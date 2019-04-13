الاسمنت اللاصق لتركيب السيراميك

sami44

sami44

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السلام عليكم ورحمة الله

رواد منتدى المواهب والديكور والمهن والحرف اهلا بكم

اليوم جبتلكم موضوع خاص بالاسمنت اللاصق

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كثير من اصحاب البيوت يصعب عليه تغيير الارضية او سيراميك الحائط والسبب هو كيفية اقتلاع الارضية القديمة وصعوبة تنضيف بقايا النفايات الصلبة من اسمنت واجر الى غيره

خاصة اللذين يسكنون في طوابق عالية في العمارات

زاىد التكلفة الكبيرة لنزع البلاط القديم وانزاله في سلالم العمارة وتكلفة تحويله من امام العمارة الى مكان رمي النفايات

هناك طريقة سهلة وتكلفتها اقل بكثير وفيها اقتصاد للوقت والمال

وهي التركيب بالاسمنت اللاصق

يمكن تتركيب سيراميك الارضية بالاسمنت اللاصق فوق البلاط القديم

ارتفاع الارضية الجديدة يكون في حدود السنتمتر فقط اي انه لا يؤثر على الابواب حتى وان تطلب الامر يمكن قص الابواب الخشبيه من الاسفل ان كانت تلامس الارضية

في حالة التركيب بالاسمنت اللاصق يجب نزع البلانت او حذاء الحائط ونعيد تركيب اخر

بالنسبة للمواد المستعملة نحتاج الى الاسمنت اللاصق وهو متواجد في بلادنا بعدة انواع والنوع الاسباني هو الجيد
كما نحتاج الى الاسمنت الابيض او العادي
خليط الاسمنت يكون كيس من الاسمنت اللاصق مع كمية من الاسمنت الابيض من الاحسن
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وهذا باستعمال الخلاط الكهربائي لسهولة العمل او الخلط باليد. بطريقة تقليدية
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اما طريقة العمل فكل عامل وطريقته الخاصة

وفي موضوع اخر اطلعكم على الطريقة المثلى لتىكيب الارضيات بالاسمنت اللاصق

اذا كانت الارضية القديمة بلاط عادي او مونوكوش نركب عليها بعد التنضيف بالماء طبعا مباشرة
اما اذا كانت الارضية القديمة من السيراميك او البروسلين يجب حكها قليلا او عمل عليها خطوط بالة القطع ( ترونسونوز)
حتى يكون العمل جيد
يمكن لعامل التركيب ان يركب غرفتين في اليوم وفي اليوم الموالي يمكنه انهائهما اي يقوم بالتشميع ويركب البلانت ويمكن لصاحب البيت ترتيب اثاثه عادي

كما يمكن تركيب سيراميك الحوائط بالاسمنت اللاص في حالة كان الحائط ملبس بالاسمنت
وعندما انهي المطبخ اللذي انا بصدد انهاىه ادرج لكم صور عنه

يمكن تركيب الرخام او القرانيت او البروسلين فوق طاولة العمل ( بوتاجي) بالاسمنت اللاصق اذا كان يحتاج الى سمك قليل للتثبيت

اتمنى ان اكون قد ادتكم

مع تحيات اخوكم
sami44

 
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