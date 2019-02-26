أكثر من عشرين موضوع في الأدب العربي مع الحلول

لا شك في أن العديد منكم لديه مشكلة في الأدب العربي، فبعد التجول في مواضيع العام الماضي و تجميع مايكن أن يساعدكم و يساعدني وجدت ملخص خاص باحدى العضوات هنا هو من إعدادها فيه كل الأسئلة التي تتكرر في البكلوريا مرفق بالاجوبة النموذجية فرفعته و أحضرته عله يساعدكم أو تستفيدون منه

Download اسئلة الادب rar Download File اسئلة الادب rar



كما دخلت لأحد المواقع فقمت بتحميل جميع المواضيع الجديدة التي أُدرجت فيه مؤخرا بالرغم من أنهم لم يكملوا وضع الباقي هم عبارة عن 60 موضوعا وضعوا فقط 26 موضوعا فقمت بتحميلها و رفعها إليكم

Download اختبارات ادب rar Download File اختبارات ادب rar

اليكم هذه المواضيع وجدتها بحاسوبي يمكن أن تكون عندكم المهم سأضعها فيمكن أن يكون هناك من لم يحملها من قبل

Download اختبارات متنوعة rar Download File اختبارات متنوعة rar

هناك أيضا ملخص شامل قد يفيدكم