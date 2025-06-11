Fethi.dz
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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هنا الجزائر - معلومات عامة -
تقع الجزائر في شمال القارة الإفريقية مواجهة للقارة الأوروبية يحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط و من الشرق تونس و ليبيا ، و من الغرب المملكة المغربية , و من المغرب الأقصى الصحراء الغربية و موريتانيا , و من الجنوب النيجر ومالي.
- تمتد أرض الجزائر في أقصى إتساع لها الى مسافة تزيد عن 1900 كلم من الشمال الى الجنوب ، و تمتد الى 1800 كلم من الشرق الى الغرب.
- تبلغ مساحة الجزائر 2.381.741 كلم.مربع و تعتبر أكبر مساحة في دول المغرب العربي الكبير.
السواحل الجزائرية:
تمتد السواحل الجزائرية على خط منعرج يبلغ طوله 1200 كلم من غرب مدينة الغزوات حتى شرق مدينة القالة , و السواحل الجزائرية في مجموعها سواحل صخرية ، قليلة التعاريج ، تقع موانؤها إما في وسط الخلجان أو على جانبها الغربي ، و ذلك لحمايتها من الرياح الغربية القوية.
ومن أهم هذه الخلجان و الرؤوس :
- خليج وهران و المرسى الكبير بين رأسي الفلكون و الفرشة
- خليج أرزيو الذي يقابله ميناء مستغانم في الجانب الشرقي
- خليج الجزائر العاصمة بين رأسي الرايس حميدو و البرج البحري
- خليج بجاية بين رأسي كربون و العوانة
- خليج عنابة بين رأسي الحارس و الوردة
- خليج سكيكدة بين رأس بوقارون و رأس الحديد
السهول والهضاب:
يوجد في الجزائر مجموعتان من السهول :
- مجموعة السهول الساحلية: سميت بذلك لوقوعها بالقرب من السحال ، و هي تمتاز بخصوبة تربتها و تنوع محاصيلها ، خاصة الحمضيات و الخضر . و من أهم هذه السهول : عنابة ، متيجة ، وهران .
- مجموعة السهول الداخلية: و هي تقع في الداخل بعيداً عن البحر ، و تمتاز بالضيق و الطول . و من أهم هذه السهول : تلمسان ، سيدي بلعباس ، معسكر ، سطيف .
تنتشر الهضاب بكثرة في جهات عديدة من الوطن : و تبرز بصفة خاصة في الصحراء مثل هضبة تادمايت.
الجبــال:
1- توجد في شمال البلاد سلسلتان جبليتان تمتدان من الغرب الى أقصى الشرق هما :
- سلسلة جبال الأطلس التلي: جبالها أكثر تماسكا ، ومحاذاةً للساحل ، و من أهمها جبال تلمسان و الظهرة و الونشريس و نوميديا ، وأعلى قمة في هذه السلسلة توجد في جبال جرجرة و هي قمة لالا خديجة 2308م ، تمتاز هذه السلسلة بغطائها النباتي الكثيف .
- سلسلة جبال الأطلس الصحراوي: و تقع جنوب السلسلة السابقة و موازية لها . تفصلها عنها السهول المرتفعة ، وهي تتكون من جبال القصور و العمور و أولاد نايل و الأوراس التي توجد بها أعلى قمة في هذه السلسلة و هي قمة الشيلية 2328 م ، تمتاز هذه السلسلة الجبلية بغطاء نباتي أقل كثافة من السلسلة الجبلية الأولى .
2- مجبلة الهقار :
و هي مجموعة جبال بركانية جرداء ، تقع في الركن الجنوبي الشرقي للبلاد ، وبها أعلى قمة في الجزائر هي قمة جبل تاهات أتاكور التي يصل إرتفاعها الى 3000 م.
المنــاخ:
تسود بلادنا ثلاثة أنواع من المناخ :
- مناخ البحر المتوسط:
يمتاز بصيف حار و جاف ، و شتاء ممطر معتدل الحرارة.
- المناخ القاري : [ بعيدا عن البحر ]
يمتاز بصيف حار و شتاء أشد برودة من إقليم البحر المتوسط و أقل مطراً منه و ذلك لقيام سلسلة الأطلس التلي كحاجز فاصل بين الهضاب العليا و الرياح الغربية التي تحمل معها أمطار غزيرة.
- المناخ الصحراوي :
و يمتاز بارتفاع الحرارة و ندرة الأمطار.
النباتات والاعشاب الاكثر شيوعا:
يتوزع النبات الطبيعي في الجزائر حسب الأقاليم المناخية الثلاثة التالية:
- اقليم البحر المتوسط :
تكثر الغابات في المرتفعات ، و الأحراش على سفوح الجبال . و منأهم نباتات هذا الإقليم : الفلين ، الصنوبر ، الأرز.
