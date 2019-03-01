سلسلة ❤أسرار الرجال❤ من القرآن والسنة!؟

☪ بسم الله الرحمان الرحيـم وبه نستعين ☪



في هــاته السلسلة: - أنوي إن شاء الله القادر بقدرته -أن أسلط الضــوء ☼ على ""حيــاة المسلم بشكل عام" وحياته الإجتمــاعية بشكل خاص "" وكيف يجب أن تكون وفق القرآن والسنة ؟

(مجتهدا بما آتانا الله من فضله- مستعينا بدراسات وأبحاث وفتاوي -لمن سبقونا من أهل العلم .."جعل الله عملهم في ميزان حسناتهم- يوم لا ينفع لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليــــــم".



وفي هدا السيــاق: -أدكركم ونفسي أيها الإخوة والأخوات - وأقــــــول: - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم .

(فـ اللهم لا تحرمنا من هــاته النعمة العظيمة, واجعلنا من هؤلاء يـــارب, واجعل عملنا هدا خالصا لوجهك . آميــن)



اليــــوم على بركة الله وفي:



السلسلة الأولى:



أريـد أن ألقي الضـــوء ☼ على أسرار الرجال - وأنا واحد منهم !!؟ ههههه



بعنوان: نظرة "الرجل المؤمن ✔ " إلى ✿ المرأة ✿ عندما يقرر !؟

​ - أنوي إن شاء الله القادر بقدرته -أن أسلط الضــوءعلى(مجتهدا بما آتانا الله من فضله- مستعينا بدراسات وأبحاث وفتاوي -لمن سبقونا من أهل العلم .."جعل الله عملهم في ميزان حسناتهم- يوم لا ينفع لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليــــــم".-أدكركم ونفسي أيها الإخوة والأخوات - وأقــــــول: - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.(فـ. آميــن)اليــــوم على بركة الله وفي:

ويمكن البدأ فيهــا بالقــول:

" الرجال "

ولكــن أيضا

المرأة المؤمنة

"الرجال"

ولكـــن

!!!؟

أقرئيه أختــــي المسلمة, لعله يفيدك بارك الله فيك .

حتى وإن كنت تعرفيه

السؤال

نص الجواب

( فاظفر بذات الدين تربت يداك )

✔

الحديث رواه البخاري (4802) ومسلم (1466)

رب العرش العظيم

☚

ينفعكم

☛

به

.✔

ترقبونا..

في السلسلة

القادمة

؟

والسلام عليكم

أخــــوكم: Golden Man

..,,..- قال الله جل في علاه: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (55). صدق الله العظيمسألت فتاة -طالبة لفتوى - تقول:لم أفهم معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( تنكح المرأة لأربع مالها وجمالها وحسبها ودينها ) فهل هذا يعني أن المرأة يجب أن تكون غنية وجميلة وذات حسب وأن تكون متدينة ؟ موضوع التدين واضح بالنسبة لي ولكن ماذا عن بقية الأشياء ؟الحمد لله :عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ) .وليس في الحديث أمر أو ترغيب في نكاح المرأة لأجل جمالها أو حسبها أو مالها.وإنما المعنى : أن هذه مقاصد الناس في الزواج ، فمنهم من يبحث عن ذات الجمال ، ومنهم من يطلب الحسب ، ومنهم من يرغب في المال ، ومنهم من يتزوج المرأة لدينها. ..انتهى.وهو ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله :