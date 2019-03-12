"ذاكرتي ممتلئة"

"أنا اتقدم في العمر وذاكرتي تضعف"

"ضغوطات الحياة تضعف من ذاكرتي"

"الذاكرة أمر معقد ويحتاج لوقت وانا لا أمتلك الوقت الكافي"

"هناك أنواع من الأغذية تساعد على تحسين عمل الذاكرة، كما أن هناك أغذية تضعف عمل الذاكرة، ولست على درجة من الوعي بهذه الأغذية، فمهما حاولت لتحسين ذاكرتي سوف تضعف بسبب نظامي الغذائي"

-التذكر عضلة:

-التذكر مهارة:

-لا توجد ذاكرة ضعيفة ...و لكن هناك ذاكرة غير مدربة( الذاكرة تعتمد بشكل أساسي على التمرين والتدريب).

- سعة ذاكرة الانسان غير محدودة

الحل لمشكلة منحنى النسيان الرهيب.

1-المراجعة الأولى:

2-المراجعة الثانية:

3-المراجعة الثالثة:

4-المراجعة الرابعة:

اذا التكرار من اهم الطرق التي تساعدك على ترسيخ المعلومات في ذاكرتك البعيدة المدى.

المصدر:

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

في امان الله وحفظه