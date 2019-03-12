تخصص علوم التغذية

السلام عليكم اخوتي واخواتي بعد غياب طويل دام 9 سنوات ها انا اعود الى منتدى اللمة بعدما كنت طفلة صغيرة ادرس في الاولى متوسط ها انا الان ادرس في الجامعة فرحتي كبيرة عندما عدت اليه بعد كل هذه السنوات .المهم اتمنى ان تكونوا بخير

اما الان فمع حياتنا الجامعية وكل منا له تخصص .وددت اليوم ان اطرح موضوع للجميع الجامعيين ليفيدنا كل منهم بتخصصه و هل هناك من يدرس تخصص التغذية والتغذي

هياا بناا؟؟