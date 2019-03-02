اليوم ميلاد والدتي ^ ^

The tank

The tank

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
9,395
نقاط التفاعل
38,065
النقاط
1,701
السلام عليكم
في مثل هذا اليوم من عام 1973 ولدت والدتي العزيزة حفظها الله
وأطال في عمرها وبهذه المناسبة أقول لها نحبك يا أمي وربي يخليك ليا ولأولادي وأولاد اولادي ودوام الصحة والعافية ...
ابنك المحب والكبير تاعك حكيم ...
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top