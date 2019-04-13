الاسمنت اللاصق لتركيب السيراميك

كثير من اصحاب البيوت يصعب عليه تغيير الارضية او سيراميك الحائط والسبب هو كيفية اقتلاع الارضية القديمة وصعوبة تنضيف بقايا النفايات الصلبة من اسمنت واجر الى غيره

خاصة اللذين يسكنون في طوابق عالية في العمارات

زاىد التكلفة الكبيرة لنزع البلاط القديم وانزاله في سلالم العمارة وتكلفة تحويله من امام العمارة الى مكان رمي النفايات

هناك طريقة سهلة وتكلفتها اقل بكثير وفيها اقتصاد للوقت والمال

وهي التركيب بالاسمنت اللاصق

يمكن تتركيب سيراميك الارضية بالاسمنت اللاصق فوق البلاط القديم

ارتفاع الارضية الجديدة يكون في حدود السنتمتر فقط اي انه لا يؤثر على الابواب حتى وان تطلب الامر يمكن قص الابواب الخشبيه من الاسفل ان كانت تلامس الارضية

في حالة التركيب بالاسمنت اللاصق يجب نزع البلانت او حذاء الحائط ونعيد تركيب اخر

بالنسبة للمواد المستعملة نحتاج الى الاسمنت اللاصق وهو متواجد في بلادنا بعدة انواع والنوع الاسباني هو الجيد

كما نحتاج الى الاسمنت الابيض او العادي

خليط الاسمنت يكون كيس من الاسمنت اللاصق مع كمية من الاسمنت الابيض من الاحسن