عرض بيع متوفر 190$ PAYONEER مقابل BARIDIMOB/CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
NAIM 2093
المبلغ المتاح
190.00 دولار
سعر البيع
195.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Payoneer - بايونير
N

NAIM 2093

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
1,107
نقاط التفاعل
98
النقاط
37
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بالجميع
متوفر 190$ PAYONEER مقابل 195دج للدولار
السعر: ثابت وغير قابل للتفاوض من فضلكم
المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية
103426
ملاحظات:
-لا توجد عمولة في الإرسال
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي أي يدعم خاصية (CARD TO CARD)
-التعامل مع أصحاب الحسابات القديمة ومن إستقبلو من قبل دون مشاكل
-أصحاب الحسابات الجديدة لا داعي للحجز
-إذا أراد المشتري أن يدفع لي عبر الصراف الآلي أو عبر تطبيق بريدي موب سأرسل له RIP الخاص بي في المحادثة
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل بعد الإطلاع على كشف الحساب عبر تطبيق بريدي موب، أو عبر موقع البريد بين 03:00 و 05:00 صباحا فور تحديث كشف الحساب
-إذا لم يتم الدفع الفوري لكم معناه لم تصل الرسالة القصيرة ولم يظهر المبلغ عبر تطبيق بريدي موب


تنبيهات:
-أقل مبلغ للبيع 100$ والأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ
-كامل المبلغ مقابل 194دج للدولار
-مدة الحجز للمشتري 12ساعة ثم الحجز للذي يليه
-الرجاء الجدية في الحجز من فضلكم
-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى
-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل ورقم الهاتف
-يرجى عدم رفع وصل العملية أو إثبات الدفع بتطبيق بريدي موب في موضوع البيع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,560
نقاط التفاعل
3,804
النقاط
171
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق..
 
N

NAIM 2093

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
1,107
نقاط التفاعل
98
النقاط
37
قال 4algeria.com:
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق..
إضغط للتوسيع...
شكرا لكم
 
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