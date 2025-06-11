هنا الجزائر - معلومات عامة -​

تمتد أرض الجزائر في أقصى إتساع لها الى مسافة تزيد عن 1900 كلم من الشمال الى الجنوب ، و تمتد الى 1800 كلم من الشرق الى الغرب.

تبلغ مساحة الجزائر 2.381.741 كلم.مربع و تعتبر أكبر مساحة في دول المغرب العربي الكبير.

خليج وهران و المرسى الكبير بين رأسي الفلكون و الفرشة

خليج أرزيو الذي يقابله ميناء مستغانم في الجانب الشرقي

خليج الجزائر العاصمة بين رأسي الرايس حميدو و البرج البحري

خليج بجاية بين رأسي كربون و العوانة

خليج عنابة بين رأسي الحارس و الوردة

خليج سكيكدة بين رأس بوقارون و رأس الحديد

مجموعة السهول الساحلية: سميت بذلك لوقوعها بالقرب من السحال ، و هي تمتاز بخصوبة تربتها و تنوع محاصيلها ، خاصة الحمضيات و الخضر . و من أهم هذه السهول : عنابة ، متيجة ، وهران .

سميت بذلك لوقوعها بالقرب من السحال ، و هي تمتاز بخصوبة تربتها و تنوع محاصيلها ، خاصة الحمضيات و الخضر . و من أهم هذه السهول : عنابة ، متيجة ، وهران . مجموعة السهول الداخلية: و هي تقع في الداخل بعيداً عن البحر ، و تمتاز بالضيق و الطول . و من أهم هذه السهول : تلمسان ، سيدي بلعباس ، معسكر ، سطيف .

سلسلة جبال الأطلس التلي: جبالها أكثر تماسكا ، ومحاذاةً للساحل ، و من أهمها جبال تلمسان و الظهرة و الونشريس و نوميديا ، وأعلى قمة في هذه السلسلة توجد في جبال جرجرة و هي قمة لالا خديجة 2308م ، تمتاز هذه السلسلة بغطائها النباتي الكثيف .

جبالها أكثر تماسكا ، ومحاذاةً للساحل ، و من أهمها جبال تلمسان و الظهرة و الونشريس و نوميديا ، وأعلى قمة في هذه السلسلة توجد في جبال جرجرة و هي قمة لالا خديجة 2308م ، تمتاز هذه السلسلة بغطائها النباتي الكثيف . سلسلة جبال الأطلس الصحراوي: و تقع جنوب السلسلة السابقة و موازية لها . تفصلها عنها السهول المرتفعة ، وهي تتكون من جبال القصور و العمور و أولاد نايل و الأوراس التي توجد بها أعلى قمة في هذه السلسلة و هي قمة الشيلية 2328 م ، تمتاز هذه السلسلة الجبلية بغطاء نباتي أقل كثافة من السلسلة الجبلية الأولى .

مناخ البحر المتوسط:

يمتاز بصيف حار و جاف ، و شتاء ممطر معتدل الحرارة.

يمتاز بصيف حار و جاف ، و شتاء ممطر معتدل الحرارة. المناخ القاري : [ بعيدا عن البحر ]

يمتاز بصيف حار و شتاء أشد برودة من إقليم البحر المتوسط و أقل مطراً منه و ذلك لقيام سلسلة الأطلس التلي كحاجز فاصل بين الهضاب العليا و الرياح الغربية التي تحمل معها أمطار غزيرة.

[ بعيدا عن البحر ] يمتاز بصيف حار و شتاء أشد برودة من إقليم البحر المتوسط و أقل مطراً منه و ذلك لقيام سلسلة الأطلس التلي كحاجز فاصل بين الهضاب العليا و الرياح الغربية التي تحمل معها أمطار غزيرة. المناخ الصحراوي :

و يمتاز بارتفاع الحرارة و ندرة الأمطار.

اقليم البحر المتوسط :

تكثر الغابات في المرتفعات ، و الأحراش على سفوح الجبال . و منأهم نباتات هذا الإقليم : الفلين ، الصنوبر ، الأرز.

تكثر الغابات في المرتفعات ، و الأحراش على سفوح الجبال . و منأهم نباتات هذا الإقليم : الفلين ، الصنوبر ، الأرز. إقليم السهوب :

تختفي الغابات الكثيفة و تحل محلها الأحراش و المراعي الواسعة من الكلأ الضعيف ، ومن أهم نباتات هذ الإقليم : الحلفاء و الشيح و الديس.

