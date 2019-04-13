الاسمنت اللاصق لتركيب السيراميك

sami44
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السلام عليكم ورحمة الله
رواد منتدى المواهب والديكور والمهن والحرف اهلا بكم
اليوم جبتلكم موضوع خاص بالاسمنت اللاصق
كثير من اصحاب البيوت يصعب عليه تغيير الارضية او سيراميك الحائط والسبب هو كيفية اقتلاع الارضية القديمة وصعوبة تنضيف بقايا النفايات الصلبة من اسمنت واجر الى غيره
خاصة اللذين يسكنون في طوابق عالية في العمارات
زاىد التكلفة الكبيرة لنزع البلاط القديم وانزاله في سلالم العمارة وتكلفة تحويله من امام العمارة الى مكان رمي النفايات
هناك طريقة سهلة وتكلفتها اقل بكثير وفيها اقتصاد للوقت والمال
وهي التركيب بالاسمنت اللاصق
يمكن تتركيب سيراميك الارضية بالاسمنت اللاصق فوق البلاط القديم
ارتفاع الارضية الجديدة يكون في حدود السنتمتر فقط اي انه لا يؤثر على الابواب حتى وان تطلب الامر يمكن قص الابواب الخشبيه من الاسفل ان كانت تلامس الارضية
في حالة التركيب بالاسمنت اللاصق يجب نزع البلانت او حذاء الحائط ونعيد تركيب اخر
بالنسبة للمواد المستعملة نحتاج الى الاسمنت اللاصق وهو متواجد في بلادنا بعدة انواع والنوع الاسباني هو الجيد
كما نحتاج الى الاسمنت الابيض او العادي
خليط الاسمنت يكون كيس من الاسمنت اللاصق مع كمية من الاسمنت الابيض من الاحسن
وهذا باستعمال الخلاط الكهربائي لسهولة العمل او الخلط باليد. بطريقة تقليدية
اما طريقة العمل فكل عامل وطريقته الخاصة
وفي موضوع اخر اطلعكم على الطريقة المثلى لتىكيب الارضيات بالاسمنت اللاصق
اذا كانت الارضية القديمة بلاط عادي او مونوكوش نركب عليها بعد التنضيف بالماء طبعا مباشرة
اما اذا كانت الارضية القديمة من السيراميك او البروسلين يجب حكها قليلا او عمل عليها خطوط بالة القطع ( ترونسونوز)
حتى يكون العمل جيد
يمكن لعامل التركيب ان يركب غرفتين في اليوم وفي اليوم الموالي يمكنه انهائهما اي يقوم بالتشميع ويركب البلانت ويمكن لصاحب البيت ترتيب اثاثه عادي
كما يمكن تركيب سيراميك الحوائط بالاسمنت اللاص في حالة كان الحائط ملبس بالاسمنت
وعندما انهي المطبخ اللذي انا بصدد انهاىه ادرج لكم صور عنه
يمكن تركيب الرخام او القرانيت او البروسلين فوق طاولة العمل ( بوتاجي) بالاسمنت اللاصق اذا كان يحتاج الى سمك قليل للتثبيت
اتمنى ان اكون قد ادتكم
مع تحيات اخوكم
sami44
رواد منتدى المواهب والديكور والمهن والحرف اهلا بكم
اليوم جبتلكم موضوع خاص بالاسمنت اللاصق
كثير من اصحاب البيوت يصعب عليه تغيير الارضية او سيراميك الحائط والسبب هو كيفية اقتلاع الارضية القديمة وصعوبة تنضيف بقايا النفايات الصلبة من اسمنت واجر الى غيره
خاصة اللذين يسكنون في طوابق عالية في العمارات
زاىد التكلفة الكبيرة لنزع البلاط القديم وانزاله في سلالم العمارة وتكلفة تحويله من امام العمارة الى مكان رمي النفايات
هناك طريقة سهلة وتكلفتها اقل بكثير وفيها اقتصاد للوقت والمال
وهي التركيب بالاسمنت اللاصق
يمكن تتركيب سيراميك الارضية بالاسمنت اللاصق فوق البلاط القديم
ارتفاع الارضية الجديدة يكون في حدود السنتمتر فقط اي انه لا يؤثر على الابواب حتى وان تطلب الامر يمكن قص الابواب الخشبيه من الاسفل ان كانت تلامس الارضية
في حالة التركيب بالاسمنت اللاصق يجب نزع البلانت او حذاء الحائط ونعيد تركيب اخر
بالنسبة للمواد المستعملة نحتاج الى الاسمنت اللاصق وهو متواجد في بلادنا بعدة انواع والنوع الاسباني هو الجيد
كما نحتاج الى الاسمنت الابيض او العادي
خليط الاسمنت يكون كيس من الاسمنت اللاصق مع كمية من الاسمنت الابيض من الاحسن
وهذا باستعمال الخلاط الكهربائي لسهولة العمل او الخلط باليد. بطريقة تقليدية
اما طريقة العمل فكل عامل وطريقته الخاصة
وفي موضوع اخر اطلعكم على الطريقة المثلى لتىكيب الارضيات بالاسمنت اللاصق
اذا كانت الارضية القديمة بلاط عادي او مونوكوش نركب عليها بعد التنضيف بالماء طبعا مباشرة
اما اذا كانت الارضية القديمة من السيراميك او البروسلين يجب حكها قليلا او عمل عليها خطوط بالة القطع ( ترونسونوز)
حتى يكون العمل جيد
يمكن لعامل التركيب ان يركب غرفتين في اليوم وفي اليوم الموالي يمكنه انهائهما اي يقوم بالتشميع ويركب البلانت ويمكن لصاحب البيت ترتيب اثاثه عادي
كما يمكن تركيب سيراميك الحوائط بالاسمنت اللاص في حالة كان الحائط ملبس بالاسمنت
وعندما انهي المطبخ اللذي انا بصدد انهاىه ادرج لكم صور عنه
يمكن تركيب الرخام او القرانيت او البروسلين فوق طاولة العمل ( بوتاجي) بالاسمنت اللاصق اذا كان يحتاج الى سمك قليل للتثبيت
اتمنى ان اكون قد ادتكم
مع تحيات اخوكم
sami44