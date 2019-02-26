السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



كل شيئ عن القولون العصبي



القولون العصبي أو القولون المتهيج بالتعريف هو خلل يحدث في عمل الأمعاء الغليظة (القولون)مما يؤدي لظهور أعراض في الجهاز الهضمي كسوء الهضم وانتفاخ البطن وهذا المرض ليس خطرًا على الحياة إلّا أنه مزعج للغاية، وهو اضطراب وظائفي في عمل الأمعاء والمعدة، ولا سبب معروف له.



ما هو القولون

هو المعروف بالأمعاء الغليظة وهو الجزء من الأمعاء التي تصل بين الأمعاء الدقيقة والمستقيم ومن ثم الشرج أمّا طوله فيبلغ حوالي متر و نصف ومهمته الأساسية هي امتصاص الغذاء والأملاح والماء من الطعام المهضوم بشكل جزئي في الأمعاء الدقيقة.

وإخراج البراز عن طريق تقلصات منتظمة في جداره والمتحكم بها عن طريق الهرمونات والأعصاب، والاستجابة الذاتية لمحتويات القولون، وهذه العملية بسيطة تتم بتناغم بين التقلصات في القولون مع عضلات الحوض فإذا كانت هذه التقلصات قوية أو ضعيفة فعندها تسبب خللًا في عملها يدعى مرض (متلازمة القولون العصبي) مما ينتج عنها الألم وتلك الأعراض التي يعاني منها المريض.

إن نسبة انتشار هذا المرض تبلغ (20%) من الناس، لكن نصفهم من يراجع الأطباء لاستشارتهم في الحالة التي يعانون منها



أسباب مرض القولون العصبي

لم يتوصل العلم إلى الآن لمعرفة أسباب الإصابة بهذا المرض وتحديد سبب رئيسي له، لكن من المؤكد أن النظرية التي تقول بأن الضغط النفسي وأنواع معينة من الأغذية عندما يكون القولون حساسًا لها فإن عمله يختل ويعاني الأشخاص من أعراض المرض المزعجة.

والذي يحدث أنه عندما تكون حركة وتقلصات الأمعاء غير سلسة ومنتظمة أي تكون بشكل تشنجات تؤدي لدفع الطعام خارجًا بسرعة تسبب الألم، أو عندما تكزن الحركة ساكنة تؤدي إلى تخمر الطعام مما يعني انتاج الغازات وانتفاخ البطن، أمّا كمية السوائل فيتحكم بها غشاء الأمعاء فإذا كانت حركة الطعام

سريعة أدت إلى عدم امتصاص السوائل مما يؤدي للإسهالات، وعلى العكس إذا كانت حركة الطعام في القولون بطيئة أدى ذلك إلى الإمساك كما وجدت الأبحاث أن بعض الأشخاص الذين لديهم مشكلة القولون العصبي يعانون من نوع من الحساسية تجاه بعض الأغذية مثل القمح ومشتقاته، أي يعانون من مرض سيلياك Celiac.





مثيرات تهيج القولون العصبي

هناك مثيرات كثيرة تهيج القولون العصبي وتختلف استجابتها من شخص لآخر، ومثل هذه المثيرات: ​

الإجهاد والتعب النفسي والغضب والقلق من أكثر المثيرات لتهييج القولون العصبي.

تناول الثوم والبصل النيء الغير مطبوخ.

الإكثار من المشروبات الغازية.

تناول بعض الأدوية والعقاقير الطبية قد تثير القولون العصبي.

تناول الشاي والقهوة بكميات كبيرة.

تناول البهارات والتوابل بكثرة والأطعمة المقلية.

تناول بعض أنواع الخضراوات مثل (الملفوف والكرنب والباذنجان والملوخية…).

التعرض للتيارات الهوائية الباردة.

تناول وجبة كبيرة عن الحد وعلى غير المعتاد.

تناول الطماطم بدون تقشير، أمّات إذا تم تناولها مقشرة فلا تثير نوبات القولون العصبي.

