wased222
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 3 مارس 2019
- المشاركات
- 11
- نقاط التفاعل
- 1
- النقاط
- 3
- العمر
- 37
وظائف الجزائر Accountant - Algeria
سيدي امحمد، الجزائر
المسؤوليات
- الحسابات الدائنة والتحكم في الأرصدة المفتوحة
- الذمم المدينة
- مدفوعات السائق وجمع النقود
- المحاسبة الرواتب
- حافظ على الوثائق المحاسبية
- مراجعة الحسابات وفواتير الموردين (مثل نفقات السفر)
- قضايا الضرائب مثل تقرير ضريبة القيمة المضافة للسلطات التركية
- تقارير PL الشهرية
- دعم إغلاق نهاية العام
- مبلغ صغير
المؤهلات / المتطلبات:
- شهادة مهنية (CPA ، ACCA ، CA ، CMA)
- خبرة سنتين في المحاسبة وإعداد التقارير على المستوى الدولي
-الكفاءات التحليلية المتطورة واهتمام كبير بالتفاصيل
- يبرع في Ms Office و ERPs المالية المستوى 1
- نهج استباقي ولاعب فريق
- مستوى اللغة العربية اللغة الأم ، ومهارات الاتصال الكتابية والشفوية ممتازة في اللغة الإنجليزية
يفضل أن يكون لديه خبرة سابقة في استخدام أنظمة ERP مثل Oracle
القدرة على إدارة مهام متعددة والعمل على ضيق المواعيد النهائية
القدرة على التدريب العملي في بيئة تشغيلية معقدة
الرابــــــــــــــــــــــــــــط
سيدي امحمد، الجزائر
المسؤوليات
- الحسابات الدائنة والتحكم في الأرصدة المفتوحة
- الذمم المدينة
- مدفوعات السائق وجمع النقود
- المحاسبة الرواتب
- حافظ على الوثائق المحاسبية
- مراجعة الحسابات وفواتير الموردين (مثل نفقات السفر)
- قضايا الضرائب مثل تقرير ضريبة القيمة المضافة للسلطات التركية
- تقارير PL الشهرية
- دعم إغلاق نهاية العام
- مبلغ صغير
المؤهلات / المتطلبات:
- شهادة مهنية (CPA ، ACCA ، CA ، CMA)
- خبرة سنتين في المحاسبة وإعداد التقارير على المستوى الدولي
-الكفاءات التحليلية المتطورة واهتمام كبير بالتفاصيل
- يبرع في Ms Office و ERPs المالية المستوى 1
- نهج استباقي ولاعب فريق
- مستوى اللغة العربية اللغة الأم ، ومهارات الاتصال الكتابية والشفوية ممتازة في اللغة الإنجليزية
يفضل أن يكون لديه خبرة سابقة في استخدام أنظمة ERP مثل Oracle
القدرة على إدارة مهام متعددة والعمل على ضيق المواعيد النهائية
القدرة على التدريب العملي في بيئة تشغيلية معقدة
الرابــــــــــــــــــــــــــــط