تختفي الغابات الكثيفة و تحل محلها الأحراش و المراعي الواسعة من الكلأ الضعيف ، ومن أهم نباتات هذ الإقليم : الحلفاء و الشيح و الديس. إقليم الصحراء :

يكاد يختفي النبات فيه بسبب ندرة الأمطار ، و من نباتاته : السدرة ، الصمغ ، الدرين.

الفترة الإستعمارية التي تميزت بتناقص السكان نتيجة للمقاومة العنيفة التي واجه بها الجزائريون الإحتلال الفرنسي، و انتشار الأمراض و المجاعات.

فترة ما بعد الإستقلال التي تميزت بـتزايد كبير في عدد السكان نتيجة لتوفر العناية الصحية و لتحسن ظروف المعيشة التي أدت الى انخفاض مستمر في نسبة الوفيات.

يتميز إقيلم السهوب بتربية الأغنام لتوفر المراعي الواسعة.

تسود تربية الأبقار في المناطق الشمالية في البلاد حيث تتوفر الظروف الطبيعية الملائمة.

تربى الإبل في الصحراء لاستعمالها في النقل و الحرث و الإستفادة من لحومها و ألبانها و أوبارها.

تشجع الدولة الجزائرية تربية الدجاج بالأساليب العصرية لتوفير اللحوم البيضاء و البيض.

الطريقة التقليدية التي تعتمد على الوسائل البسيطة مثل : الصنارة و الشبكة اليدوية التي تتميز بالبطء و قلة الإنتاج .

الطريقة الحديثة التي تعتمد على مراكب مجهزة بو سائلعصرية مثل : الجرافة و أجهزة السمع الألكتروني . و تتميز بالسرعة و وفرة الإنتاج .

المعادن :

تملك الجزائر ثروة معدنية كبيرة كالحديد و الرصاص و النحاس و الزنك و الزئبق و غيرها .

- يعتبر الحديد أهم المعادن إنتاجاً و يوجد خاصة في مناجم الونزة ، و بو خضرة ، و غار الجبيلات الذي يحتوي على أكبر احتياطي في الجزائر .

- يستخرج الفوسفاط من منجمي جبل عنق ، و الكويف ، ويصنع منه السماد لتخصيب التربة .

تملك الجزائر ثروة معدنية كبيرة كالحديد و الرصاص و النحاس و الزنك و الزئبق و غيرها . - يعتبر الحديد أهم المعادن إنتاجاً و يوجد خاصة في مناجم الونزة ، و بو خضرة ، و غار الجبيلات الذي يحتوي على أكبر احتياطي في الجزائر . - يستخرج الفوسفاط من منجمي جبل عنق ، و الكويف ، ويصنع منه السماد لتخصيب التربة . الطاقة :

الجزائر غنية بمصادر الطاقة ، أهمها البترول و الغاز الطبيعي

- يتركز البترول في منطقة حاسي مسعود و الغاز الطبيعي في حاسي الرمل ، أمّا منطقة عين أمناس فتحتوي على المادتين معا.

- ينقل البترول و الغاز الطبيعي من الحقول الى الموانئ بواسطة أنابيب للتكرير و التمييع و التصدير.

- يستخدم البترول و الغاز الطبيعي في توليد الطاقة الكهربائيةو التسيير في المصانع و وسائل التقل ، كما يستعملان في تزويد المنازل بالطاقة و في الكثير من الصناعات.

- تساهم عائدات البترول و الغاز الطبيعي في التنمية الإقتصادية للبلاد.

- تهتم الجزائر باستغلال الطاقة الشمسية لأنها طاقة المستقبل.

الصناعة الإستخراجية :

و هي موزعة في مناطق كثيرة من البلاد مثل عمليات استخراج الحديد من المناجم و معلجة الزئبق و الزنك .

و هي موزعة في مناطق كثيرة من البلاد مثل عمليات استخراج الحديد من المناجم و معلجة الزئبق و الزنك . صناعة الحديد و الصلب :

و أهم مجمع لهذه الصناعة هو مركب الحجار بعنابة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.5 مليون طن سنويا. و شرع في إنجاز مركب آخر في ميلية - جيجل - طاقته الإنتاجية 2 مليونان طن سنوياً .

و أهم مجمع لهذه الصناعة هو مركب الحجار بعنابة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.5 مليون طن سنويا. و شرع في إنجاز مركب آخر في ميلية - جيجل - طاقته الإنتاجية 2 مليونان طن سنوياً . الصناعة الميكانيكية :

و أهم مركباتها : قسنطينة لإنتاج الجرارات و المحركات. و مركب الرويبة لإنتاج العربات الصناعية (SONACOME) .

