اليوم جبتلكم موضوع و صور لارضيات المونوكوش

ارضيات المونوكوش غنية عن التعريف يختلف عن البلاط العادي المعروف او بلاط (القرانيطو)

هو مكون من عجينة القرانيطو او الحجر البحري والاسمنت الابيض مع الالوان بالطبع مع بعض الاضافات

سمكه تقريبا نصف سمك البلاط العادي وفيه حجمين معروفين (33/33) والحجم الثاني (40/40)

متعدد الالوان عكس البلاط العادي

صلب ومتين واذا كانت طريقة تركيبه جيدة يكون شكله النهائي مثل البورسلسن تماما وحتى وان كان التركيب ركيك يمكن عمل البونساج عليه

براق وضد الانزلاق

تشميعه بالاسمنت الابيض وطريقة تشميعه خاصة تتطلب الخبرة والسرعة في التطبيق

يمكن تركيبه بلون واحد كما يمكن تركيبه بلونين مختلفين مع مراعات تناسق الالوان فقط