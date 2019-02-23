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السلام عليكم و رحمة الله...

إخواني إدارة و أعضاء المنتدى من فضلكم

أفيدوني فأنا حديث العهد بمعاملات بيع و

شراء العملات, و سؤالي هو أنني أملك حساب

إلكتروني على النيتلر فهل أستطيع شحنه

بشراء العملة من أي من الحسابات المسموح

بها في المنتدى أم فقط من حساب

نيتلر؟.....تحياتي الخالصة ....وشكرا

أخوكم عبد الرحمن.