و أهم مركباتها : قسنطينة لإنتاج الجرارات و المحركات. و مركب الرويبة لإنتاج العربات الصناعية (SONACOME) . الصناعة البترولية و البتروكيمياوية :

و تتركز في أرزيو و سكيكدة و حاسي مسعود ، لتكرير البترول و تمييع الغاز و إنتاج المواد البلاستيكية و الأسمدة.

و تتركز في أرزيو و سكيكدة و حاسي مسعود ، لتكرير البترول و تمييع الغاز و إنتاج المواد البلاستيكية و الأسمدة. الصناعة الألكترونية :

هي صناعة دقيقة انتشرت مركباتها في بلادنا ، ومن أهمها مركب سيدي بلعباس لإنتاج أجهزة التلفزة و الراديو ، و مركب تيزي وزو لإنتاج الأجهزة الكهرومنزلية.

الصناعة الغذائية :

و هي تحويل الموارد الغذائية لتوفير الغذاء ،كطحن الحبوب ، و صناعنة العجائن و السكر و الزيوت و الحلويات و مشتقات الألبان ، و تعليب الفواكه و الخضر و حفظ الأسماك .

و هي تحويل الموارد الغذائية لتوفير الغذاء ،كطحن الحبوب ، و صناعنة العجائن و السكر و الزيوت و الحلويات و مشتقات الألبان ، و تعليب الفواكه و الخضر و حفظ الأسماك . الصناعة النسيجية :

و تشمل عمليات الغزل و النسيج و التفصيل / و صناعة الملابس الجاهزة و الأغطية و الخيم .

و تشمل عمليات الغزل و النسيج و التفصيل / و صناعة الملابس الجاهزة و الأغطية و الخيم . صناعة مواد البناء :

كإنتاج الأسمنت و الآجر و القرميد و الجير و الرخام

كإنتاج الأسمنت و الآجر و القرميد و الجير و الرخام الصناعة الكيمياوية :

و هي صناعة الأسمدة و المنظفات و الكبريت و المواد المتفجرة و الزجاج و المواد البلاستيكية ، و الورق .

تتوزع الصناعة الخفيفة على مختلف مناطق البلاد لتوفير احتياجات المواطن اليومية من لباس و غذاء من جهة ، و توفير مناصب للشغل من جهة أخرى .

