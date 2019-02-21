عرض بيع بيع مبلغ 500 دولار بايونير مقابل 190 دج ccp

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
GhaF
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
190.00 د.ج، قابل للتفاوض
البنك الإلكتروني
Payoneer - بايونير
GhaF

GhaF

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
9 جويلية 2016
المشاركات
400
نقاط التفاعل
39
النقاط
7
لسلام عليكم
متوفر للبيع 500 دولار payoneer مقابل CCP

سعر البيع: 1 دولار = 190دج (السعر ثابت لا داعي للإحراج)
العمولة على المشتري
أقل مبلغ للحجز 50 دولار
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
المبلغ كاملا بـ 95000 دج
المصدر: أعمال حرة
الإثبات في المرفقات

طريقة التعامل:
1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز 12 ساعة) ثم أرسل بيانات ccp لك عبر الخاص عن طريق الاشراف.
2 - بعد إرسال المال للـ ccp تقوم بوضع الإثبات هنا في الموضوع (الرجاء كتابة اسم عضوية الشاري و البائع و اسم المنتدى على وصل الدفع) .
3 -تقوم بارسال بيانات الدفع الخاصة بك لي عن طريق الاشراف .
4 - بعد التأكد من وصول المبلغ سأقوم بالدفع
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
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نقاط التفاعل
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النقاط
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السلام عليكم

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للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق.
 
rachid13500

rachid13500

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 جوان 2018
المشاركات
11
نقاط التفاعل
1
النقاط
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العمر
33
احجزلي 100دولار أخي الكريم
 
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