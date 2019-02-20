الحشائش تنال الاعجاب كطب بديل

تمتاز الاعشاب بالفوائد العديدة الصحية والطبية والعلاجية ايضا وفي هذا المقال تعرف على اهم الاعشاب والنباتات الطبية وفوائدها المتعددة حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال
ظهرت الأعشاب منذ العصور القديمة، الإغريق، والرومان ،والصين ، والهند الذين اختلقوا الأعشاب المختلفة وخلق العلاجات العشبية لامراض مختلفة. اليوم، الأعشاب لا تزال تستخدم لإضافة نكهة مميزة للطعام وتستخدم كمشروبات. وعلاوة على ذلك فإنها تستخدم كمكملات غذائية صحية في الطب البديل لمختلف الظروف والامراض، حيث تعمل على تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض. وتستخدم الأعشاب أيضا في مستحضرات التجميل، والأصباغ والروائح. الكثير من الناس على بينة من الفوائد الصحية من الأعشاب وتثق في قوة الشفاء بإستخدامها .
اهم الاعشاب وفوائدها:
*زهور البابونج ( شيح – كاموميل – تفاح الارض )
البابونج هو أحد الأعشاب الحولية ذو رائحة عطرية زكية وهو ذو فائدة طبية كبيرة .
فوائده :
-يستعمل من الخارج مسحوق الأزهار لمعالجة الالتهابات الجلدية والقروح والجروح فى الفم والتهاب الأظافر.
-ويستعمل بخار مغلي الأزهار للاستنشاق فى حالة التهاب المسالك الهوائية : الأنف والحنجرة والقصبة الهوائية.
-علاج السعال وبحة الصوت .
-ويستعمل مستحلب الأزهار من الخارج لغسل العيون المصابة بالرمد والأنتفاخات ، ولعمل دوش مهبلي لمعالجة إفرازات المهبل البيضاء .
-يساعد في معالجة إلتهابات المعدة والكبد وتفتت الحصى ، ويحفز على إدرار العرق وإخراج السموم من الجسم .
-تعتبر من أقوى الأعشاب التي لها تأثير مهدئ ومساعد للنوم .
-يستعمل في التخلص من الإجهاد والقلق والصداع والشعور بالجوع .
-مقوي للأعصاب ومساعدة على الهضم .
-يستحدم في حالة آلام الظهر وآلالم الروماتزم والنقرس وذلك بوضع كمادات على مكان الألم .
-مفيد في حالات الأضطرابات الهضمية ومضاد للتقلصات وخافض للحرارة ، طارد للريح .
-يستخدم في مستحضرات التجميل الطبيه .
*النعناع ( يعرف في بعض البلدان بالحبق )
هو أحد الأعشاب المعمرة ذو الرائحة النفاذة المحببة ، يوضع مع السلطة والمحاشي وفيالشاي الأخضر
والأحمر سواء كان طازجا او يايسا كما يمكن شربه لوحده مغليا أيضا .
فوائده
-يستعمل من الخارج وذلك بصنع لبخة من النعناع (ورقة نعناع مع لباب الخبز الأبيض والخل) ويستعمل لتسكين الالام العصبية وطريقته يوضع كيس من الشاش مملوء باللبخة المصنوعة بعد تسخينها فوق موضع الالم.
-تهدئة الاضطرابات الهضمية مثل متلازمة القولون العصبي وتساعد في طرد الغازات المعوية وتخفيف الغثيان ، مدر للبول .
-شرب مغلي النعناع يساعد في تسكين آلام المعدة وآلام أسفل البطن وآلام الحيض (الطمث ).
-يكسب الجسم النشاط والحيوية .
-يحسن الشهية عند الأشخاص الذي يعانون من نقص في الوزن.
-النعناع مفيد لمرضى القلب ويسهل عملية التنفس ويعالج السعال .
-طارد لمرض الالتهاب الكبدي .
-علاج آلام المفاصل ( الروماتزم )
* الكراوية
جرت العادة في بعض البلدان العربية على تقديم مشروب مغلي الكراوية، كماتقدم الكراوية للنفساء حسب العادات الشامية حيث تقدم كذلك للذين يأتون للتهنئة بالمولود الجديد فتقدم الكراوية بعد وضع المكسرات ومبروش جوز الهند على وجه الكراوية.
