أكثر من عشرين موضوع في الأدب العربي مع الحلول

sidouinfodz

sidouinfodz

:: عضو منتسِب ::
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18 فيفري 2019
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أكثر من عشرين موضوع في الأدب العربي مع الحلول





اخوتي اخواتي الكرماء

لا شك في أن العديد منكم لديه مشكلة في الأدب العربي، فبعد التجول في مواضيع العام الماضي و تجميع مايكن أن يساعدكم و يساعدني وجدت ملخص خاص باحدى العضوات هنا هو من إعدادها فيه كل الأسئلة التي تتكرر في البكلوريا مرفق بالاجوبة النموذجية فرفعته و أحضرته عله يساعدكم أو تستفيدون منه


Download اسئلة الادب rar

Download File اسئلة الادب rar
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كما دخلت لأحد المواقع فقمت بتحميل جميع المواضيع الجديدة التي أُدرجت فيه مؤخرا بالرغم من أنهم لم يكملوا وضع الباقي هم عبارة عن 60 موضوعا وضعوا فقط 26 موضوعا فقمت بتحميلها و رفعها إليكم

Download اختبارات ادب rar

Download File اختبارات ادب rar
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اليكم هذه المواضيع وجدتها بحاسوبي يمكن أن تكون عندكم المهم سأضعها فيمكن أن يكون هناك من لم يحملها من قبل

Download اختبارات متنوعة rar

Download File اختبارات متنوعة rar
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هناك أيضا ملخص شامل قد يفيدكم

Download Resume Arab pdf

Download File Resume Arab pdf
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ولان الهدية التى أمضيت 8ساعات و انا أُعدّها لكم ولحد الآن لم أنم بعد فلم أشأ ذلك إلا بعد أن أنهيه و أطمئن أنه بحوزتكم أنا الآن لا أرى و لا عضو متصل أكيد نائمون ...ناموا ..ناموا..نوم العوافي إخوتي (راني نحس صوتي يعاود فالمنتدى باسكو فارغ)
فهو عبارة عن ملخص شامل أعدته يتضمن مختلف الأسئلة التي تتكرر في البكالوريا و المنهجية الصحيحة للإجابة عليها بكل احتراف و طرق دراسة نص شعري و نثري .....المهم حين تحملونه سترون مفاجأتي لكم


Download املخص لجميع الاسئلة المتوقعة المتكررة في البكا pdf

Download File املخص لجميع الاسئلة المتوقعة المتكررة في البكا pdf
www.file-up.org www.file-up.org

مارأيكم فيه

و ساضيفها إلى مواضيع الأستاذة اعتماد ليحملها جميع الأعضاء و الزوار لأنها خاااااصة بمنتدانا الغالي منتدى الجلفة

في الأخير تقبلوا مني فائق الحب والاحترام والتقدير إخوتي في الله
إن شاء الله ستستفيدون منهم
ربي يوفقكم


ولا تنسوني من صالح دعائكم بالنجاح في البكالوريا بمعدل يكفي طموحاتي و كذا الهداية لي و لوالدي الكريمين أثابهما الله الجنة

 
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