ثالث عدد: أفكار دعوية .... مع الزوج

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين











أسعد الله أوقاتكم وملاها يمنا وبركة

نسال الله التوفيق لنا ولكم ولكل المسلمين لما فيه خير اللهم امين يارب



على بركة الله وبتوفيق من الله عز وجل سنبدأ معكن :

ثالث موضوع سيكون: أفكار دعوية... مع الزوج

حركة لطيفة أن تتركي بعض الأشرطة النافعة في سيارة زوجك وتقومي باستبدالها من وقت لآخر وبدون تعليق.

هل تعرفين فكرة البرواز؟



إنه برواز صور متوسط الحجم تضعينه على المنضدة التي بجوار سرير زوجك بعد أن تكوني قد وضعت بداخله بدل الصورة فائدة كتبتها بخطك الجميل أو قصصتها من إحدى المطبوعات، أو كلمة تعبرين بها عن حبك واحترامك لزوجك، ولا تنسي أن تقومي بتغيير العبارات بين وقت وآخر كما يمكنك أيضاً عمل فكرة البرواز في غرفة الضيوف أوصالة المنزل مع وضع الفوائد المناسبة التي يستمتع بها جميع من في المنزل.



طبق شهي تهديينه لأهل زوجك عند اجتماعهم الأسبوعي لن يكلفك الكثير، بل سيعطيك الكثير.. تحتسبين فيه إدخال السرور على المسلمين- زوجك وأهله- وإرضاء زوجك الذي سيسعد كثيراً بذلك وسيفتخر بك عند أهله كما تحتسبين إطعام الطعام، فهو سبب لدخول الجنة بسلام... وتهادوا تحابوا كما أمرنا صلى الله عليه وسلم..



نادى المؤذن : الله أكبر.. الله أكبر...

زوجك يتحدث معك، يلعب مع أطفاله.....

بطريقة لبقة ولطيفة.. أنهي الجلسة والحديث واجعلي الجميع يشعرون هناك شيئاً مهماً قد حصل...

هو دخول وقت الصلاة وارتفاع النداء...

فكوني أنت أول من يستعد لأداء الصلاة وينقطع عن أمور الدنيا لنداء...

ستعينين زوجك بلا شك على إدراك تكبيرة الإحرام.



اجعلي زوجك يشعر بأنك تتعلمين منه

اسأليه عن بعض أمور الدين وناقشيها معه بتواضع كتلميذة مع أستاذها

لا شك أن ذلك سيحفزه على الاطلاع أكثر حتى يستطيع أن يجيب على أسئلتك خصوصاً إذا شعر بأنك تتعلمين منه

ذلك سيسعده كثيراً وسيعلي همته في البحث والقراءة والسؤال فتكونين قد أعنت زوجك على طلب العلم والاستفادة من وقته



أعينيه على بر والديه وصلة إخوانه وأخواته...

ذكريه إذا نسي، وعظيه إذا قصر أو تهاون

فمن لا خير فيه لأهله، فلن يكون فيه خير لأحد وأولهم أنت

ثم أي حياة تلك التي تعيشينها مع زوج عاق مسخوط عليه قاطع لرحمه، قد قطعه الله والعياذ بالله....

فأول واجبات الداعية أن تجعل زوجها موصولاً بالله عن طريق بر والديه وصلة رحمه حتى تهنئي معه ويهنأ معك



داعية مثلك بالتأكيد لن تنسى أثر الدعاء في التوفيق بين الزوجين...

اللهم استر عنه عيوبي واستر عني عيوبه...

وأظهر له محاسني وأظهر لي محاسنه...

ورضني بما رزقتني وبارك لي فيه... آمين



تعرفي على مواطن الإبداع في زوجك...

فجريها.. نميها، و با ركيها..

اصنعي من زوجك رجلاً ينفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

ثم اعرفي مواطن الضعف فيه، عالجيها وانهضي بزوجك...

ولا تعينيه على الكسل وحب الدنيا فينفتح عليكما باب شر عظيم يصعب إغلاقه.



إرفعي همته إلى الأعلى دائماً...

إجعليه سباقاً إلى الخيرات بإذن الله...

ولم لا.. ما دام له زوجة مثلك سيكون ذلك سهلاً بإذن الله... ... أيتها الزوجة انتبهي...

لا تكوني أنت مفتاح أبواب الدنيا وملذاتها لزوجك..

فإنها إذا دخلت قلبه فسيكون خروجك منه هيناً،

لأن حب الدنيا قد يكون على حساب حبك أنت في كثير من الأحيان

الاسئلة:

مارايك اختي الكريمة في ثالث عدد من السلسلة ؟

هل تستطيعين اختي الغالية ان تعملي ولو بعضها ؟

اي الافكار اعجبتك وايها تظنين انها الاكثر فعالية وافادة ؟

اي الافكار التي تظنين انك لن تستطيعين القيام بها ولماذا ؟

وفي الاخير ان كانت لك اختي الغالية بعض الافكار مثل هذه فبارك الله فيك نتمنى ان تشاركينا بها وذكر فضلها في الدنيا والاخرة باذن الله

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب



في امان الله وحفظه