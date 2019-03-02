اليوم ميلاد والدتي ^ ^

The tank
:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
السلام عليكم
في مثل هذا اليوم من عام 1973 ولدت والدتي العزيزة حفظها الله
وأطال في عمرها وبهذه المناسبة أقول لها نحبك يا أمي وربي يخليك ليا ولأولادي وأولاد اولادي ودوام الصحة والعافية ...
ابنك المحب والكبير تاعك حكيم ...
في مثل هذا اليوم من عام 1973 ولدت والدتي العزيزة حفظها الله
وأطال في عمرها وبهذه المناسبة أقول لها نحبك يا أمي وربي يخليك ليا ولأولادي وأولاد اولادي ودوام الصحة والعافية ...
ابنك المحب والكبير تاعك حكيم ...