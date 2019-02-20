اذا كنت تمتلك آلة السفر عبر الزمن الي اي عصر تسافر؟

kacimo samy

kacimo samy

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السلام عليكم

لسنا هنا للحديث حول امكانية السفر عبر الزمن ولا قوعده لا نظرياً ولا تطبيقياً لكن نفترض جدلاً انك تمتلك هذه الآلة وهي تعمل بشكل دقيق جدا وصحيح ويمكنك استخدام الآلة علي النحو التالي :
  • السفر للماضي فقط.
  • نفس المكان الذي تسافر منه هو الذي تصل اليه.
  • يمكنك تحديد الزمن الذي تريد السفر اليه عن طريق كتابة عدد السنين والشهور والايام وحتي الساعة.
مثال : 120 سنة 3 اشهر 8 ايام الساعة 7 صباحاً
  • السفر لمرة واحدة ولا يمكنك الرجوع مرة اخري ولن تتمكن من الخروج من الزمن الذي ذهبت اليه.
اكرر لسنا هنا لمناقشة آلية السفر عبر الزمن ولا استنتاج الاثار الناتجة عن هذا ...

الان اخبرنا الي اي عصر تسافر؟

لماذا اخترت هذه الزمن؟

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