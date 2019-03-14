وظائف الجزائر عون تسويق ومبيعات

وظائف الجزائر عون تسويق ومبيعاتمؤسسة إنتاجية خاصة تبحث عن مناصب "عون تسويق ومبيعات "مكلف بالتعريف عن المنتوجات وطلبات الشراءالعمل عن بعد لمدة شهر إلى شهرين التواصل مع إدارة المؤسسة عبر الواتسابمن الأفضل الحيازة على وسيلة نقل خاصة لسهولة التنقل ميدانياالولايات المعنية: الجزائر العاصمة - ورقلة - سطيف - وهران