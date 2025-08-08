كيف تعرف نفسك انك مصاب بالقولون العصبي

كيف تعرف انك فعلا مصاب ب القولون العصبي من خلال الأعراض التالية قبل استشارة الطبيبالأعراض تختلف من شخص إلى آخر، وقد تكون أكثر حدة عند بعض المرضى نسبةً إلى غيرهم، كما قد تختلف شدتها لدى الشخص نفسه بين فترة وأخرى.تميل الأعراض للظهور والاختفاء على فترات تمتد من أيام إلى أشهر في كل مرة. وغالباً ما تظهر بعد التعرض لمحفزات القولون العصبي أو بعد تناول الأطعمة المهيجة.اعراض القولون العصبينغزات في القلبانقباض وصداع في الرأسبروز في البطنرائحة كريهة للفمتناوب الإصابة بين الإسهال والإمساك الشديد.الشعور بالإجهاد عند التبرزالشعور بعدم إفراغ الأمعاء بشكل تامالشعور المُفاجئ بالحاجة إلى التبرزخروج مخاط أبيض مع البراز.كثرة الغازات والتي تقل بعد تفريغ الأمعاء.انتفاخ البطن وخروج الريح الكريهالشعور بامتلاء البطنالتوتر و الضغط النفسيالخوف والانزعاجالوسواسالتعرق بعد اي مجهودضيق في التنفسوجود ألم في البطن، وتقلصات في الأمعاءتشنج يصيب أسفل البطن أو كامل البطن.ازدياد الالم بعد تناول الطعام، ويخف بعد التبرز.شعورٌ بالغثيان.الإمساك والبراز الصلب والمتحجراضطراب وغرغرة في الأمعاءإذا ظهرت هذه الأعراض فأنت مصاب بالقولون