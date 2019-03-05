طورطة ولا اروع

لاريمان
:: نجمة اللمة ::
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طورطة جميلة ولا اروع
خدمتها نتمنى تنال اعجابكم
المكونات
4بيضات
200غ سكر
فاني
خميرة
فرينة 200غ
الطريقة
البيض+ملح +سكر+فاني وتخلط باعلى سرعة ويتضعف الحجم 3اضعاف
وهدا لازم وثم نضيف الفرينة مع الخلط بالباتور
ندهن المول نفلرغ الخليط ويدخل في الفرن لمدة40د حسب الفرن تاعك
يترك يبرد وبعدها نحيه من المول
نقلب الكيك ونقطع الكيك على زوج
ثم نقوم بتحضير:
*السيرو
*كريمة الشانتي
نسقي بالسيرو ونضع طبقة من الكريمة ونحط فوقها الطبقة تاع الطورطة
ونزين من الفوق كيماتلاحظو
لما تكون تحضر ننسى التصوير نتفكرو غير لما نخلص
واحلى سلام
مع وصفة اخرى
انتظروني
طورطة جميلة ولا اروع
خدمتها نتمنى تنال اعجابكم
المكونات
4بيضات
200غ سكر
فاني
خميرة
فرينة 200غ
الطريقة
البيض+ملح +سكر+فاني وتخلط باعلى سرعة ويتضعف الحجم 3اضعاف
وهدا لازم وثم نضيف الفرينة مع الخلط بالباتور
ندهن المول نفلرغ الخليط ويدخل في الفرن لمدة40د حسب الفرن تاعك
يترك يبرد وبعدها نحيه من المول
نقلب الكيك ونقطع الكيك على زوج
ثم نقوم بتحضير:
*السيرو
*كريمة الشانتي
نسقي بالسيرو ونضع طبقة من الكريمة ونحط فوقها الطبقة تاع الطورطة
ونزين من الفوق كيماتلاحظو
لما تكون تحضر ننسى التصوير نتفكرو غير لما نخلص
واحلى سلام
مع وصفة اخرى
انتظروني