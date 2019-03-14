بسم الله الرحمن الرحيم

أسعد الله أوقاتكم وملاها يمنا وبركة

نسال الله التوفيق لنا ولكم ولكل المسلمين لما فيه خير اللهم امين يارب



على بركة الله وبتوفيق من الله عز وجل سنبدأ معكن :

هي عبارة عن سلسلة افكار دعوية

وفي كل أسبوع يتم فيها اختيار فكرة دعوية ويتم فتحها في موضوع منفصل

وسيتم وضع فهرسة المواضيع هنا باذن الله

في آخر كل موضوع سيتم وضع اسئلة نقاشية باذن الله على حسب الموضوع المطروح

وصاحبة الرد المميز يتم تكريمها ان شاء الله تعالى بهذا الوسام:

انتظرونا في اول موضوع ان شاء الله

ونتمنى تفاعلكن للافاذة والاستفاذة باذن الله



تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب