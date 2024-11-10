فوائد الزبيب الأسود

أكدت الأبحاث الطبية أن حفنة صغيرة من الزبيب الأسود المنقوع يمكن أن توفر العديد من الفوائد الصحية، منها تحسين صحة الجلد والبشرة والمساعدة على الهضم.

ووفقا لدراسة علمية، فإن خصائص الزبيب الخافضة للدهون ومضادات الأكسدة، تعمل على تقليل عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية

ماهي فوائده للجلد والبشرة؟

يُعتبر الزبيب الأسود مصدرا ممتازا لمضادات الأكسدة الطبيعية، حيث يُسرع من وظائف الكبد والكلى.

علاوة على ذلك، فإنه يزيل الجذور الحرة الضارة من أجسامنا ويزيل السموم منها تماما، كل هذا مفيد للحصول على بشرة نظيفة ونقية.

تأخير الشيخوخة المبكرة

يحتوي الزبيب الأسود على نسبة عالية من مضادات الأكسدة بالإضافة إلى المواد الكيميائية النباتية الأساسية.

كل من هذه المركبات قادرة على حماية خلايا الجلد من التلف المحتمل الناجم عن التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة والتلوث المفرط وما إلى ذلك.

نظرا لأنها يمكن أن تمنع تفكك الحمض النووي لخلايا الجلد من خلال مكافحة الجذور الحرة، فإن مناعتنا ترتفع وتعزز مرونة ألياف العضلات لدينا إلى حد كبير، وبالتالي يمكننا تجنب الشيخوخة المبكرة بشكل فعال.

يعزز توهج البشرة

تشير العديد من الأدلة الطبية إلى أن الاستهلاك المنتظم للزبيب الأسود يحسن الدورة الدموية ويوفر العناصر الغذائية الأساسية التي تدعم صحة الجلد، مما يمنحه توهجا طبيعيا

ماهي فوائده للشعر؟

الحد من ترقق الشعر

هذه الفاكهة الصغيرة والقوية مليئة بالحديد، وهو عنصر غذائي حيوي وضروري لجسمنا.

لذلك يعتبر الزبيب ضروريا للحفاظ على الدورة الدموية في جميع أنحاء فروة الرأس، وتحفيز بصيلات الشعر، ومنع تساقط الشعر.

منع الشيب المبكر

يمكنك وضع حد للشيب المبكر لشعرك عن طريق دمج الزبيب الأسود في نظامك الغذائي اليومي.

لا تحتوي الزبيب الأسود على الحديد فحسب، بل تحتوي أيضا على كمية كبيرة من فيتامين “سي” الذي يسهّل الامتصاص السريع للمعدن ويوفر التغذية المناسبة للشعر.

لذلك، فإن تناول الزبيب الأسود مفيد جدا للحفاظ على الصحة وكذلك اللون الطبيعي للشعر

ماهي فوائده للصحة؟

فيما يلي بعض المزايا الصحية الرئيسية للفاكهة:

تقليل مستويات الكوليسترول السيئ

أثبت الباحثون أن الزبيب الأسود يحتوي على الكثير من الألياف القابلة للذوبان، وهي في الأساس مركب مضاد للكوليسترول.

ينقل البروتين الدهني منخفض الكثافة من مجرى الدم إلى الكبد ويسهل إزالته من الجسم.

وتساعد البوليفينولات، وهي فئة خاصة من مضادات الأكسدة العضوية الموجودة في الزبيب، في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم عن طريق كبح جماح العديد من الإنزيمات التي تمتص الكوليسترول.

مضاد لفقر الدم

من المعروف أن محتوى الحديد في هذه الفاكهة أعلى بكثير من العديد من الفواكه والخضروات الغنية بالحديد الأخرى.

والحديد ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء، وهذا يعني أنه إذا جعلت من استهلاك الزبيب الأسود عادة، فيمكنك بسهولة تلبية المدخول اليومي الموصى به من الحديد الغذائي والحفاظ على فقر الدم تحت السيطرة.

الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة

الزبيب الأسود غني بالبوتاسيوم، وهو المعدن الأكثر فعالية والذي يمكنه خفض مستوى الصوديوم في أجسامنا بشكل كبير.

وبما أن الصوديوم هو السبب الرئيسي في زيادة ضغط الدم، فإن الحفاظ عليه تحت السيطرة أمر مهم لتجنب العواقب الوخيمة.

إدارة هشاشة العظام

يحتوي الزبيب الأسود على كمية لا بأس بها من الكالسيوم، كونه المكون الأكثر أهمية لعظامنا.

يلعب الكالسيوم دورا رئيسيا في الحفاظ على صحة نظامنا الهيكلي، يمكن أن يؤدي نقص هذا المعدن إلى اضطرابات العظام الشديدة مثل هشاشة العظام

تحسين الذاكرة

يساعد في تحسين الذاكرة والتعلم، يقلل من الضرر الناجم عن التهاب الأعصاب وتحسين الوظيفة الإدراكية.

يحسن صحة الأمعاء

يعتبر الزبيب الأسود غنيا بالألياف الغذائية، والتي يمكن أن تعمل كمضاد حيوي وقد تساعد في الحفاظ على توازن ميكروبات الأمعاء الصحية.

يوفر دفعة من الطاقة

تعتبر هذه الفاكهة مصدرا طبيعيا للكربوهيدرات والسكريات، مما يجعله معززا ممتازا للطاقة.

يمكن أن يوفر تناول الزبيب الأسود مصدرًا سريعا ومستداما للطاقة، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية للرياضيين والأشخاص الذين لديهم أسلوب حياة نشط

كيف يؤكل؟

يُغسل الزبيب من أي أوساخ وهو ما يعزز التوافر البيولوجي لمغذياته ومضادات الأكسدة.

يٌنقع في الماء ما يساعد الفيتامينات الموجودة فيه على الامتصاص بشكل أفضل في نظامك، كما أن الزبيب عندما ينتفخ، فإنه يحتفظ بالماء، وبالتالي فهو مرطب لك أيضا.

هل يجب أن تشرب ماء الزبيب المنقوع؟

من الأفضل ألا تشرب ماء الزبيب المنقوع بل تتخلص منه وتأكل الزبيب المنقوع فقط.

الزبيب المنقوع يحمي عينيك

الزبيب المنقوع مليء بالبوليفينول والمغذيات النباتية وهي مضادات الأكسدة، يمكن أن تلعب هذه دورا في الحفاظ على صحة العين من خلال حمايتها من أضرار الجذور الحرة، والتنكس البقعي المرتبط بالعمر، وإعتام عدسة العين