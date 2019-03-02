اليوم ميلاد والدتي ^ ^

السلام عليكم

في مثل هذا اليوم من عام 1973 ولدت والدتي العزيزة حفظها الله

وأطال في عمرها وبهذه المناسبة أقول لها نحبك يا أمي وربي يخليك ليا ولأولادي وأولاد اولادي ودوام الصحة والعافية ...

ابنك المحب والكبير تاعك حكيم ... ​