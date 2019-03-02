ارضيات المونوكوش

sami44

sami44

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السلام عليكم ورحمة الله


اليوم جبتلكم موضوع و صور لارضيات المونوكوش



ارضيات المونوكوش غنية عن التعريف يختلف عن البلاط العادي المعروف او بلاط (القرانيطو)

هو مكون من عجينة القرانيطو او الحجر البحري والاسمنت الابيض مع الالوان بالطبع مع بعض الاضافات

سمكه تقريبا نصف سمك البلاط العادي وفيه حجمين معروفين (33/33) والحجم الثاني (40/40)

متعدد الالوان عكس البلاط العادي
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صلب ومتين واذا كانت طريقة تركيبه جيدة يكون شكله النهائي مثل البورسلسن تماما وحتى وان كان التركيب ركيك يمكن عمل البونساج عليه

براق وضد الانزلاق

تشميعه بالاسمنت الابيض وطريقة تشميعه خاصة تتطلب الخبرة والسرعة في التطبيق

يمكن تركيبه بلون واحد كما يمكن تركيبه بلونين مختلفين مع مراعات تناسق الالوان فقط
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يمكن تركيبه بطريقة مستقيمة كما يمكن تركيبه جانبي (دياgونال)
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يمكن عمل الغرف بلون والهول او الكولوار بلون اخر شرط تركيب فاصل من الرخام او القرانيت بينهما عند الابواب للحفاض على الديكور العام

يمكن عمل البلينت او حذاء الحائط منه كي يكون الشكل العام للغرفة او المكان المطبق فيه ذو نضرة جميلة

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متواجد ببلادنا واسعاره حسب النوع والمقياس واللون

وهنا بعض الصور التقطتها لكم من محل بيع المونوكوش

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مع تحيات اخوكم
sami44
 
إنسانة ما

إنسانة ما

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بارك الله فيكم على الموضوع الطيب
لدي استفسار بعد اذنكم اتمنى ان تحيبني إن أمكن ..
أبحث عن طريقة لتنظيف المونوكوش وإزالة الأسمنت الأبيض حيث أن البناء وسخلنا الأرضية أثناء تركبيها وتشميعها .. حاولت بالمنظفات المعروفة ولم أنجح ..
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,128
نقاط التفاعل
6,460
النقاط
751
قال إنسانة ما:
بارك الله فيكم على الموضوع الطيب
لدي استفسار بعد اذنكم اتمنى ان تحيبني إن أمكن ..
أبحث عن طريقة لتنظيف المونوكوش وإزالة الأسمنت الأبيض حيث أن البناء وسخلنا الأرضية أثناء تركبيها وتشميعها .. حاولت بالمنظفات المعروفة ولم أنجح ..
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لا شكر على واجب
بالنسبة لاستفسارك
دائما مشكل المونوكوش في التشميع لأن طريقة تشميعه خاصة وليس كالسيراميك ودائما ما يفسد البناء عمله عند التشميع بسبب جهله الطريقة المثلى للعمل
اولا ان كنتي تقصدين الفواصل بالسمنت الابيض كانت كبيرة وغير منضمة فلا يمكن تنضيفه والطريقة الوحيدة لتنضيفه وجعله احسن واروع هي البونساج والبونساج معروف بالالة ومع اضافة بعض المواد يصبح اكثر لمعان واجمل من البورسلين صدقيني
اما اذا كنتي تقصدين ان البناء لم ينضف الاسمنت الابيض من فوق قطع المونوكوش اي وجه القطعه اصبح اشهب او الفواصل متسخة بالاسمنت هناك طريقة واحدة نستخدمها وهي فعالة لكن تتطلب تركيز وانتباه
استعملي النضاف او النادفور
اذا كانت الفواصل موسخة فقط
احكمي قارورة تكون (فشفاشة) املئيها بالسائل وتتبعي اماكن الاوساخ وبعدين بالبالي حكي المكان مليح وبعد ربع ساعة ارمي الماء واجبدي كلش
واذا كان وجه القطعة اشهب او موسخ ارمي السائل على الارضية كامل ولازم تكون مبللة بالماء ليس مبللة كثيرا اقصد نكون مندية فقط حكي جيدا وبعد ربع ساعة سيقي كلش وان شاء الله تكون النتيجة
مشكورة على المرور والاستفسار
اي استفسار لا تترددي
 
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