تعزية لاخوتنا التوانسة

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



{إنا لله و إنا إليه راجعون}

{ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم

صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون } .



بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبدأ وفاة احدى عشر رضيعا

في احد مستشفيات تونس الشقيقة



و بهذا المصاب الجلل نتقدم باسم منتدى اللمة و كل اعضائه و رواده و إدارته

بتعازينا القلبية الحارة لكل أهلنا و اخوتنا في تونس الشقيقة



عظم الله اجركم و اجرنا

فمصابكم هو مصبنا