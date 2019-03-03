جولة سياحية ولاية عنابة

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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بعض الصور البسيطة من التقاطي
شهر ديسمبر الماضي ....

الفنار ..ولاية عنابة



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لا يكاد المرء يحط رحاله بولاية عنابة إلا ويرشده العام والخاص إلى زيارة منارة "رأس الحمراء" ليس فقط للاستمتاع بالمناظر للاستمتاع بالمناظر السحرية التي تتعانق فيها زرقة السماء بأمواج " فيفييي" وهي تتخبط بصخور صامدة ولكن أيضا للاستئناس و التبرك بنفحات التفاعل التي يكنها العنابيون لموقع رأس الحمراء



فبرج المراقبة لمنطقة عنابة الذي يحمل اسم "منارة رأس الحمراء" أنشئ إبان حقبة الاستعمار الفرنسي وذلك سنة 1850 بأعالي منحدر صخري تغطيه تربة ذات لون أحمر استمد منها اسمه "رأس الحمراء " الذي أطلقه عليه أهل المدينة حينها.


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المنارة تطل على خليج عنابة في شمال شرق البلاد

بنيت المنارة شمال ميناء عنابة على المنحدر الشمالي الغربي من الرأس. برج مربع 17.5 متر حجر عالية البناء يرتدي فانوس صيانة الأماكن المغلقة، ويجاور مبنى البناء السلس مربع قدم مع اثنين من حراس السكن وغرفة لمرور الأفراد. قريب وجنوب غرب والغرب والجنوب الغربي، مبنيين الخدمات، مربعة ومستطيلة، والبناء على نحو سلس، الأبيض. ترتفع المنارة إلى 146.5 متر فوق مستوى سطح البحر. يمكن الوصول إليه عن طريق البر.

بالقرب من منارة بناء جنوب، مستطيل، حجر البناء، والرمادي. A 45 م و 50 م في السمت منهما 135 درجة و 165 درجة، وهما من أبراج منارة، الهرمية رباعي الزوايا المعدنية، رمادي فاتح، مرتفعات 16 م، 400 م جنوب غرب، الإشارة.

يتم توفير الإضاءة عن طريق الضوء الأبيض 1 فلاش في 5 ثوان. مجموعة الضوئية هي 29 ميلا بحريا، أو حوالي 54 كم.

قوة المصباح 1000W / 220V.



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بعض الصور للخيول من نادي الفروسية بعنابة :

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اسطبلات الخيول
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sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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طيب جدا تجولت في عنابة وانا قاعد في بيتي
يعطيك الصحة
واصور جميلة جدا خاصة الفنار او المنارة
انار الله طريقك
 
جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
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مممممممممم تسخف الاحصنة و تلك الطبيعة والله رايعة بلادنا و يقولوا السياحة مكنش بفففف
عنابة هايلة الله يحفظ سلطانة على مجهوداتك بوركتي
 
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