وظائف الجزائر Accountant - Algeria

سيدي امحمد، الجزائرالمسؤوليات- الحسابات الدائنة والتحكم في الأرصدة المفتوحة- الذمم المدينة- مدفوعات السائق وجمع النقود- المحاسبة الرواتب- حافظ على الوثائق المحاسبية- مراجعة الحسابات وفواتير الموردين (مثل نفقات السفر)- قضايا الضرائب مثل تقرير ضريبة القيمة المضافة للسلطات التركية- تقارير PL الشهرية- دعم إغلاق نهاية العام- مبلغ صغيرالمؤهلات / المتطلبات:- شهادة مهنية (CPA ، ACCA ، CA ، CMA)- خبرة سنتين في المحاسبة وإعداد التقارير على المستوى الدولي-الكفاءات التحليلية المتطورة واهتمام كبير بالتفاصيل- يبرع في Ms Office و ERPs المالية المستوى 1- نهج استباقي ولاعب فريق- مستوى اللغة العربية اللغة الأم ، ومهارات الاتصال الكتابية والشفوية ممتازة في اللغة الإنجليزيةيفضل أن يكون لديه خبرة سابقة في استخدام أنظمة ERP مثل Oracleالقدرة على إدارة مهام متعددة والعمل على ضيق المواعيد النهائيةالقدرة على التدريب العملي في بيئة تشغيلية معقدة