اللغة الرسمية: العربية

اللغات الوطنية : العربية و الأمازيغية

العاصمة الإدارية : الجزائر

رئيس الدولة: عبد المجيد تبون

المساحة : 2,381,740 كم²

كثافة السكان : 32,818,500 / 13.3/كم ² 2002

تاريخ الاستقلال : يوليو 5, 1962

العملة : الدينار جزائري

المنطقة الزمنية: UTC +1

النشيد الوطني : قسما

نطاق الانترنت الأولي .DZ

رمز الهاتف الدولي 213

تقع الجزائر في شمال القارة الإفريقية مواجهة للقارة الأوروبية يحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط و من الشرق تونس و ليبيا ، و من الغرب المملكة المغربية , و من المغرب الأقصى الصحراء الغربية و موريتانيا , و من الجنوب النيجر ومالي.تمتد السواحل الجزائرية على خط منعرج يبلغ طوله 1200 كلم من غرب مدينة الغزوات حتى شرق مدينة القالة , و السواحل الجزائرية في مجموعها سواحل صخرية ، قليلة التعاريج ، تقع موانؤها إما في وسط الخلجان أو على جانبها الغربي ، و ذلك لحمايتها من الرياح الغربية القوية.ومن أهم هذه الخلجان و الرؤوس :يوجد في الجزائر مجموعتان من السهول :تنتشر الهضاب بكثرة في جهات عديدة من الوطن : و تبرز بصفة خاصة في الصحراء مثل هضبة تادمايت.1- توجد في شمال البلاد سلسلتان جبليتان تمتدان من الغرب الى أقصى الشرق هما :2- مجبلة الهقار :و هي مجموعة جبال بركانية جرداء ، تقع في الركن الجنوبي الشرقي للبلاد ، وبها أعلى قمة في الجزائر هي قمة جبل تاهات أتاكور التي يصل إرتفاعها الى 3000 م.تسود بلادنا ثلاثة أنواع من المناخ :يتوزع النبات الطبيعي في الجزائر حسب الأقاليم المناخية الثلاثة التالية:بلغ عدد سكان الجزائر 22 مليون نسمة في نهاية سنة 1985 م ، و يقدر الآن بـ 30 مليون نسمة في نهاية عام 1998 م.مر عدد سكان الجزائر بمرحلتين رئيسيتين هما :يمثل الشباب الذي تقل أعماره عن 20 سنة أكثر من نصف السكان [60 % ]. و يتوزع سكان الجزائر توزيعا غير متساو حيث يتركز معظمهم في المنطقة الشمالية ، و كلما اتجهنا جنوبا انخفضت الكثافة السكانية.تبلغ المساحة الزراعية المستغلة 7 ملايين هكتار ، و تمثل نسبة 3 % من المساحة الكلية للجزائر.و تحتل زراعة الحبوب 90% من المسحة المستغلة في الزراعة و تتركز في الإقليم الشمالي حيث المتوسط السنوي للأمطار لا يقل عن 300 ملم. ولهذا كانت زراعة الحبوب تسود السهول الداخلية مثل : تلمسان سيدي بلعباس ، حوض الشلف ، بني سليمان ، سطيف ، قسنطينة.تتركز زراعة الخضر و الفواكه في السهول الساحلية مثل : وهران ، متيجة ، عنابة.و لقد بدأت زراعة الخضر تتوسع في الصحراء و ذلك باستصلاح الأراضي و توفير المياه و ايصال الكهرباء الى المزارع و مساعدة الدولة للفلاحين.كما تنتشر بعض الزراعات الصناعية في مناطق مختلفة من البلاد مثل : الشمندر السكري في خميس مليانة ، القطن في تلمسان ، التبغ في عنابة و واد سوف و الفول السوداني في واد سوف .بينما تنحصر زراعة النخيل المثمر في إقليم الصحراء حيث تتوفر المياه و الحرارة و التربة المناسبة.للثروة الحيوانية أهمية بالغة في توفير الغذاء للسكان لذلك تسعى الدولة جاهدة لتوفير الشروط اللازمة لتنميتها و تطويرها. حيث تسعى الدولة دوماً لمواجهة الأخطار التي تتعرض لها الماشية (الأوبئة و الجفاف) و ذلك بتوفير الأدوية و العلف و المياه.تستخدم في عملية الصيد طريقتان هما :تزخر سواحلنا بأنواع كثيرة من الأسماك منها : السردين و التونا و الجمبري. و يستهلك الجزء الأكبر من السمك طازجاً و يوجه الباقي الى معامل التعليب المنتشرة في المدن الساحلية .أهم موانئ الصيد في الجزائر هي : الغزوات ، بني صاف ، بوهارون ، دلس ، جيجل ، القالة .وبلغ إنتاج البلاد من السمك 85 ألف طن سنة 1984م و تبذل الدولة جهوداً كبيرة لتطوير هذا القطاع لأهميته الغذائية الكبيرة ، بتحديث أسطول الصيد و توسيعه و الاهتمام بالتكوين و انشاء أحواض خاصة لتربية الأسماك.1- الصناعة الثقيلة هي الصناعة التي تعتمد عليها بقية الصناعات الأخرى و تشمل :2- الصناعة الثقيلة حديثة في بلادنا ، ظهرت بعد الإستقلال و عرفت توسعاً كبيراً خلال فتة قصيرة بفضل الجهود التي بذلتها الدولة و لقد وزعت على مختلف مناطق البلاد لتحقيق التوازن الجهوي .الصناعة الخفيفة هي صناعة تحويلية ، تنتج سلعاً معدّة للإستهلاك و تشمل عدة فروع أهمّها :أدى استعمال السيارات و الحافلات و الشاحنات في نقل المسافرين و البضائع الى توسيع و تحسين شبكة الطرقات في بلادنا .تعمل الجزائر حاليا على انجاز الطرقات المزدوجة عبر الوطن لتسهيل حركة المرور و خدمة التنمية .يستعمل القطار في نقل كميات كبيرة من البضائع الثقيلة كالمواد الأولية من المناجم الى المصانع أو الى موانئ التصدير ، كما تستعمل في نقل المسافرين .عرف النقل البحري تطوراً كبيراً من حيث عدد السفن ، و الحمولة والتخصص ، إذ نجد اليوم بواخر خاصة بنقل الأشخاص و أخرى لنقل البضائع المختلفة كنقل النفط و الغاز الطبيعي المميع .تحتاج البواخر الى موانئ تنطلق منها و ترسو بها ، و منها : وهران , أرزيو , الجزائر , بجاية , سكيكدة , و عنابة .تعتبر الطائرة من أحدث وسائل النقل و اسرعها ، ويلعب النقل الجوي في بلادنا دوراً أساسيا في ربط مناطق البلاد و خاصة الجنوبية منها و ربط الجزائر ببقية دول العالم ، و من أهم مطارات الجزائر الدولية : تلمسان ، وهران ، الجزائر ، قسنطينة ، عنابة//##################################################////##################################################//