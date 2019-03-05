طورطة ولا اروع

المكونات

4بيضات

200غ سكر

الطريقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهطورطة جميلة ولا اروعخدمتها نتمنى تنال اعجابكمفانيخميرةفرينة 200غالبيض+ملح +سكر+فاني وتخلط باعلى سرعة ويتضعف الحجم 3اضعافوهدا لازم وثم نضيف الفرينة مع الخلط بالباتورندهن المول نفلرغ الخليط ويدخل في الفرن لمدة40د حسب الفرن تاعكيترك يبرد وبعدها نحيه من المولنقلب الكيك ونقطع الكيك على زوجثم نقوم بتحضير:*السيرو*كريمة الشانتينسقي بالسيرو ونضع طبقة من الكريمة ونحط فوقها الطبقة تاع الطورطةونزين من الفوق كيماتلاحظولما تكون تحضر ننسى التصوير نتفكرو غير لما نخلصواحلى سلاممع وصفة اخرىانتظروني