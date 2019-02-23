kacimo samy
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 12 ماي 2018
- المشاركات
- 1,071
- نقاط التفاعل
- 601
- النقاط
- 551
متوفر مبلغ 500 دولار BTC للبيع
سعر الدولار = 197دج
قيمة بيتكوين حسب محفظة بلوكشاين
عمولة على المشتري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
اقل مبلغ للحجز 200 دولار
سعر قابل لتفاوض
ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد
ارسال وصل الدفع مكتوب عليه اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص .
5
سعر الدولار = 197دج
قيمة بيتكوين حسب محفظة بلوكشاين
عمولة على المشتري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
اقل مبلغ للحجز 200 دولار
سعر قابل لتفاوض
ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد
ارسال وصل الدفع مكتوب عليه اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص .
5
المرفقات
-
169.4 KB المشاهدات: 3
آخر تعديل بواسطة المشرف: