تعازينا لأهلنا في مصر

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



{ إنا لله و إنا إليه راجعون }

{ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم

صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون } .



بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبدأ احتراق قطار مأهول بالمسافرين

مما تسبب في وفاة العشرات و كذالك اصابة عدد معتبر بجروح و حروق

لقد آلمنا نبأ الحادث ، وفجعنا كما فجعتكم ، فعند الله نحتسبه

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و بهذا المصاب الجلل نتقدم باسم منتدى اللمة و كل اعضائه و رواده و إدارته

بتعازينا القلبية الحارة لكل أهلنا في مصر



عظم الله اجركم و غفر الله لأمواتكم

و ندعوا بالشفاء العاجل لكل الجرحى







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