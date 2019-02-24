boukhalfasoheyb
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 3 فيفري 2018
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السلام عليكم متوفر 381 اورو بايسرا
الدفع عن طريق ccp
1 اورو = 218 دج
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحضة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
الدفع عن طريق ccp
1 اورو = 218 دج
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحضة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
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