- إقليم السهوب :
تختفي الغابات الكثيفة و تحل محلها الأحراش و المراعي الواسعة من الكلأ الضعيف ، ومن أهم نباتات هذ الإقليم : الحلفاء و الشيح و الديس.
- إقليم الصحراء :
يكاد يختفي النبات فيه بسبب ندرة الأمطار ، و من نباتاته : السدرة ، الصمغ ، الدرين.
سكــان الجزائر:
بلغ عدد سكان الجزائر 22 مليون نسمة في نهاية سنة 1985 م ، و يقدر الآن بـ 30 مليون نسمة في نهاية عام 1998 م.
مر عدد سكان الجزائر بمرحلتين رئيسيتين هما :
- الفترة الإستعمارية التي تميزت بتناقص السكان نتيجة للمقاومة العنيفة التي واجه بها الجزائريون الإحتلال الفرنسي، و انتشار الأمراض و المجاعات.
- فترة ما بعد الإستقلال التي تميزت بـتزايد كبير في عدد السكان نتيجة لتوفر العناية الصحية و لتحسن ظروف المعيشة التي أدت الى انخفاض مستمر في نسبة الوفيات.
الزراعة فى الجزائر:
تبلغ المساحة الزراعية المستغلة 7 ملايين هكتار ، و تمثل نسبة 3 % من المساحة الكلية للجزائر.
و تحتل زراعة الحبوب 90% من المسحة المستغلة في الزراعة و تتركز في الإقليم الشمالي حيث المتوسط السنوي للأمطار لا يقل عن 300 ملم. ولهذا كانت زراعة الحبوب تسود السهول الداخلية مثل : تلمسان سيدي بلعباس ، حوض الشلف ، بني سليمان ، سطيف ، قسنطينة.
تتركز زراعة الخضر و الفواكه في السهول الساحلية مثل : وهران ، متيجة ، عنابة.
و لقد بدأت زراعة الخضر تتوسع في الصحراء و ذلك باستصلاح الأراضي و توفير المياه و ايصال الكهرباء الى المزارع و مساعدة الدولة للفلاحين.
كما تنتشر بعض الزراعات الصناعية في مناطق مختلفة من البلاد مثل : الشمندر السكري في خميس مليانة ، القطن في تلمسان ، التبغ في عنابة و واد سوف و الفول السوداني في واد سوف .
بينما تنحصر زراعة النخيل المثمر في إقليم الصحراء حيث تتوفر المياه و الحرارة و التربة المناسبة.
الثروة الحيوانية:
- يتميز إقيلم السهوب بتربية الأغنام لتوفر المراعي الواسعة.
- تسود تربية الأبقار في المناطق الشمالية في البلاد حيث تتوفر الظروف الطبيعية الملائمة.
- تربى الإبل في الصحراء لاستعمالها في النقل و الحرث و الإستفادة من لحومها و ألبانها و أوبارها.
- تشجع الدولة الجزائرية تربية الدجاج بالأساليب العصرية لتوفير اللحوم البيضاء و البيض.
الثروة البحرية:
تستخدم في عملية الصيد طريقتان هما :
- الطريقة التقليدية التي تعتمد على الوسائل البسيطة مثل : الصنارة و الشبكة اليدوية التي تتميز بالبطء و قلة الإنتاج .
- الطريقة الحديثة التي تعتمد على مراكب مجهزة بو سائلعصرية مثل : الجرافة و أجهزة السمع الألكتروني . و تتميز بالسرعة و وفرة الإنتاج .
أهم موانئ الصيد في الجزائر هي : الغزوات ، بني صاف ، بوهارون ، دلس ، جيجل ، القالة .
وبلغ إنتاج البلاد من السمك 85 ألف طن سنة 1984م و تبذل الدولة جهوداً كبيرة لتطوير هذا القطاع لأهميته الغذائية الكبيرة ، بتحديث أسطول الصيد و توسيعه و الاهتمام بالتكوين و انشاء أحواض خاصة لتربية الأسماك.
المعادن والطاقة:
- المعادن :
تملك الجزائر ثروة معدنية كبيرة كالحديد و الرصاص و النحاس و الزنك و الزئبق و غيرها .
- يعتبر الحديد أهم المعادن إنتاجاً و يوجد خاصة في مناجم الونزة ، و بو خضرة ، و غار الجبيلات الذي يحتوي على أكبر احتياطي في الجزائر .
- يستخرج الفوسفاط من منجمي جبل عنق ، و الكويف ، ويصنع منه السماد لتخصيب التربة .
- الطاقة :
الجزائر غنية بمصادر الطاقة ، أهمها البترول و الغاز الطبيعي
- يتركز البترول في منطقة حاسي مسعود و الغاز الطبيعي في حاسي الرمل ، أمّا منطقة عين أمناس فتحتوي على المادتين معا.
- ينقل البترول و الغاز الطبيعي من الحقول الى الموانئ بواسطة أنابيب للتكرير و التمييع و التصدير.
