وظائف الجزائر عون تسويق ومبيعات
مؤسسة إنتاجية خاصة تبحث عن مناصب "عون تسويق ومبيعات "
مكلف بالتعريف عن المنتوجات وطلبات الشراء
العمل عن بعد لمدة شهر إلى شهرين التواصل مع إدارة المؤسسة عبر الواتساب
من الأفضل الحيازة على وسيلة نقل خاصة لسهولة التنقل ميدانيا
الولايات المعنية: الجزائر العاصمة - ورقلة - سطيف - وهران
الرابــــــــــــــط
كيف تجري مقابلة توظيفة؟
مؤسسة إنتاجية خاصة تبحث عن مناصب "عون تسويق ومبيعات "
مكلف بالتعريف عن المنتوجات وطلبات الشراء
العمل عن بعد لمدة شهر إلى شهرين التواصل مع إدارة المؤسسة عبر الواتساب
من الأفضل الحيازة على وسيلة نقل خاصة لسهولة التنقل ميدانيا
الولايات المعنية: الجزائر العاصمة - ورقلة - سطيف - وهران
الرابــــــــــــــط
كيف تجري مقابلة توظيفة؟