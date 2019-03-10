تعزية لاخوتنا التوانسة

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,127
نقاط التفاعل
23,915
النقاط
2,061

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

{إنا لله و إنا إليه راجعون}
{ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون } .

بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبدأ وفاة احدى عشر رضيعا
في احد مستشفيات تونس الشقيقة

و بهذا المصاب الجلل نتقدم باسم منتدى اللمة و كل اعضائه و رواده و إدارته
بتعازينا القلبية الحارة لكل أهلنا و اخوتنا في تونس الشقيقة

عظم الله اجركم و اجرنا
فمصابكم هو مصبنا

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص أو أكثر‏‏
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top