كوني كالآحرف الابجدية اختي المسلمة

ام أمينة
:: عضو متألق ::
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
إلى كل مرأة مسلمة كوني كالآحرف الابجدية
الألف
أختاً .... أماً ، ابنة مؤمنة بالله .
الباء
باباً مفتوحاً دوماً للمحتاجين .
التاء
تائبة الى الله دوماً .
الثاء
ثمرة نافعة ومفيدة .
الجيم
جامعة لآداب الاسلام .
الحاء
حافظة لكتاب الله وسنة رسوله وعاملة بهما.
الخاء
خليلة للمؤمنات وخصماً شديداً امام الاعداء
الدال
داعية لسبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة .
الذال
ذكرى حسنة عند الجميع .
الراء
رافضة لمعصية الله
الزاي
زائرة لمساجد الله ومجالس الخير .
السين
ساجدة لله مسبحة بحمده دوماً .
الشين
شجرة شامخة تعطى بسخاء كل ما هو مفيد
الصاد
صامدة فى وجه اعداء الاسلام .
الضاد
ضوءاً مشعاً ينير درب الضالين .
الطاء
طالة للعلم النافع وطامعة بالمزيد .
الظاء
ظانة بالمؤمنين الخير دوماً .
العين
عالمة بأمور دينك وعاملة بها .
الغين
غريبة فى الحياة وكأنك عابرة سبيل.
الفاء
فتاة تحمي اسلامها وكرامتها .
القاف
قادرة على فعل الخير قاتلة للشر.
الكاف
كريمة الاخلاق وقدوة حسنة .
اللام
لمسة حنان على الايتام والمساكين .
الميم
مسلمة حقيقية مانعة لتشويه الاسلام .
النون
نبراساً مشعاً فى درب الضالين .
الهاء
هادية لطريق الخير والصراط المستقيم .
الواو
ودودة ومحبة لجميع محبى الخير .
الياء
ياغاليتي كوني ينبوع خير يسقى شجرة الاسلام
منقوووووووووووووول
إلى كل مرأة مسلمة كوني كالآحرف الابجدية
الألف
أختاً .... أماً ، ابنة مؤمنة بالله .
الباء
باباً مفتوحاً دوماً للمحتاجين .
التاء
تائبة الى الله دوماً .
الثاء
ثمرة نافعة ومفيدة .
الجيم
جامعة لآداب الاسلام .
الحاء
حافظة لكتاب الله وسنة رسوله وعاملة بهما.
الخاء
خليلة للمؤمنات وخصماً شديداً امام الاعداء
الدال
داعية لسبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة .
الذال
ذكرى حسنة عند الجميع .
الراء
رافضة لمعصية الله
الزاي
زائرة لمساجد الله ومجالس الخير .
السين
ساجدة لله مسبحة بحمده دوماً .
الشين
شجرة شامخة تعطى بسخاء كل ما هو مفيد
الصاد
صامدة فى وجه اعداء الاسلام .
الضاد
ضوءاً مشعاً ينير درب الضالين .
الطاء
طالة للعلم النافع وطامعة بالمزيد .
الظاء
ظانة بالمؤمنين الخير دوماً .
العين
عالمة بأمور دينك وعاملة بها .
الغين
غريبة فى الحياة وكأنك عابرة سبيل.
الفاء
فتاة تحمي اسلامها وكرامتها .
القاف
قادرة على فعل الخير قاتلة للشر.
الكاف
كريمة الاخلاق وقدوة حسنة .
اللام
لمسة حنان على الايتام والمساكين .
الميم
مسلمة حقيقية مانعة لتشويه الاسلام .
النون
نبراساً مشعاً فى درب الضالين .
الهاء
هادية لطريق الخير والصراط المستقيم .
الواو
ودودة ومحبة لجميع محبى الخير .
الياء
ياغاليتي كوني ينبوع خير يسقى شجرة الاسلام
منقوووووووووووووول