عرض بيع بيع مبلغ 400 دولار بايونير مقابل 190 دج ccp

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
موسى87
المبلغ المتاح
400.00 دولار
سعر البيع
190.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Payoneer - بايونير
موسى87

موسى87

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
151
نقاط التفاعل
19
النقاط
7
السلام عليكم و رحمة الله
متوفر مبلغ 400 دولار بايونيير مقابل 190 دج ccp
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا ب 76000 دج
اقل مبلغ للحجز 50 دولار
المصدر عمل حر
ملاحظة
بعد الحجز انتظر التاكيد لارسل لك بيانات الدفع
الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع
اسم عضوية البائع و الشاري + اسم المنتدى + المبلغ
الدفع عند التاكد عبر مركز البريد
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,515
نقاط التفاعل
3,715
النقاط
171
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق..
 
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