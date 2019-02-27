السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



ما سبب تسمية بعض البحار بالألوان!؟



هل تساءلتم يوماً لماذا سُميت البحار ببعض الألوان؟ كالبحر الأسود والأحمر والأبيض المتوسط والأصفر؟ سنجيب عن هذه الأسئلة من خلال هذا الموضوع



البحر الأسود:

سُمي البحر الأسود بهذا الإسم نتيجة الرُعب الذي كان يدّب بالبحارّة عند نية الإبحار فيه! لكثرة العواصف الرعدية والرياح العاتية فيه مما سبّب صعوبات ومخاطر جمّة عند إرتياده، وكثيراً ما حدثت فيه الكوارث البحرية.

ويعود سبب النشاط الجوي فيه إلى موقعه الذي يتوسط غرب روسيا والتي تعد شديدة البرودة شتاءً، ومناطق تركيا والبحر المتوسط جنوباً من حيث تأتي الرطوبة، وغرباً تقع القارة الأوروبية مصدر العديد من المُنخفضات الجوية العميقة.

أمّا حقيقة مياه البحر الأسود فهي زرقاء ولونها أخف حدة من لون مياه البحر الأبيض المتوسط، وذلك لكثرة العوالق النباتية في الأول نتيجة طبيعة مياهه ذات الأصول العذبة (نهر الدانوب) وبسبب شبه إنغلاقه مُقارنة بالبحر المتوسط.



البحر الأبيض المتوسط:

أما البحر الأبيض المتوسط، فقد سُمي بهذا الإسم نتيجة إتساعه حيث تظهر مياهه فاتحة اللون كمياه المحيطات الكبيرة عند الإبحار فيه، أما عن وصفه بالمتوسط فجاء ذلك نتيجة توّسطه بين قارات أوروبا شمالاً وقارتي إفريقيا وآسيا جنوباً وشرقاً. و سمي بالبحر الابيض لإنعكاس الغيوم البيضاء على البحر ليبدو أبيضا



البحر الأحمر:

وسُمي البحر الأحمر بهذا الإسم نتيجة إنتشار العوالق والطحالب فيه والتي تعكس اللون الأحمر أحياناً، وكذلك نتيجة لإنتشار الجبال الصخرية على طرفيه السعودي والمصري، حيث تعكس تلك الجبال عند الغروب اللون الأحمر على مياهه.

وقد إعتقد الكثيرون أن المرجان هو سبب تسميته بالأحمر، لكن المُرجان الأحمر نادر فيه ويقع ضمن مناطق محدودة بالقرب من اليمن جنوباً وخليج العقبة شمالاً.



البحر الاصفر:

أما عن سبب تسمية البحر الأصفر، الذي يفصل بين الصين وشبه الجزيرة الكورية، فهو يرجع نتيجة إنتشار الرمال فيه، والتي يأتي مُعظمها من الأنهار التي تصب فيه والتي تحمل معها الطمي والأتربة والتي يُشكل اللون الأصفر غالبها.



البحر الميت :

سُمّي البحر الميت بهذا الاسم لعدم وجود كائنات بحرية تعيش فيه، وذلك بسبب ملوحته الزائدة ولكنّ البحر الميت لا يُعدّ ميتاً حقاً؛ وذلك بسبب وجود بعض أنواع البكتيريا، والفطريات، والطحالب التي تُسمّى دوناليلا



منقوووول للافادة



دمتم في أمان الله