فوائده:
-طاردة للريح وتساعد على هضم الطعام.
-زيت الكراوية مطهر جيد ومهدأ للأطفال .
-تساعد في إزالة احتقانات الجهاز الهضمي وطرد الغازات المعوية.
-يفيد مستحلب الكراوية لمعالجة انتفاخ البطن، كما تعطي للنساء في الأيام الأولى للنفاس لإدرار الحليب.
-كثرة استخدام مغلي الكراوية يقي من تحول الخلايا الطبيعية إلى خلايا سرطانية.
-زيت الكراوية يستخدم في تخفيف آلام الروماتيزم
في المفاصل والعضلات.
-تستعمل في بعض الصناعات الغذائية مثل بعض أنواع الفطائر والجبن
*اليانسون
هذا العشب معروف فى الشرق الأوسط، وزرعه القدماء المصريون والذين كانوا يقدرون خواصه الطبية واستخداماته الغنية فى الطهى – كما عرفه اليونانيون والرومان، وتم زراعته أيضاً فى اوربا وآسيا الصغرى والهند والمكسيك.
وقيمه الغذائية تتمثل فى احتوائه على البروتينات والزيوت الدهنية و الألياف والسكريات والنشا بجانب استخلاص الزيت العطرى منه، ويحتوى أيضاً على مادة الكولين (Choline) وهى مادة توجد فى جميع الخلايا وخاصة الصفراء وهى ضرورية لآداء الكبد وظيفته.
فوائده :
-يساعد اليانسون في طرد غازات المعدة والتخلص من الانتفاخات .
-يعالج التهابات المعدة والكبد .
-يساعد في هضم الأطعمة الدسمة .
-يعالج أمراض الجهاز التنفسي : التهاب الحلق ،التهاب الشعب الهوائية ، والربو القصبي .
-مفيد في تسهيل حالات الولادة وفي إدرار اللبن كما يعالج تقلصات الطمث .
-مفيد في حالات الكحة وبحة الصوت ويعالج الربو ويزيل البلغم .
-يساعد في التخلص من الأرق والنوم الهادئ.
الاستخدامات الأخرى لليانسون:
– قمل الرأس:
يمكن استخدام اليانسون خارجياً كمبيد للحشرات (الحشرات الصغيرة) مثل القمل والعثة.
– أغراض الطهى:
يمكن إضافة اليانسون للكارى والحلوى والكيك والفطائر والبسكويت بإعطائه المذاق والرائحة الحلوة.
زيت اليانسون يستخدم فى الأغراض الطبية كمهدأ للمعدة والانتفاخ.
يضاف إلى غسول الفم وإلى التحضيرات الطبية للأسنان.
* الميرامية ( القصعين )
نبات عشبي يعيش في المناطق الجبليه يوضع في الغالب على الشاي
الجزء المستخدم منه: الاوراق
فوائده:
-مضاد للإلتهابات ، وللجراثيم ، مطهر للجهاز الهضمي وخاصة في حالة وجود ديدان معوية ،مدر للبول ، طارد للريح ،
-يحسن ويقوي الذاكرة ، ويعالج مرض الزهايمر .
-مفيد لصحة الفم والأسنان مثل القرحة والتهاب اللثة وذلك بإستخدام منقوعه للغرغرة وكغسول .
-يستخدم لتهدية الجلد في حالة لدغات الحشرات وذلك باستخدام عصارة اوراق الميرامية على مكان اللدغة .
-يخفف من التعرق الليلي .
-يستخدم في تنظيم الدورة الشهرية
، والتخفيف من أعراض سن اليأس.
-قديما استخدمه الاغريق والرومان كمادة لحفظ اللحوم .
-وقف نزيف الجروح .
-يعتبر منكه للطعام حيث يستخدم في وصفات الطهي .
** الميرامية لاتستخدم من قبل الحامل في الشهور الأولى كما يمنع منها الأطفال .
* الزوفا ( اسنان داود )
هي عشبة دائمة الخضرة يتم استخدام النبات بالكامل، بما في ذلك الأوراق والأزهار . تعتبر أحد أنواع النباتات التي تنمو في المستنقعات المالحة في أماكن كثيرة من العالم .
