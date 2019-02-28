نقاش ديني بحت

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
بســــــــــــــــم الله
حياكم الله و بياكم اهلي في اللمة المباركة
لا تكاد تخلوا مجالسنا من النقاشات الدينية و الرياضية و السياسية
يحدث كثيرا معي خصوصا حينما اذهب عند اعمامي في البادية
يتدرجون بالاسئلة الفقهية كترقيع الصلاة و الوضوء
و تنتهي عند الخلافات المذهبية بين السنة و المذاهب الاخرى
فيمزجون بين السياسة و الدين و العاطفة و العقل
و المثير للنقاش دوما ان بيننا اخا سلفيا
فتجد القوم دائما عليه متحدون متحدون بالاسئلة التعجيزية
أما أنا فأسعى دائما الى تصحيح الجاني العقائدي لهم
كتخويفهم من زيارة القبور و التبرك بها و التبرك بالرجال سواء الاحياء ا و الاموات
و في اغلب الاحياء لا ينتهي النقاش و ينتهي الوقت
و ما يحيرني اخواني دائما هو بعض الامور التي لم اجد لها اصلا
فحيرتني داعيا إياكم لمشاركتي هذا النقاش
تجد رجلا مجتهدا و عاكفا على تلاوة بعض الآيات و الاذكار ليلا و نهارا دون اصل مبررا ذالك انها آيات من القرآن و الادعية لا اشكال فيها
لو قلت له أنها لم تثبت عن النبي رد عليك و ما أنا فاعل فهذا كله كلام فيه تلاوة و اذكار
و تجد آخرين مغالين في اقوال العلماء و لا تناقشهم في الامر حتى ان بعضهم يسأل علماء الدين عن امور لها علاقة بالطب مثلا
كقول البعض مثلا ان زراعة الكلى لا تجوز و هو امر طبي و ليس ديني
بين هذا و ذاك انتم ما موقفكم
بقلم الامين محمد
حياكم الله و بياكم اهلي في اللمة المباركة
لا تكاد تخلوا مجالسنا من النقاشات الدينية و الرياضية و السياسية
يحدث كثيرا معي خصوصا حينما اذهب عند اعمامي في البادية
يتدرجون بالاسئلة الفقهية كترقيع الصلاة و الوضوء
و تنتهي عند الخلافات المذهبية بين السنة و المذاهب الاخرى
فيمزجون بين السياسة و الدين و العاطفة و العقل
و المثير للنقاش دوما ان بيننا اخا سلفيا
فتجد القوم دائما عليه متحدون متحدون بالاسئلة التعجيزية
أما أنا فأسعى دائما الى تصحيح الجاني العقائدي لهم
كتخويفهم من زيارة القبور و التبرك بها و التبرك بالرجال سواء الاحياء ا و الاموات
و في اغلب الاحياء لا ينتهي النقاش و ينتهي الوقت
و ما يحيرني اخواني دائما هو بعض الامور التي لم اجد لها اصلا
فحيرتني داعيا إياكم لمشاركتي هذا النقاش
تجد رجلا مجتهدا و عاكفا على تلاوة بعض الآيات و الاذكار ليلا و نهارا دون اصل مبررا ذالك انها آيات من القرآن و الادعية لا اشكال فيها
لو قلت له أنها لم تثبت عن النبي رد عليك و ما أنا فاعل فهذا كله كلام فيه تلاوة و اذكار
و تجد آخرين مغالين في اقوال العلماء و لا تناقشهم في الامر حتى ان بعضهم يسأل علماء الدين عن امور لها علاقة بالطب مثلا
كقول البعض مثلا ان زراعة الكلى لا تجوز و هو امر طبي و ليس ديني
بين هذا و ذاك انتم ما موقفكم
بقلم الامين محمد
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