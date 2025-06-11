هنا الجزائر - معلومات عامة -

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هنا الجزائر - معلومات عامة -​


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تقع الجزائر في شمال القارة الإفريقية مواجهة للقارة الأوروبية يحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط و من الشرق تونس و ليبيا ، و من الغرب المملكة المغربية , و من المغرب الأقصى الصحراء الغربية و موريتانيا , و من الجنوب النيجر ومالي.
  • تمتد أرض الجزائر في أقصى إتساع لها الى مسافة تزيد عن 1900 كلم من الشمال الى الجنوب ، و تمتد الى 1800 كلم من الشرق الى الغرب.
  • تبلغ مساحة الجزائر 2.381.741 كلم.مربع و تعتبر أكبر مساحة في دول المغرب العربي الكبير.

السواحل الجزائرية:

تمتد السواحل الجزائرية على خط منعرج يبلغ طوله 1200 كلم من غرب مدينة الغزوات حتى شرق مدينة القالة , و السواحل الجزائرية في مجموعها سواحل صخرية ، قليلة التعاريج ، تقع موانؤها إما في وسط الخلجان أو على جانبها الغربي ، و ذلك لحمايتها من الرياح الغربية القوية.

ومن أهم هذه الخلجان و الرؤوس :
  • خليج وهران و المرسى الكبير بين رأسي الفلكون و الفرشة
  • خليج أرزيو الذي يقابله ميناء مستغانم في الجانب الشرقي
  • خليج الجزائر العاصمة بين رأسي الرايس حميدو و البرج البحري
  • خليج بجاية بين رأسي كربون و العوانة
  • خليج عنابة بين رأسي الحارس و الوردة
  • خليج سكيكدة بين رأس بوقارون و رأس الحديد

السهول والهضاب:

يوجد في الجزائر مجموعتان من السهول :
  • مجموعة السهول الساحلية: سميت بذلك لوقوعها بالقرب من السحال ، و هي تمتاز بخصوبة تربتها و تنوع محاصيلها ، خاصة الحمضيات و الخضر . و من أهم هذه السهول : عنابة ، متيجة ، وهران .
  • مجموعة السهول الداخلية: و هي تقع في الداخل بعيداً عن البحر ، و تمتاز بالضيق و الطول . و من أهم هذه السهول : تلمسان ، سيدي بلعباس ، معسكر ، سطيف .

تنتشر الهضاب بكثرة في جهات عديدة من الوطن : و تبرز بصفة خاصة في الصحراء مثل هضبة تادمايت.


الجبــال:

1- توجد في شمال البلاد سلسلتان جبليتان تمتدان من الغرب الى أقصى الشرق هما :
  • سلسلة جبال الأطلس التلي: جبالها أكثر تماسكا ، ومحاذاةً للساحل ، و من أهمها جبال تلمسان و الظهرة و الونشريس و نوميديا ، وأعلى قمة في هذه السلسلة توجد في جبال جرجرة و هي قمة لالا خديجة 2308م ، تمتاز هذه السلسلة بغطائها النباتي الكثيف .
  • سلسلة جبال الأطلس الصحراوي: و تقع جنوب السلسلة السابقة و موازية لها . تفصلها عنها السهول المرتفعة ، وهي تتكون من جبال القصور و العمور و أولاد نايل و الأوراس التي توجد بها أعلى قمة في هذه السلسلة و هي قمة الشيلية 2328 م ، تمتاز هذه السلسلة الجبلية بغطاء نباتي أقل كثافة من السلسلة الجبلية الأولى .

2- مجبلة الهقار :
و هي مجموعة جبال بركانية جرداء ، تقع في الركن الجنوبي الشرقي للبلاد ، وبها أعلى قمة في الجزائر هي قمة جبل تاهات أتاكور التي يصل إرتفاعها الى 3000 م.


المنــاخ:

تسود بلادنا ثلاثة أنواع من المناخ :
  • مناخ البحر المتوسط:
    يمتاز بصيف حار و جاف ، و شتاء ممطر معتدل الحرارة.
  • المناخ القاري : [ بعيدا عن البحر ]
    يمتاز بصيف حار و شتاء أشد برودة من إقليم البحر المتوسط و أقل مطراً منه و ذلك لقيام سلسلة الأطلس التلي كحاجز فاصل بين الهضاب العليا و الرياح الغربية التي تحمل معها أمطار غزيرة.
  • المناخ الصحراوي :
    و يمتاز بارتفاع الحرارة و ندرة الأمطار.

النباتات والاعشاب الاكثر شيوعا:

يتوزع النبات الطبيعي في الجزائر حسب الأقاليم المناخية الثلاثة التالية:
  • اقليم البحر المتوسط :
    تكثر الغابات في المرتفعات ، و الأحراش على سفوح الجبال . و منأهم نباتات هذا الإقليم : الفلين ، الصنوبر ، الأرز.
  • إقليم السهوب :
    تختفي الغابات الكثيفة و تحل محلها الأحراش و المراعي الواسعة من الكلأ الضعيف ، ومن أهم نباتات هذ الإقليم : الحلفاء و الشيح و الديس.
  • إقليم الصحراء :
    يكاد يختفي النبات فيه بسبب ندرة الأمطار ، و من نباتاته : السدرة ، الصمغ ، الدرين.

سكــان الجزائر:

بلغ عدد سكان الجزائر 22 مليون نسمة في نهاية سنة 1985 م ، و يقدر الآن بـ 30 مليون نسمة في نهاية عام 1998 م.

مر عدد سكان الجزائر بمرحلتين رئيسيتين هما :
  • الفترة الإستعمارية التي تميزت بتناقص السكان نتيجة للمقاومة العنيفة التي واجه بها الجزائريون الإحتلال الفرنسي، و انتشار الأمراض و المجاعات.
  • فترة ما بعد الإستقلال التي تميزت بـتزايد كبير في عدد السكان نتيجة لتوفر العناية الصحية و لتحسن ظروف المعيشة التي أدت الى انخفاض مستمر في نسبة الوفيات.
يمثل الشباب الذي تقل أعماره عن 20 سنة أكثر من نصف السكان [60 % ]. و يتوزع سكان الجزائر توزيعا غير متساو حيث يتركز معظمهم في المنطقة الشمالية ، و كلما اتجهنا جنوبا انخفضت الكثافة السكانية.


الزراعة فى الجزائر:

تبلغ المساحة الزراعية المستغلة 7 ملايين هكتار ، و تمثل نسبة 3 % من المساحة الكلية للجزائر.
و تحتل زراعة الحبوب 90% من المسحة المستغلة في الزراعة و تتركز في الإقليم الشمالي حيث المتوسط السنوي للأمطار لا يقل عن 300 ملم. ولهذا كانت زراعة الحبوب تسود السهول الداخلية مثل : تلمسان سيدي بلعباس ، حوض الشلف ، بني سليمان ، سطيف ، قسنطينة.

تتركز زراعة الخضر و الفواكه في السهول الساحلية مثل : وهران ، متيجة ، عنابة.
و لقد بدأت زراعة الخضر تتوسع في الصحراء و ذلك باستصلاح الأراضي و توفير المياه و ايصال الكهرباء الى المزارع و مساعدة الدولة للفلاحين.

كما تنتشر بعض الزراعات الصناعية في مناطق مختلفة من البلاد مثل : الشمندر السكري في خميس مليانة ، القطن في تلمسان ، التبغ في عنابة و واد سوف و الفول السوداني في واد سوف .

بينما تنحصر زراعة النخيل المثمر في إقليم الصحراء حيث تتوفر المياه و الحرارة و التربة المناسبة.