الزوفا
استخدام داخلي :
-تستخدم الزهور في معالجة السعال والتهاب الشعاب الهوائية ، وعدوى الجهاز التنفسي العلوي .
-مفيد في علاج نزلات البرد خاصة للأطفال وطاردة للبلغم .
-تساعد في عمليات الهضم وتخفيف انتفاخات البطن والمعدة ، طارد للريح .
-يساعد في رفع ضغط الدم المرتفع ، كما انه معرق .
-يساعد في علاج الأمساك وتهدئ القولون .
استخدام الخارجي
-تسخدم البناتات المزهرة في علاج الجروح والكدمات بدون ترك ندوب .
-في حالات التهابات الشعب الهوائية وشكاوي الصدر يتم غليها واستشاق الزيوت الطيارة منها .
-اثناء الأستحمام حيث تضاف في البانيو لإزالة الأرهاق .
** ينبغي تجنب الزوفا من قبل الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم ، الصرع ، واثناء فترة الحمل .
* القرقاص:-
عشب صغير حولي غزيز التفرع يميل إلى الأخضرار، الأوراق السفلية ريشية مقسمة إلى فصوص خطية لحمية، حادة الرؤس، مغتقة تغطيها بعض الشيرات الأزهار في قمم الأغصان ولونها أبيض مصفر
الجزاء المستعمل: كل أجزاء النبات
الإستعمال: يستعمل لعلاج الامراض الجلدية المزمنة، ويستخدم طازجاً مع قبل من الزيت لعلاج مرض الفيل. ويستخدم في تخفيف الام الأسنان واللئة الملتهبة وذلك بمسحها به وتضاف الأوراق الى زيوت الشعر لزيادة نموه
* الحميض:-
نبات حولى، لحمي تقريباً، أخضر شاحب، ثنائي التفرع، الأوراق مدورة عند الطرف الطليق بيضية ومستطيلة لها ما بين ثلاثة عروق الى خمسة للازهار وأحيانانتوءات ملتحمات، والثمرة بيضاء او وردية المصاريع شفافة
الجزاء المستعمل: النبات كاملاً والبذور
الإستعمال: فاتح للسهية ومدر للبول وقابض وتستعمل الاوراق والسيقان الطرية كالخضار، يهديء عصيره ألم الاسنان ويوقف الغثيان ويفتح الشهية والنبات مضاد للدغات العقرب، وتوصف البذور المحمصة لعلاج الدستاريا كما تستعمل لعلاج أثر لدغة الثعبان
*الحزا:-
نباتات صغير ناعم ومعمر، ومتفرع من القاعدة الخشبية، السيقان عشبية الاوراق ومقسمة الى فصوص خفيفة وهي بيضاء وذات زوائد طرفية حادة .
الجزاء المستعمل: الأوراق
الإستعمال: يستعمل الشاي المحضر من الاوراق كمسهل للهضم وطارد للغازات ومسهل خفيف
*البسباس:-
عشب معمر متفوع أملس يصل طوله إلى 40 سم، الأورق مستطيلة ولها حواف متموجة يصل طوها إلى 5سم وعرضها نحو 1 سم، لها أعناق قصيرة .
الجزاء المستعمل: النبات كاملاً
الإستعمال: النبات مفيد كمادة قابضة ومقوّ للجهاز الباطني ويستعمل في الاسهال
الدعاء المستجاب | مجلة رجيم
*الشيح:-
شجيرة معمرة متفرعة أوراقها ضيقة ومفصصة ولها أعناق قصيرة جداً وتكون الأزهار في الرأس كثيفة وهي غير عنقية ولونها يميل الى اللوان البني .
