تعازينا لأهلنا في مصر

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
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إنضم
7 أفريل 2015
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

{إنا لله و إنا إليه راجعون}
{ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون } .

بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبدأ احتراق قطار مأهول بالمسافرين
مما تسبب في وفاة العشرات و كذالك اصابة عدد معتبر بجروح و حروق
لقد آلمنا نبأ الحادث ، وفجعنا كما فجعتكم ، فعند الله نحتسبه

و بهذا المصاب الجلل نتقدم باسم منتدى اللمة و كل اعضائه و رواده و إدارته
بتعازينا القلبية الحارة لكل أهلنا في مصر

عظم الله اجركم و غفر الله لأمواتكم
و ندعوا بالشفاء العاجل لكل الجرحى



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