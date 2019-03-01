سلسلة ❤أسرار الرجال❤ من القرآن والسنة!؟

Golden Man
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☪بسم الله الرحمان الرحيـم وبه نستعين☪
في هــاته السلسلة: - أنوي إن شاء الله القادر بقدرته -أن أسلط الضــوء ☼ على ""حيــاة المسلم بشكل عام" وحياته الإجتمــاعية بشكل خاص"" وكيف يجب أن تكون وفق القرآن والسنة ؟
(مجتهدا بما آتانا الله من فضله- مستعينا بدراسات وأبحاث وفتاوي -لمن سبقونا من أهل العلم .."جعل الله عملهم في ميزان حسناتهم- يوم لا ينفع لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليــــــم".
وفي هدا السيــاق: -أدكركم ونفسي أيها الإخوة والأخوات - وأقــــــول: - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
(فـ اللهم لا تحرمنا من هــاته النعمة العظيمة, واجعلنا من هؤلاء يـــارب, واجعل عملنا هدا خالصا لوجهك. آميــن)
اليــــوم على بركة الله وفي:
السلسلة الأولى:
أريـد أن ألقي الضـــوء ☼ على أسرار الرجال - وأنا واحد منهم!!؟ ههههه
بعنوان: نظرة "الرجل المؤمن✔" إلى ✿المرأة✿ عندما يقرر الزواج!؟
في هــاته السلسلة: - أنوي إن شاء الله القادر بقدرته -أن أسلط الضــوء ☼ على ""حيــاة المسلم بشكل عام" وحياته الإجتمــاعية بشكل خاص"" وكيف يجب أن تكون وفق القرآن والسنة ؟
(مجتهدا بما آتانا الله من فضله- مستعينا بدراسات وأبحاث وفتاوي -لمن سبقونا من أهل العلم .."جعل الله عملهم في ميزان حسناتهم- يوم لا ينفع لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليــــــم".
وفي هدا السيــاق: -أدكركم ونفسي أيها الإخوة والأخوات - وأقــــــول: - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
(فـ اللهم لا تحرمنا من هــاته النعمة العظيمة, واجعلنا من هؤلاء يـــارب, واجعل عملنا هدا خالصا لوجهك. آميــن)
اليــــوم على بركة الله وفي:
السلسلة الأولى:
أريـد أن ألقي الضـــوء ☼ على أسرار الرجال - وأنا واحد منهم!!؟ ههههه
بعنوان: نظرة "الرجل المؤمن✔" إلى ✿المرأة✿ عندما يقرر الزواج!؟
ويمكن البدأ فيهــا بالقــول:
هــاته نظـــرة من وجهة نظر "الرجال" ..ولكــن أيضا تهم المرأة المؤمنة!؟
يهتم به "الرجال" كثيرا,, ولكـــن أغلبهم لا يتحدث عنه صراااحة.. بل يعمل به فقط!!!؟
أقرئيه أختــــي المسلمة, لعله يفيدك بارك الله فيك .
(حتى وإن كنت تعرفيه - قال الله جل في علاه: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (55). صدق الله العظيم
سألت فتاة -طالبة لفتوى - تقول:
السؤال.......؟:
لم أفهم معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( تنكح المرأة لأربع مالها وجمالها وحسبها ودينها ) فهل هذا يعني أن المرأة يجب أن تكون غنية وجميلة وذات حسب وأن تكون متدينة ؟ موضوع التدين واضح بالنسبة لي ولكن ماذا عن بقية الأشياء ؟
نص الجواب (باختصار..):
الحمد لله :عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ) .
وليس في الحديث أمر أو ترغيب في نكاح المرأة لأجل جمالها أو حسبها أو مالها.
وإنما المعنى : أن هذه مقاصد الناس في الزواج ، فمنهم من يبحث عن ذات الجمال ، ومنهم من يطلب الحسب ، ومنهم من يرغب في المال ، ومنهم من يتزوج المرأة لدينها. ..انتهى.
وهو ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( فاظفر بذات الدين تربت يداك ) .✔
الحديث رواه البخاري (4802) ومسلم (1466) .
أســــــــأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ☚ ينفعكم ☛ به.✔
ترقبونا.. في السلسلة القادمة؟
والسلام عليكم
أخــــوكم: Golden Man