عرض بيع متوفر 500 اورو بايسرا ب 216.5 دج فقط

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
kacimo samy
المبلغ المتاح
500.00 أورو
سعر البيع
217.50 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
1,145
نقاط التفاعل
649
النقاط
551
السلام عليكم
متوفر 500 اورو بايسرا للبيع مقابل CCP ب 217 دج
اقل مبلغ للحجز هو 100 اورو
اولوية لمن يأخذه كله ب 216.5 دج
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
- ثابت المبلغ
-اولوية لمن يدفع صباحا
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
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نقاط التفاعل
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السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

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- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق..
 
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