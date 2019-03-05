عرض بيع متوفر 133 دلار سكريل / ccp

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
boukhalfasoheyb
المبلغ المتاح
133.00 دولار
سعر البيع
195.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Skrill - سكريل
B

boukhalfasoheyb

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
3 فيفري 2018
المشاركات
269
نقاط التفاعل
20
النقاط
7
العمر
20
السلام عليكم متوفر 133 دولار سكريل
الدفع عن طريق ccp
1 دولار = 195 دج
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحضة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,538
نقاط التفاعل
3,745
النقاط
171
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق....
 
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