رولي شرائح صدر دجاج في الفرن

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

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الحمد لله حمدا كتيرا
اللهم صل وسلم وبارك على سييدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين



رولي شرائح صدر دجاج بالخضر والجبن

بين قوسين الوصفة مكانش هكا في بالي مع لول كان لي طريقة طهي ومكونات اخرى لكن لما بديت نطيب غيرتها ومرة الجاية ان شاء الله نعملها متل ما جات في بالي


نحكم صدر دجاج نقطعه الى شرائح نتبلها بتتبيلة الدجاج وزنجبيل وملح وفلفل اسود

الحشو : فول - جزر - 3 حبات بطاطا قصبية
حطوهم فالكسكاس يطيبو على البخار كي يطراو مليح
حطهم في مقلاة مع شوية زيت ونبقى نمرس بالفرشاة
ونتبلهم بملح وفلفل كحل وزنجبيل
نحيهم من نار ونضيف ملعقة كبيرة من بتيسويس ونمزجهم
نحط بابي فيلم ونفرش عليه شرائح الدجاج بحيث مايكونش كاين الفراغ
نرابي عليه الثوم ونرشل قصبر او معدنوس مقطع صغير
صم نشكل طبقة من الجبن - استعملت شرائح جبن شيزي-
ثم الحشو على شكل طبقة
ثم نرولي ونزبطو مليح بعدها حطيتو في بلا ودرت شويا ما فيه ملعقة طماطم مصبرة وكبيتها عليه - ماكترتش الماء-
ثم الى الفرن شاعل لفوق ولتحت



















@لؤلؤة قسنطينة






دعواتكم
 
ام أمينة

ام أمينة

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تسلم أناملك الرقيقة على الوصفة و على الذوق الرفيع
ننتظر جديد وصفاتك
اجمل التحيات لكي​
 
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