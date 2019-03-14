سلسلة افكار دعوية

ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,495
نقاط التفاعل
25,543
النقاط
1,656
بسم الله الرحمن الرحيم
103452

أسعد الله أوقاتكم وملاها يمنا وبركة
نسال الله التوفيق لنا ولكم ولكل المسلمين لما فيه خير اللهم امين يارب

على بركة الله وبتوفيق من الله عز وجل سنبدأ معكن :



هي عبارة عن سلسلة افكار دعوية
وفي كل أسبوع يتم فيها اختيار فكرة دعوية ويتم فتحها في موضوع منفصل
وسيتم وضع فهرسة المواضيع هنا باذن الله

في آخر كل موضوع سيتم وضع اسئلة نقاشية باذن الله على حسب الموضوع المطروح
وصاحبة الرد المميز يتم تكريمها ان شاء الله تعالى بهذا الوسام:

103456

انتظرونا في اول موضوع ان شاء الله
ونتمنى تفاعلكن للافاذة والاستفاذة باذن الله

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
من إعداد وتقديم:
ماغيكاي تشان
103454
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,495
نقاط التفاعل
25,543
النقاط
1,656
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,495
نقاط التفاعل
25,543
النقاط
1,656
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

فكرة رائعة ماشاءالله في انتظار اول موضوع
إضغط للتوسيع...
انتم مروركم وكلامكم كل الروعة غاليتي
نسال الله التوفيق لذلك وان شاء الله نفيذ ونستفيذ منها
هلا والف مرحبا بك نورت الموضوع بمرورك غاليتي
بارك الله فيك للمرور الجميل وجزاك كل خير للكلام الطيب
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
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