الجزاء المستعمل: كل أجزاء النبات
الإستعمال: يستعمل النبات لطرد الديدان على هيئة منقوع كما يستعمل مسحوقه مدة ثلاثة أيام متتالية عند النوم للغرض نفسه
*الطلح:-
أشجار ارتفا عها مابين أربعة أوخمسة أمتار والطلحة ذات ساق ناعم وقشور خضراء زاهية، مغطاة بمايشبه الصدأ، الشجرة كثيرة الأشواك ويصل طول الشوكة إلى 3سم والأوراق ريشية ثنائية تحوي من 3-9 أزواج من الفلقات الريشية، الأزهارذات رؤوس مدورة كروية صفراء اللون رائحتها عطرية، وتظهر قبل الأوراق الثمرة على هيئة قرون
الجزاء المستعمل: الصمغ والقشرة
الإستعمال: يستعمل الصمغ السائل ملطفاً لأنسجة الجلد في حالات الحرق، الاسهال وفي إيقاف النزيف وتستعمل القشرة لعلاج الجذام
* الزنجبيل
يحتوي الزنجبيل وهو من أهم أنواع الأعشاب الطبية على كيتونات عطرية (مجموعة من المركبات العضوية) معروفة باسم الجينجيرول، وهي المكونات الفعالة من الناحية العلاجيه، فهي المسؤولة عن الطعم الحار للزنجبيل وعن صفاته المنشطة للهضم.
فوائد الزنجبيل كثيرة فهو يستخدم لعلاج الغثيان والقيء، وكذلك الاسهال، الام البطن، الم الاسنان والروماتيزم. اضافة الى انه مضاد للالتهابات، مضاد للاكسدة ومضاد للسرطان.
* البقدونس
يعتبر البقدونس واحد من الأعشاب الطبية الثلاثة الأفضل (إلى جانب الثوم والقراص). وهو يستخدم منذ وقت طويل كدواء.
فهو غني بالفيتامينات، المعادن والمواد الكيميائية النباتية، ويحمل خواصا علاجية لأمراض القلب والكليتين، الجهاز الهضمي وأمراض النساء.
* الثوم
منذ مئات السنين يتمتع الثوم بمكانة هامة ومميزة في التغذية والطب. بفضل مميزاته، التي تشمل اعاقة عمل انزيمات لها وظيفة في انتاج الدهنيات في الدم، تقليص عمل الصفائح الدموية، لكن الميزة الرئيسية للثوم هي فعاليته المضادة للاكسدة، وهي التي يمكن ان تقي من امراض القلب والاوعية الدموية، وهو الدواء البديل الاكثر استعمالا لدى مرضى السكري. هذا وقد استخدم الثوم في الحضارات المختلفة في ارجاء العالم للوقاية من الانفلونزا وامراض المسالك التنفسية العليا.
* الكركم
بهار اصفر اللون من الهند، يستخدم كثيرا في الطب النباتي الصيني والهندي منذ اكثر من 3،000 سنة لعلاج مجموعة متنوعة من الامراض التي تتميز بالحمى، الالم والالتهابات. يعتبر استهلاك الكركم في الهند الاعلى نسبة في العالم من جهة ومن الجهة اخرى نلاحظ ان انتشار الاصابة بالسرطان هناك من ادنى النسب في العالم، من غير الواضح ما اذا كانت هناك صلة مباشرة بينهم، ولكننا نعرف، من خلال الكثير من الدراسات، ان المركب الاساسي في الكركم (الكركمين)، له تاثير مضاد للسرطان وخصوصا عندما يتعلق الامر بخلايا سرطان الثدي، البنكرياس، القولون، البروستاتا وغيرها
*النبتة القنفذية
يظهر من البحوث المخبرية، ان هذه النبتة موجهة لتعزيز نظام المناعة، ففي النبتة القنفذية مواد فاعلة كثيرة تؤثر على مقاومة الجسم، من بينها، مواد فعالة في تعقيم وابادة الفيروسات والجراثيم. فتناول هذه النبتة يساعد في تنشيط عمل النظام المناعي في الجسم. للنبتة انواع كثيرة، الا ان “القنفذية الارجوانية” (Echinacea Purpurea) تعتبر الاكثر نجاعة من بينها. فقد اظهرت الابحاث ان التدواي بهذه العشبة قلل نسبة الاصابة في المسالك التنفسية العليا بنسبة 58% وقلل من طول فترة المرض بيوم ونصف.
