ما هو تعريفك للنجــاح!؟

Golden Man
:: عضو منتسِب ::
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- 5
☪ الســـــــلام عليكم ☪
في الحقيقــة بدر إلى دهني - سؤال فلسفي! ❁ بسيـــــط ❁ ولكن الكلام فيه كثيـــــــــــــــــــــــرررر!
أقـول فيه: ما هو تعريفك أخي أختي,, للنجـــــــــــــــاح ؟ وكيف يمكن تحقيقه في اعتقادك ؟
لا يهمنا ما يقوله الآخرون!!؟ يهمنا رأيك ☚ أنت ☛ يا من تقرأ هاته السطور ✔
لا تتردد بالمشاركة معنا___و نورنا ☼ برأيك_____ لا تحرمنا منه ؟
في الختـــــــــــــــام وقبل إبداء ارائكم ورآكم
تقبـــــــــــلو مني,,
خـــــــــــــــــالص تحيـــــــــــــاتي وتقديـــــــــــــــري
في الحقيقــة بدر إلى دهني - سؤال فلسفي! ❁ بسيـــــط ❁ ولكن الكلام فيه كثيـــــــــــــــــــــــرررر!
أقـول فيه: ما هو تعريفك أخي أختي,, للنجـــــــــــــــاح ؟ وكيف يمكن تحقيقه في اعتقادك ؟
لا يهمنا ما يقوله الآخرون!!؟ يهمنا رأيك ☚ أنت ☛ يا من تقرأ هاته السطور ✔
لا تتردد بالمشاركة معنا___و نورنا ☼ برأيك_____ لا تحرمنا منه ؟
في الختـــــــــــــــام وقبل إبداء ارائكم ورآكم
تقبـــــــــــلو مني,,
خـــــــــــــــــالص تحيـــــــــــــاتي وتقديـــــــــــــــري
أخـــــــــــوكم: Golden Man ✔
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