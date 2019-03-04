عرض بيع بيع مبلغ 115 دولار بايونير مقابل 190 دج ccp

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
موسى87
المبلغ المتاح
115.00 دولار
سعر البيع
190.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Payoneer - بايونير
موسى87

موسى87

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
165
نقاط التفاعل
19
النقاط
7
السلام عليكم و رحمة الله
متوفر مبلغ 115 دولار بايونيير مقابل 190 دج ccp
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا ب 21800 دج
يباع المبلغ كاملا
المصدر عمل حر
ملاحظة
بعد الحجز انتظر التاكيد لارسل لك بيانات الدفع
الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع
اسم عضوية البائع و الشاري + اسم المنتدى + المبلغ
الدفع عند التاكد عبر مركز البريد
 

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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,534
نقاط التفاعل
3,743
النقاط
171
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق...
 
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