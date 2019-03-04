السلام عليكم و رحمة الله

متوفر مبلغ 115 دولار بايونيير مقابل 190 دج ccp

الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا ب 21800 دج

يباع المبلغ كاملا

المصدر عمل حر ​

بعد الحجز انتظر التاكيد لارسل لك بيانات الدفعالوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفعالدفع عند التاكد عبر مركز البريد