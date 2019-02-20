كوني كالآحرف الابجدية اختي المسلمة

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



إلى كل مرأة مسلمة كوني كالآحرف الابجدية



الألف

أختاً .... أماً ، ابنة مؤمنة بالله .

الباء

باباً مفتوحاً دوماً للمحتاجين .

التاء

تائبة الى الله دوماً .

الثاء

ثمرة نافعة ومفيدة .

الجيم

جامعة لآداب الاسلام .

الحاء

حافظة لكتاب الله وسنة رسوله وعاملة بهما.

الخاء

خليلة للمؤمنات وخصماً شديداً امام الاعداء

الدال

داعية لسبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة .

الذال

ذكرى حسنة عند الجميع .

الراء

رافضة لمعصية الله

الزاي

زائرة لمساجد الله ومجالس الخير .

السين

ساجدة لله مسبحة بحمده دوماً .

الشين

شجرة شامخة تعطى بسخاء كل ما هو مفيد

الصاد

صامدة فى وجه اعداء الاسلام .

الضاد

ضوءاً مشعاً ينير درب الضالين .

الطاء

طالة للعلم النافع وطامعة بالمزيد .

الظاء

ظانة بالمؤمنين الخير دوماً .

العين

عالمة بأمور دينك وعاملة بها .

الغين

غريبة فى الحياة وكأنك عابرة سبيل.

الفاء

فتاة تحمي اسلامها وكرامتها .

القاف

قادرة على فعل الخير قاتلة للشر.

الكاف

كريمة الاخلاق وقدوة حسنة .

اللام

لمسة حنان على الايتام والمساكين .

الميم

مسلمة حقيقية مانعة لتشويه الاسلام .

النون

نبراساً مشعاً فى درب الضالين .

الهاء

هادية لطريق الخير والصراط المستقيم .

الواو

ودودة ومحبة لجميع محبى الخير .

الياء

ياغاليتي كوني ينبوع خير يسقى شجرة الاسلام





منقوووووووووووووول ​