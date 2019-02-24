وصفة السحرية👑 مجربة100٪😊نتيجة فعالة😊جربتها شخصياااا

نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 فيفري 2019
المشاركات
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نقاط التفاعل
16
النقاط
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته👑مرحبا بكم اهلا وسهلا يا زوار منتدى واهل المنتدى👑
وصفة السحرية لتبييض الوجه
هاد وصفة جربتها شخصيااا وعطتني نتيجة فوراا 😊منين نحب نخرج ندير هاد وصفة سحرية😊😊😊الي يجربها يعرف واش راني نقول 😛هاد وصفة تقوم بتنظيف وجه وتبييضه تقول راكي دايرا فندوتاااا ديرها قبل ما تخرجي برا.
متكونة من:
1 طاك بودرة اطفال
2 من ماء ورد ممخصص لتنظيف بشرة.
طريقة استعمال😊😊😊
ضعي كمية محددة من بودرة اطفال وكبي فيها ماء ورد قليل حتى يصبح لديك خليط 😊متماسك.
ضعيه في وجهك كيما ماسك خليه حتى ييبس في وجهك ممبعد غسيليه ماء دافئ😅وشوفي نتيجة سحرية .102361
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المرشحين
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,364
نقاط التفاعل
2,004
النقاط
71
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تسلمي غاليتي على الوصفة الرائعة
ان شاء الله يستفادو منها البنات
دمتي
 
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