*العشر:-
شجيرة متفرعة يتراوح ارتفاعليها ما بين 8 الى3م وأوراقها جالسة وكبيرة جداً بيضاوية الشكل عريضة وقمتها حادة مستدقة. تكون الأزهار على هيئة قمم خيمية تقريباً ذات أعناق يصل طولها حوالي 6مم والبراعم كروية الثمرة كبيرة الحجم يميل الى الشكيل بيضاوي والبذور عريضة حادة ومسطحة .
الجزاء المستعمل: قشور الجذور ’ العصارة اللبنية والأزهار .
الإستعمال: تستعمل الأزهار لعلاج الربو ويعتقد أنها تساعد على الهضم والعصارة اللبئة مسهل قوي. وتستعمل خارجياً كمادة مهيجة، وتوضع الأوراق (مدفأة) موضعياً لعلاج الصداع وآلام المفاصل والتوائها .
* الطرثوث:-
نبات حولي ارتفاعه يتراوح ما بين 50 الى 100 سم له ساق سميك مرصع بقشور حرشفية، السنبلة طويلة كثيفة، القناب حرشفي عريض وأطول من كأس الزهرة، التويج أصفر اللون وله طرف بنفسجي .
الجزاء المستعمل: النبات كاملاً
الإستعمال: يسحق ويتناول مع اللبن الرائب لوقف الاسهال ويخلط اللب مع العسل ويستعمل كمقوللناحية الجنسية ومكثر لتكوين السائل المنوي .
*الحنظل:-
عشب حولي أحادي المسكن، جذوره معمرة، وسيقانه زاحفة منتشرة بكثرة وهي دقيقة ذات زوايا متفرعة خشنة الملمس له محاليق بسيطة والنبات مغطى بشعيرات أو زغب خشنة.
الجزاء المستعمل: لب الثمرة والجذور وزيت البذور .
الإستعمال: يستعمل لب الثمر كمسهل قوي جداً طارد للديدان خافض للحمى طارد للغازات يستعمل للأورام وحبوب الشباب والبهاق والقروح ومفيد في أوضاع الجنين غير الطبيعية أما الجذور فتفيد في التهاب الثدي والم المفاصل كما توصف الثمرة والجذور لعلاج لدغة الثعبان والعقرب .
*الخبيز:-
عشب منتشر يصل ارتفاعه الى ما بين 15-45 سم ، زغبي وله بعض الشعيررات بشكل نجمي، والاوراق سبه مستديرة قلبية لها من 5-7 فصوص، قطر الثمرة 6 ملم والبذور سوداء ملساء .
الجزاء المستعمل: البذور .
الإستعمال: تستعمل البذور كملطف ومسكن في السحال وقروح المشانة ويستعمل في خشونة الصوت، وجفاف الجهاز التنفسي ، مفيد في القرحة الباطنية والتبول الحارق .
* الثيل:-
عشب معمر، الساق نحيل، زاحف عريض، مكون الباقات من الحب النابت وله أفرع مزهرة ونححيلة منتصبة، الأوراق تتراوح ما بين 2 –10 سم في الطول وما بين 25 الى 3 ملم فب العرض، السنابل من اثنتين الى ست .
الجزاء المستعمل: النبات كاملاً
الإستعمال: يستعمل عصير النبات في التهاب العين وكذلك لايقاف نزيف الجروح الدامية، كما يستعمل مسحوقة لاستنشاقه لايقاف الرعاف ويستخدم عصير النبات الطازج في حالات الدسنتاريا وفي حالة التهاب المجاري البولية وعسر البول .
* العاقول:-
شجيرات كثيرة التفرع، معمر، قليل الانتشاروله شوك غزير وقوي، صلب الأوراق صغيرة يصل طولها ما بين 5و.-2 سم وهي بسيطة، تكون الأزهار على هيئة عناقيد متنائرة من 3-8 في العنقود الواحد .
الجزاء المستعمل: الساق، الأوراق، الجذور، الأزهار .
