اذا كنت تمتلك آلة السفر عبر الزمن الي اي عصر تسافر؟

kacimo samy
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السلام عليكم
لسنا هنا للحديث حول امكانية السفر عبر الزمن ولا قوعده لا نظرياً ولا تطبيقياً لكن نفترض جدلاً انك تمتلك هذه الآلة وهي تعمل بشكل دقيق جدا وصحيح ويمكنك استخدام الآلة علي النحو التالي :
الان اخبرنا الي اي عصر تسافر؟
لماذا اخترت هذه الزمن؟
لسنا هنا للحديث حول امكانية السفر عبر الزمن ولا قوعده لا نظرياً ولا تطبيقياً لكن نفترض جدلاً انك تمتلك هذه الآلة وهي تعمل بشكل دقيق جدا وصحيح ويمكنك استخدام الآلة علي النحو التالي :
- السفر للماضي فقط.
- نفس المكان الذي تسافر منه هو الذي تصل اليه.
- يمكنك تحديد الزمن الذي تريد السفر اليه عن طريق كتابة عدد السنين والشهور والايام وحتي الساعة.
- السفر لمرة واحدة ولا يمكنك الرجوع مرة اخري ولن تتمكن من الخروج من الزمن الذي ذهبت اليه.
الان اخبرنا الي اي عصر تسافر؟
لماذا اخترت هذه الزمن؟