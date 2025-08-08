كيف تعرف نفسك انك مصاب بالقولون العصبي

إلياس
كيف تعرف انك فعلا مصاب ب القولون العصبي من خلال الأعراض التالية قبل استشارة الطبيب
الأعراض تختلف من شخص إلى آخر، وقد تكون أكثر حدة عند بعض المرضى نسبةً إلى غيرهم، كما قد تختلف شدتها لدى الشخص نفسه بين فترة وأخرى.
تميل الأعراض للظهور والاختفاء على فترات تمتد من أيام إلى أشهر في كل مرة. وغالباً ما تظهر بعد التعرض لمحفزات القولون العصبي أو بعد تناول الأطعمة المهيجة.
اعراض القولون العصبي
نغزات في القلب
انقباض وصداع في الرأس
بروز في البطن
رائحة كريهة للفم
تناوب الإصابة بين الإسهال والإمساك الشديد.
الشعور بالإجهاد عند التبرز
الشعور بعدم إفراغ الأمعاء بشكل تام
الشعور المُفاجئ بالحاجة إلى التبرز
خروج مخاط أبيض مع البراز.
كثرة الغازات والتي تقل بعد تفريغ الأمعاء.
انتفاخ البطن وخروج الريح الكريه
الشعور بامتلاء البطن
التوتر و الضغط النفسي
الخوف والانزعاج
الوسواس
التعرق بعد اي مجهود
ضيق في التنفس
وجود ألم في البطن، وتقلصات في الأمعاء
تشنج يصيب أسفل البطن أو كامل البطن.
ازدياد الالم بعد تناول الطعام، ويخف بعد التبرز.
شعورٌ بالغثيان.
الإمساك والبراز الصلب والمتحجر
اضطراب وغرغرة في الأمعاء
إذا ظهرت هذه الأعراض فأنت مصاب بالقولون