- يستخدم البترول و الغاز الطبيعي في توليد الطاقة الكهربائيةو التسيير في المصانع و وسائل التقل ، كما يستعملان في تزويد المنازل بالطاقة و في الكثير من الصناعات.
- تساهم عائدات البترول و الغاز الطبيعي في التنمية الإقتصادية للبلاد.
- تهتم الجزائر باستغلال الطاقة الشمسية لأنها طاقة المستقبل.
الصناعة الثقيلة:
1- الصناعة الثقيلة هي الصناعة التي تعتمد عليها بقية الصناعات الأخرى و تشمل :
- الصناعة الإستخراجية :
و هي موزعة في مناطق كثيرة من البلاد مثل عمليات استخراج الحديد من المناجم و معلجة الزئبق و الزنك .
- صناعة الحديد و الصلب :
و أهم مجمع لهذه الصناعة هو مركب الحجار بعنابة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.5 مليون طن سنويا. و شرع في إنجاز مركب آخر في ميلية - جيجل - طاقته الإنتاجية 2 مليونان طن سنوياً .
- الصناعة الميكانيكية :
و أهم مركباتها : قسنطينة لإنتاج الجرارات و المحركات. و مركب الرويبة لإنتاج العربات الصناعية (SONACOME) .
- الصناعة البترولية و البتروكيمياوية :
و تتركز في أرزيو و سكيكدة و حاسي مسعود ، لتكرير البترول و تمييع الغاز و إنتاج المواد البلاستيكية و الأسمدة.
- الصناعة الألكترونية :
هي صناعة دقيقة انتشرت مركباتها في بلادنا ، ومن أهمها مركب سيدي بلعباس لإنتاج أجهزة التلفزة و الراديو ، و مركب تيزي وزو لإنتاج الأجهزة الكهرومنزلية.
الصناعة الخفيفة:
الصناعة الخفيفة هي صناعة تحويلية ، تنتج سلعاً معدّة للإستهلاك و تشمل عدة فروع أهمّها :
- الصناعة الغذائية :
و هي تحويل الموارد الغذائية لتوفير الغذاء ،كطحن الحبوب ، و صناعنة العجائن و السكر و الزيوت و الحلويات و مشتقات الألبان ، و تعليب الفواكه و الخضر و حفظ الأسماك .
- الصناعة النسيجية :
و تشمل عمليات الغزل و النسيج و التفصيل / و صناعة الملابس الجاهزة و الأغطية و الخيم .
- صناعة مواد البناء :
كإنتاج الأسمنت و الآجر و القرميد و الجير و الرخام
- الصناعة الكيمياوية :
و هي صناعة الأسمدة و المنظفات و الكبريت و المواد المتفجرة و الزجاج و المواد البلاستيكية ، و الورق .
تتوزع الصناعة الخفيفة على مختلف مناطق البلاد لتوفير احتياجات المواطن اليومية من لباس و غذاء من جهة ، و توفير مناصب للشغل من جهة أخرى .
المواصلات:
أدى استعمال السيارات و الحافلات و الشاحنات في نقل المسافرين و البضائع الى توسيع و تحسين شبكة الطرقات في بلادنا .
تعمل الجزائر حاليا على انجاز الطرقات المزدوجة عبر الوطن لتسهيل حركة المرور و خدمة التنمية .
يستعمل القطار في نقل كميات كبيرة من البضائع الثقيلة كالمواد الأولية من المناجم الى المصانع أو الى موانئ التصدير ، كما تستعمل في نقل المسافرين .
عرف النقل البحري تطوراً كبيراً من حيث عدد السفن ، و الحمولة والتخصص ، إذ نجد اليوم بواخر خاصة بنقل الأشخاص و أخرى لنقل البضائع المختلفة كنقل النفط و الغاز الطبيعي المميع .
تحتاج البواخر الى موانئ تنطلق منها و ترسو بها ، و منها : وهران , أرزيو , الجزائر , بجاية , سكيكدة , و عنابة .
تعتبر الطائرة من أحدث وسائل النقل و اسرعها ، ويلعب النقل الجوي في بلادنا دوراً أساسيا في ربط مناطق البلاد و خاصة الجنوبية منها و ربط الجزائر ببقية دول العالم ، و من أهم مطارات الجزائر الدولية : تلمسان ، وهران ، الجزائر ، قسنطينة ، عنابة
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- اللغة الرسمية: العربية
- اللغات الوطنية : العربية و الأمازيغية
- العاصمة الإدارية : الجزائر
- رئيس الدولة: عبد المجيد تبون
- المساحة : 2,381,740 كم²
- كثافة السكان : 32,818,500 / 13.3/كم ² 2002
- تاريخ الاستقلال : يوليو 5, 1962
- العملة : الدينار جزائري
- المنطقة الزمنية: UTC +1
- النشيد الوطني : قسما
- نطاق الانترنت الأولي .DZ
- رمز الهاتف الدولي 213