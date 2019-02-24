وصفة السحرية👑 مجربة100٪😊نتيجة فعالة😊جربتها شخصياااا

نجمة الأرض
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمرحبا بكم اهلا وسهلا يا زوار منتدى واهل المنتدى
وصفة السحرية لتبييض الوجه
هاد وصفة جربتها شخصيااا وعطتني نتيجة فوراا منين نحب نخرج ندير هاد وصفة سحريةالي يجربها يعرف واش راني نقول هاد وصفة تقوم بتنظيف وجه وتبييضه تقول راكي دايرا فندوتاااا ديرها قبل ما تخرجي برا.
متكونة من:
1 طاك بودرة اطفال
2 من ماء ورد ممخصص لتنظيف بشرة.
طريقة استعمال
ضعي كمية محددة من بودرة اطفال وكبي فيها ماء ورد قليل حتى يصبح لديك خليط متماسك.
ضعيه في وجهك كيما ماسك خليه حتى ييبس في وجهك ممبعد غسيليه ماء دافئوشوفي نتيجة سحرية .
وصفة السحرية لتبييض الوجه
هاد وصفة جربتها شخصيااا وعطتني نتيجة فوراا منين نحب نخرج ندير هاد وصفة سحريةالي يجربها يعرف واش راني نقول هاد وصفة تقوم بتنظيف وجه وتبييضه تقول راكي دايرا فندوتاااا ديرها قبل ما تخرجي برا.
متكونة من:
1 طاك بودرة اطفال
2 من ماء ورد ممخصص لتنظيف بشرة.
طريقة استعمال
ضعي كمية محددة من بودرة اطفال وكبي فيها ماء ورد قليل حتى يصبح لديك خليط متماسك.
ضعيه في وجهك كيما ماسك خليه حتى ييبس في وجهك ممبعد غسيليه ماء دافئوشوفي نتيجة سحرية .