لا يعلم الغيب إلا الله

خلال الحرب العالمية الثانية دخل ضابط ذو رتبة عالية على الزعيم السوڤيتي (ستالين) وأخبره أن هناك عرافاً متمكناً

يقف بالخارج..

.و يريد مقابلته وأن عنده من التنبؤات والمعرفة المستقبلية ما يفيد القائد في حربه.

صرخ (ستالين) في الضابط قائلاً ( اخرج واقتله على الفور )

فما كان من الضابط إلا أن خرج ونفّذ الأمر وقتل العراف .

ثم عاد الضابط وسأل رئيسه مستغرباً :

(لماذا أمرت بقتله وكان يمكن أن ينفعنا ؟!)

فقال ستالين :

( لو كان يعلم شيئاً من الغيب لما أتى إلى هنا ليموت !)

غريب أن يدرك الآخرون هذه الحقيقة البديهية ...

فيما يترقب كثير منا ما يزعمه الدجالون ويصدقونهم...



*لا يعلم الغيب إلا الله*