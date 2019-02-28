تعلم اللغة الهندية الان وبكل سهولة



من فيكم يريد ان يتكلم هندي , تعلم اللغة الهندية لعلك تستفيد منها .. وهذه اللغة ظريفة وبها الكثير من المفاجات في الكلام والكتابة .. هيا تعالوا نبدا التدريب ​

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