تناول الحليب واللبن.

تناول البقوليات مثل (الفول والعدس والحمص واللوبياء…).

أمّا أعراض نمو البكتيريا في الأمعاء فهي (انتفاخ في البطن من تأثير الغازات، والإمساك أو الإسهال)، ومن الممكن أن يحدث القولون العصبي نتيجة لتفاعلات الجهاز المناعي في الجسم وذلك عن طريق هرمون السيتوكين



ليس كل الأيام التي تمر على المريض تكون كلها نوبات تشنجات يعاني منها المريض ولكن تمر أيام هكذا وأيام هكذا، مع أن المريض قد يتغيب عن عمله أو عن واجباته الاجتماعية، وذلك بسبب القولون وما يسببه له من الإحراج، غير أن المرض ليس له عواقب خطرة على حياة المريض على المدى البعيد.



أعراض القولون العصبي:

تتناوب على المريض ثلاثة أعراض هي (الألم والإسهال والإمساك)، إلّا أنها من الممكن أن لا تظهر كلها لدى المرضى: ​

ألم في القولون ومغص شديد في البطن يذهب مع الذهاب إلى الحمام.

إسهال مزمن.

إمساك مزمن.

انتفاخ البطن من الغازات.

التغير في عادات التغوط لدى المريض، والرغبة الكاذبة في الذهاب إلى الحمام.

الأصوات التي تصدر من البطن، (قرقرة الأمعاء).

تعب وخمول وكسل قلق واضطراب في النوم وتزيد حدة هذه الأعراض في حال شدة الضغط النفسي أو أثناء حضور المناسبات الاجتماعية والعامة، والسفر، أو نتيجة لتغير النمط الحياتي اليومي للشخص.

كما ان النساء لها اعراض أخرى و تتمثل في : ​

خروج الغازات وانتفاخ في المعدة والبطن.

امتزاج البراز مع المخاط.

الذهاب المتعدد إلى الحمام مع الإحساس بعدم خروج كل الفضلات.

تقلصات وألم شديد في البطن ترافقها أصوات غريبة



تشخيص مرض القولون العصبي:

طبعًا يتم التشخيص من قبل الطبيب، حيث يتعرف على القصة المرضية للمريض وإجراء الفحص السريري الكامل للمريض، ومن الجدير ذكره بعدم وجود تحليل أو فحص مخبري، أو إشعاعي يمكن أن يتم تشخيص المرض من خلاله.

ولكن فحوص البراز والدم واستخدام منظار القولون إجراءات ضرورية كي نستبعد الأمراض العضوية التي يمكن أن يصاب القولون بها, أمّا التشخيص فيتم بالطريقة التالية: ​

ظهور آلام بطنية متكررة لأكثر من ثلاثة أيام على مدار الشهر ولثلاثة أشهر سابقة.

إن الآلام والضيق يوسم بصفات ثلاث هي:

أنها تخف حدته بعد الذهاب إلى الحمام والتبرز. أنها تتغير عدد مرات التبرز في بداية الإصابة بالمرض. تتغير صفات وشكل البراز عن المعتاد في بداية الإصابة بالمرض أيضًا.

علامات الخطورة في المرض:

بالرغم من أن المرض سليم إلّا أنه يجب علينا الانتباه في حالات معينة وذلك لإجراء المزيد من الاستقصاءات: ​

إذا كان عمر المريض يتجاوز الخامسة والأربعين من العمر.

إذا كان هناك انخفاض في الوزن الغير مبرر.

إذا كانت هناك قصة سرطانية سابقة في عائلة المريض.

إذا استمر المرض ولم تتحسن الأعراض رغم العلاج.

الفحوصات التي تؤكد المرض: ​

تحليل وفحص البراز كي تستبعد الأمراض المعدية.

إجراء فحوصات الدم وتشمل (اختبار وظائف الكبد، والعد الدموي الشامل، وفحص سرعة التثفل، واختبار المصالة للتأكد من عدم وجود الداء البطني سيلياك).

