تعازينا لأهلنا في مصر

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
{إنا لله و إنا إليه راجعون}
{ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون } .
بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبدأ احتراق قطار مأهول بالمسافرين
مما تسبب في وفاة العشرات و كذالك اصابة عدد معتبر بجروح و حروق
لقد آلمنا نبأ الحادث ، وفجعنا كما فجعتكم ، فعند الله نحتسبه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
{إنا لله و إنا إليه راجعون}
{ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون } .
بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبدأ احتراق قطار مأهول بالمسافرين
مما تسبب في وفاة العشرات و كذالك اصابة عدد معتبر بجروح و حروق
لقد آلمنا نبأ الحادث ، وفجعنا كما فجعتكم ، فعند الله نحتسبه