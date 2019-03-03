بســـــــــم الله الرحــــــمان الـــــرحــــيـــــــم

السلام عليكم...متوفر 500 أورو بايسرا مقابل CCP ...الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا

العمولة لاتوجد...

هام:

تبادل المعلومات يكون عبر الاشراف ...بعد الحجز إنتظر التأكيد من عندي تم أكد الحجز لكي أرسل لك معلومات الدفع عبر المشرف

بعد الدفع يرسل الوصل و يكتب عليه بالقلم : اسم عضوية البائع + اسم عضوية المشتري + اسم المنتدى (منتدى اللمة الجزائرية)

الاثبات في المرفقات

المصدر : تحويل من صديق

ملاحظة :يرجى من المشتري كتابة المعلومات المطلوبة على الوصل وذلك لضمان السير الجيد لعملية الشراء...شكرا

الدفع يكون بعد التحقق من مركز البريد او بعد منتصف الليل (التحقق بعد تحديث الموقع اذا تعذر التحقق من مركز البريد )