الإستعمال: يستعمل النباتات كملطف في حالة الحمى، ويساعد على الهضم، مقوًّومسهل ومدرللبول، ويستعمل أيضاً في شفاء أمراض المخ والجذام والأمراض الجلدية والنزلات الشعبية، ويقلل الشعور بالعطش ويستعمل لفتح الشهية، يوقف الرعاف، يخفض الوزن، جيدلعلاج البواسير والصداع النصفي، يستعمل زيت النباتات دهاناً خارجياً لعلاج الروماتيزم ويعد مقوياً جنسياً للرجال وينقي الدم .
*العرفج:-
عشب أملس بدون شعيرات سقط أوراقة في فصل الخريف، الازهار مصفرة الى بيضاء، صغيرة جدا، عددها أربه سويقات قصيرة الثمار على وهيئة جوزة محاطة بأجنحة غشائية جافة .
الجزاء المستعمل: الاوراق
الإستعمال: اوراق تستخدم كمنبة، زكموسع للشعب الهوائية في حالات عسر التنفس .
*شوك الجمل:-
نبات حولي ارتفاعه من مترالى مترين، أملس اخضر شاحب، الساق بسيطة أوقليلة التفرع، الأوراق كبيرة ومبرقشة بالابيض، ريسية الانشقاقات الى فصوص بيضاوية مثلثة، الرؤوس كروية عرضها من 6-10سم. ومقعرة عند القاعدة، القشور الخارجية مستطيلة عند القاعدة ويزداد عرضها لتكوين زوائد حافية بيضاوية مهدبة وشوكية .
الجزاء المستعمل: الاوراق والبذور .
الإستعمال: الاوراق ملينة والبذور ملطفة ومسكنة وقد وجد أن لـها قيمة خاصة لعلاج النـزيف .
*الجثجاث:-
عشب معمر متين، الافرع ورقية صاعدة والاوراق نصف مطوقة للساق، خطية، مستطيلة ، الحافات منحنية الى الوراء، متموجة هشة، مغطاو من اسفل بعض الشيء بخشب أبيض .
الجزاء المستعمل: النبات كاملا .
الإستعمال: يوضع النبات المجفف على الكرمات حيث يساعد على التئام الجروح .
*القطين:-
عشب صغير حولي له أفرع هشة وأوراق عريضة، الأزهار ذات سنابل كثيفة مختبئة في كتل صوفية كثيفة، بيضاء شبيهة بالقطن، وللشمار شوك قصير .
الجزاء المستعمل: كل النبات وزيت البذور
الإستعمال: يستعمل المنقوع النبات لعلاج اللثة النازفة وتستخدم الأزهار لعض الثعبان ويستخدم ضدالديدان أما الزيت فيستخدم للروماتيزم
*البابونج:-
عشب سنوي يصل ارتفاع ال 15سم وله سيقان رقيقة قائمة الاوراق يشكل راحة اليدولها رؤوس صغيرة ، عرض كل منها 5 ملم ولها عنق قصير، والثمرات دقيقة عارية .
الجزاء المستعمل: العشب كاملاً .
الإستعمال: مفيد في علاج القرحة المعدية وقرحة الاثنى عشرومحسن للهضم .
*داتورة:-
أقل من شجيرة، حولية، الساق متين ، ارتفا عها ما بين 30سم –60سم مكسوة بالزغب الناعم، متشبعة التفرع، الأوراق تتراوح مابين 5,7 إلى 15 سم في الطول زما بين 2,3 إلى 5,7 سم في العرض، بيضاوية حادة. الازهار منفردة ارجوانية من الخارج بيضاوية عادة من الداخل.
الجزاء المستعمل: الاوراق
الإستعمال: البذور والاوراق والعصير الطزج منومة ومسكنة ومضادةللتشنج في العضلات غير الارادية، وتستعمل في علاج الجنون والعرع والصداع المستمر، والبذور سم مفضل لاغراض الجريمة وتستعمل الجذورلعضات الكلاب .
ملحوظة عامة :
أغلب الأعشاب سابقة الذكر تحتوي على مركبات لزيوت طيارة ذات خصائص وفوائد علاجية هامة . لذلك يفضل عدم غلي هذه الأعشاب بل يسكب عليها الماء المغلي وتغطى لمده 15 دقيقة ثم تشرب وذلك للغستفاده بشكل أكبر من فوائد العشبة