نتائج سلسلة تجارب بنات اللمة للجمال لشهر فيفري

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا وسهلا جميلات منتدى اللمة الجزائرية
نعلن اليوم عن نتائج
صالون تجارب بنات اللمة للجمال طبعة
2019
شهر فيفري
الفائزة لشهر فيفري هي الاخت
@نجمة الأرض
عن موضوعها
وصفة السحرية مجربة100٪نتيجة فعالةجربتها شخصياااا
في مجال العناية بالجسم والبشرة
ألف مبارك لها
وفي انتظار تفاعلكن مع شهر مارس
اهلا وسهلا جميلات منتدى اللمة الجزائرية
نعلن اليوم عن نتائج
صالون تجارب بنات اللمة للجمال طبعة
2019
شهر فيفري
الفائزة لشهر فيفري هي الاخت
@نجمة الأرض
عن موضوعها
وصفة السحرية مجربة100٪نتيجة فعالةجربتها شخصياااا
في مجال العناية بالجسم والبشرة
ألف مبارك لها
وفي انتظار تفاعلكن مع شهر مارس