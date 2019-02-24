ما هو تعريفك للنجــاح!؟

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الســـــــلام عليكم

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في الحقيقــة بدر إلى دهني - سؤال فلسفي! ❁ بسيـــــط ❁ ولكن الكلام فيه كثيـــــــــــــــــــــــرررر!

أقـول فيه: ما هو تعريفك أخي أختي,, للنجـــــــــــــــاح ؟ وكيف يمكن تحقيقه في اعتقادك ؟





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