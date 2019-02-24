ما هو تعريفك للنجــاح!؟

Golden Man

Golden Man

:: عضو منتسِب ::
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13 جانفي 2008
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الســـــــلام عليكم

✍ في الحقيقــة بدر إلى دهني - سؤال فلسفي! ❁ بسيـــــط ❁ ولكن الكلام فيه كثيـــــــــــــــــــــــرررر!


أقـول فيه: ما هو تعريفك أخي أختي,, للنجـــــــــــــــاح ؟ وكيف يمكن تحقيقه في اعتقادك ؟


لا يهمنا ما يقوله الآخرون!!؟ يهمنا رأيك أنت يا من تقرأ هاته السطور
لا تتردد بالمشاركة معنا___و نورنا برأيك_____ لا تحرمنا منه ؟


في الختـــــــــــــــام وقبل إبداء ارائكم ورآكم
تقبـــــــــــلو مني,,
خـــــــــــــــــالص تحيـــــــــــــاتي وتقديـــــــــــــــري
أخـــــــــــوكم: Golden Man
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
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إنضم
27 جويلية 2013
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك كل خير للموضوع الجميل والمميز وان شاء الله يساعد الاخرين في فهم بعضهم واعطاء التعريف الصحيح للنجاح
سيتم التثبيت والختم
لي عودة باذن الله
في انتظار رايك ايضا
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
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