كوني كالآحرف الابجدية اختي المسلمة

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

إلى كل مرأة مسلمة كوني كالآحرف الابجدية

الألف
أختاً .... أماً ، ابنة مؤمنة بالله .
الباء
باباً مفتوحاً دوماً للمحتاجين .
التاء
تائبة الى الله دوماً .
الثاء
ثمرة نافعة ومفيدة .
الجيم
جامعة لآداب الاسلام .
الحاء
حافظة لكتاب الله وسنة رسوله وعاملة بهما.
الخاء
خليلة للمؤمنات وخصماً شديداً امام الاعداء
الدال
داعية لسبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة .
الذال
ذكرى حسنة عند الجميع .
الراء
رافضة لمعصية الله
الزاي
زائرة لمساجد الله ومجالس الخير .
السين
ساجدة لله مسبحة بحمده دوماً .
الشين
شجرة شامخة تعطى بسخاء كل ما هو مفيد
الصاد
صامدة فى وجه اعداء الاسلام .
الضاد
ضوءاً مشعاً ينير درب الضالين .
الطاء
طالة للعلم النافع وطامعة بالمزيد .
الظاء
ظانة بالمؤمنين الخير دوماً .
العين
عالمة بأمور دينك وعاملة بها .
الغين
غريبة فى الحياة وكأنك عابرة سبيل.
الفاء
فتاة تحمي اسلامها وكرامتها .
القاف
قادرة على فعل الخير قاتلة للشر.
الكاف
كريمة الاخلاق وقدوة حسنة .
اللام
لمسة حنان على الايتام والمساكين .
الميم
مسلمة حقيقية مانعة لتشويه الاسلام .
النون
نبراساً مشعاً فى درب الضالين .
الهاء
هادية لطريق الخير والصراط المستقيم .
الواو
ودودة ومحبة لجميع محبى الخير .
الياء
ياغاليتي كوني ينبوع خير يسقى شجرة الاسلام


منقوووووووووووووول
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله موضوع قمة الروعة كوني كالاحرف الابجدية
عنوان رائع وموضوع اروع ومحتواه اورع واروع
بااارك الله فيك ان شاء الله كل حرف كتبتيه في ميزان حسناتك
دمتي
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
4,624
نقاط التفاعل
4,735
النقاط
191
قال ملكة زوجي:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله موضوع قمة الروعة كوني كالاحرف الابجدية
عنوان رائع وموضوع اروع ومحتواه اورع واروع
بااارك الله فيك ان شاء الله كل حرف كتبتيه في ميزان حسناتك
دمتي
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نورتي موضوعي بردك
دمتيفي امان الله
 
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