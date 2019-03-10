تعزية لاخوتنا التوانسة

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
{إنا لله و إنا إليه راجعون}
{ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون } .
بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبدأ وفاة احدى عشر رضيعا
في احد مستشفيات تونس الشقيقة
و بهذا المصاب الجلل نتقدم باسم منتدى اللمة و كل اعضائه و رواده و إدارته
بتعازينا القلبية الحارة لكل أهلنا و اخوتنا في تونس الشقيقة
عظم الله اجركم و اجرنا
فمصابكم هو مصبنا