استخدام الأمواج الفوق صوتية لفحص وجود حصيات في المرارة أو لا.

استخدام (منظار القناة الهضمية وذلك لفحص النسج ودراستها كي نستبعد أمراض (القرحة الهضمية، وداء الأمعاء الالتهابي، والأورام السرطانية).

اختبار الزفير للهيدروجين وذلك لنتأكد من عدم وجود سوء هضم سكر اللاكتوز أو سكر الفركتوز



علاج القولون العصبي:

ن هذا المرض مرض مزمن وعلى المصاب به أن يتعايش معه، عوضًا عن إضاعة الوقت في البحث عن علاجات شافية له، فالبعض قد يكتفي حين يعلم أن المرض ليست له أية خطورة مستقبلية على حياة المريض، فيهدأ البحث ويستكين لمعرفته ذلك.

بعد كشف المرض واستمرار الأعراض علينا اتباع التالي:

فإذا اكتشفنا أن القولون لديه حساسية تجاه بعض الأطعمة علينا أن نخفف منها أو لا نتناولها إطلاقًا، أمّا في حالة لم نتعرف على تلك الأطعمة علينا مراجعة أحد المختصين بالأغذية لمعرفة ذلك، وقد تحسن الكثير ممن كانوا يعانون من القولون العصبي عند امتناعهم عن التدخين، وممارسة التمارين الرياضية، والتعامل الجيد مع التعب والإجهاد والضغوط النفسية.



التعايش مع المرض

من الأساليب المتبعة للتعايش مع المرض: ​

العمل على تناول وجبات متوازن ومنتظمة مع تجنب الوجبات الغذائية الدسمة.

التعود على شرب كميات وافرة من الماء.

الاستمرار في ممارسة التمارين الرياضية والالتزام بها بشكل دائم، فالرياضة تحافظ على وزن ثابت للجسم وتساعد على المحافظة على توازن القولون، ومن التمارين المفيدة المشي لمدة نصف ساعة يوميًا من الأمور الجيدة، وتمارين البطن المساعدة على إخراج الغازات من البطن من المهم إجراؤها بشكل يومي ومستمر.

تعلم على كيفية التعامل مع التعب والإجهاد والضغط النفسي.

حاول اجتناب الإمساك وذلك باستعمال الملينات التي تعتمد على الألياف الذوّابة.

عليك مراجعة الطبيب في حال ظهرت أعراض أخرى غير الأعراض المعروفة تلك،

احرص على عدم تناول أي دواء أو عقار طبي دون استشارة الطبيب، وإجراء الفحص الشامل لاستبعاد أية أمراض أخرى.

احرص على تناول البابونج أو الشاي الأخضر.

تعّود على شرب كمية من الكمون في كأس من الماء يوميًا قبيل الذهاب إلى العمل.

تعلم واعتمد التنفس العميق ويكون بالشهيق من الأنف والزفير من الفم وببطء شديد.



بعض المفاهيم المغلوطة عن القولون العصبي: ​

يظن البعض أنه توجد وصفة غذائية واحدة صالحة لعلاج جميع الأشخاص.

يظن البعض أن المرض يمكن تشخيصه بواسطة التحليل المخبري أو التنظير.

يظن البعض أن اضطراب القولون العصبي يسبب القلق والأرق والخوف.

من أعراض المرض التجشؤ وآلام المعدة.

إن خروج البراز الدامي أحد أعراض القولون العصبي.

أمراض تشبه مرض القولون العصبي في الأعراض:

بعض الأمراض التي يمكن أن تشخص على أنها القولون العصبي خطأً: ​

الديدان والزحار وانتانات المعدة، وهذه الأمراض يمكن التأكد منها بسهولة.

مرض القولون التقرحي: وأعراضه التعب وألم المفاصل وقلة الشهية وفقر الدم بسبب نزف الدم مع البراز

الأورام السرطانية في القولون وأعراضها نقص الوزن الحاد، وخروج البراز المدمّى.