الثروة الحيوانية:
  • يتميز إقيلم السهوب بتربية الأغنام لتوفر المراعي الواسعة.
  • تسود تربية الأبقار في المناطق الشمالية في البلاد حيث تتوفر الظروف الطبيعية الملائمة.
  • تربى الإبل في الصحراء لاستعمالها في النقل و الحرث و الإستفادة من لحومها و ألبانها و أوبارها.
  • تشجع الدولة الجزائرية تربية الدجاج بالأساليب العصرية لتوفير اللحوم البيضاء و البيض.
للثروة الحيوانية أهمية بالغة في توفير الغذاء للسكان لذلك تسعى الدولة جاهدة لتوفير الشروط اللازمة لتنميتها و تطويرها. حيث تسعى الدولة دوماً لمواجهة الأخطار التي تتعرض لها الماشية (الأوبئة و الجفاف) و ذلك بتوفير الأدوية و العلف و المياه.


الثروة البحرية:

تستخدم في عملية الصيد طريقتان هما :
  • الطريقة التقليدية التي تعتمد على الوسائل البسيطة مثل : الصنارة و الشبكة اليدوية التي تتميز بالبطء و قلة الإنتاج .
  • الطريقة الحديثة التي تعتمد على مراكب مجهزة بو سائلعصرية مثل : الجرافة و أجهزة السمع الألكتروني . و تتميز بالسرعة و وفرة الإنتاج .
تزخر سواحلنا بأنواع كثيرة من الأسماك منها : السردين و التونا و الجمبري. و يستهلك الجزء الأكبر من السمك طازجاً و يوجه الباقي الى معامل التعليب المنتشرة في المدن الساحلية .

أهم موانئ الصيد في الجزائر هي : الغزوات ، بني صاف ، بوهارون ، دلس ، جيجل ، القالة .

وبلغ إنتاج البلاد من السمك 85 ألف طن سنة 1984م و تبذل الدولة جهوداً كبيرة لتطوير هذا القطاع لأهميته الغذائية الكبيرة ، بتحديث أسطول الصيد و توسيعه و الاهتمام بالتكوين و انشاء أحواض خاصة لتربية الأسماك.


المعادن والطاقة:
  • المعادن :
    تملك الجزائر ثروة معدنية كبيرة كالحديد و الرصاص و النحاس و الزنك و الزئبق و غيرها .
    - يعتبر الحديد أهم المعادن إنتاجاً و يوجد خاصة في مناجم الونزة ، و بو خضرة ، و غار الجبيلات الذي يحتوي على أكبر احتياطي في الجزائر .
    - يستخرج الفوسفاط من منجمي جبل عنق ، و الكويف ، ويصنع منه السماد لتخصيب التربة .
  • الطاقة :
    الجزائر غنية بمصادر الطاقة ، أهمها البترول و الغاز الطبيعي
    - يتركز البترول في منطقة حاسي مسعود و الغاز الطبيعي في حاسي الرمل ، أمّا منطقة عين أمناس فتحتوي على المادتين معا.
    - ينقل البترول و الغاز الطبيعي من الحقول الى الموانئ بواسطة أنابيب للتكرير و التمييع و التصدير.
    - يستخدم البترول و الغاز الطبيعي في توليد الطاقة الكهربائيةو التسيير في المصانع و وسائل التقل ، كما يستعملان في تزويد المنازل بالطاقة و في الكثير من الصناعات.
    - تساهم عائدات البترول و الغاز الطبيعي في التنمية الإقتصادية للبلاد.
    - تهتم الجزائر باستغلال الطاقة الشمسية لأنها طاقة المستقبل.

الصناعة الثقيلة:

1- الصناعة الثقيلة هي الصناعة التي تعتمد عليها بقية الصناعات الأخرى و تشمل :
  • الصناعة الإستخراجية :
    و هي موزعة في مناطق كثيرة من البلاد مثل عمليات استخراج الحديد من المناجم و معلجة الزئبق و الزنك .
  • صناعة الحديد و الصلب :
    و أهم مجمع لهذه الصناعة هو مركب الحجار بعنابة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.5 مليون طن سنويا. و شرع في إنجاز مركب آخر في ميلية - جيجل - طاقته الإنتاجية 2 مليونان طن سنوياً .
  • الصناعة الميكانيكية :
    و أهم مركباتها : قسنطينة لإنتاج الجرارات و المحركات. و مركب الرويبة لإنتاج العربات الصناعية (SONACOME) .
  • الصناعة البترولية و البتروكيمياوية :
    و تتركز في أرزيو و سكيكدة و حاسي مسعود ، لتكرير البترول و تمييع الغاز و إنتاج المواد البلاستيكية و الأسمدة.
  • الصناعة الألكترونية :
    هي صناعة دقيقة انتشرت مركباتها في بلادنا ، ومن أهمها مركب سيدي بلعباس لإنتاج أجهزة التلفزة و الراديو ، و مركب تيزي وزو لإنتاج الأجهزة الكهرومنزلية.
2- الصناعة الثقيلة حديثة في بلادنا ، ظهرت بعد الإستقلال و عرفت توسعاً كبيراً خلال فتة قصيرة بفضل الجهود التي بذلتها الدولة و لقد وزعت على مختلف مناطق البلاد لتحقيق التوازن الجهوي .


الصناعة الخفيفة:

الصناعة الخفيفة هي صناعة تحويلية ، تنتج سلعاً معدّة للإستهلاك و تشمل عدة فروع أهمّها :

  • الصناعة الغذائية :
    و هي تحويل الموارد الغذائية لتوفير الغذاء ،كطحن الحبوب ، و صناعنة العجائن و السكر و الزيوت و الحلويات و مشتقات الألبان ، و تعليب الفواكه و الخضر و حفظ الأسماك .
  • الصناعة النسيجية :
    و تشمل عمليات الغزل و النسيج و التفصيل / و صناعة الملابس الجاهزة و الأغطية و الخيم .
  • صناعة مواد البناء :
    كإنتاج الأسمنت و الآجر و القرميد و الجير و الرخام
  • الصناعة الكيمياوية :
    و هي صناعة الأسمدة و المنظفات و الكبريت و المواد المتفجرة و الزجاج و المواد البلاستيكية ، و الورق .
    تتوزع الصناعة الخفيفة على مختلف مناطق البلاد لتوفير احتياجات المواطن اليومية من لباس و غذاء من جهة ، و توفير مناصب للشغل من جهة أخرى .

المواصلات:

أدى استعمال السيارات و الحافلات و الشاحنات في نقل المسافرين و البضائع الى توسيع و تحسين شبكة الطرقات في بلادنا .
تعمل الجزائر حاليا على انجاز الطرقات المزدوجة عبر الوطن لتسهيل حركة المرور و خدمة التنمية .

يستعمل القطار في نقل كميات كبيرة من البضائع الثقيلة كالمواد الأولية من المناجم الى المصانع أو الى موانئ التصدير ، كما تستعمل في نقل المسافرين .

عرف النقل البحري تطوراً كبيراً من حيث عدد السفن ، و الحمولة والتخصص ، إذ نجد اليوم بواخر خاصة بنقل الأشخاص و أخرى لنقل البضائع المختلفة كنقل النفط و الغاز الطبيعي المميع .

تحتاج البواخر الى موانئ تنطلق منها و ترسو بها ، و منها : وهران , أرزيو , الجزائر , بجاية , سكيكدة , و عنابة .

تعتبر الطائرة من أحدث وسائل النقل و اسرعها ، ويلعب النقل الجوي في بلادنا دوراً أساسيا في ربط مناطق البلاد و خاصة الجنوبية منها و ربط الجزائر ببقية دول العالم ، و من أهم مطارات الجزائر الدولية : تلمسان ، وهران ، الجزائر ، قسنطينة ، عنابة

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  • اللغة الرسمية: العربية
  • اللغات الوطنية : العربية و الأمازيغية
  • العاصمة الإدارية : الجزائر
  • رئيس الدولة: عبد المجيد تبون
  • المساحة : 2,381,740 كم²
  • كثافة السكان : 32,818,500 / 13.3/كم ² 2002
  • تاريخ الاستقلال : يوليو 5, 1962
  • العملة : الدينار جزائري
  • المنطقة الزمنية: UTC +1
  • النشيد الوطني : قسما
  • نطاق الانترنت الأولي .DZ
  • رمز الهاتف الدولي 213
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