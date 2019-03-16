السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اتمنى من الاخوة والاخوات ان يرشدوني

ويدلونني على حل لمشكلتي.

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مشكلتي هي عدم التفاهم مع والدي

انا شاب عمري 25 سنة اعيش في الريف

بعد دراسة المرحلة الابتدائية صدمت بقرار من والدي وهو توقيفي من الدراسة

حينها صدمت لكن لم اعي جيدا ماذا يعني التوقف عن الدراسة الا بعد مرور سنوات قليلة بدا الالم النفسي

وكلما تقدم العمر قليلا كلما زاد الالم

لم اقد على مسامحة والدي

اوقفني بسبب الشغل اي من اجل

ان اعمل معه في الفلاحة

تربينا على ان الولد يذبح ابنه ولا يقول الابن شيئا اي استبداد

وتمر السنوات ودائما قرار الوالد هو الذي

يسيطر كل العائلة تسير تحت قراراته

زواج عمل فردي زيارة قريب

كل هذا يلزمه اذن من الوالد

اصبحت ارى الاستئذان مذلة

حتى انني جعلت فكرة الزواج

بعد اذنه فكرة غير صائبة

والدي من الناس الذين يتفردون بالقرار

وبدون مشاورة

والعمل كل مداخيله يتصرف فيها بما يرضيه والمصروف الذي نحتاجه يجب طلبه

منه وتعلمون ان المصاريف كثرت في هذا الزمان وهو يحكم بعقلية الزمان السابق

لا تذهب الا بإذنه ولا تقدر على ان تعزم اي صديق للبيت رغم اننا اصبحنا رجالا

للاسف

وهناك اشياء تعاش ولا تحكى ولا تسرد

انيرونا بارك الله فيك

بقرار لا عقوق فيه ولا ضرر فيه

بارك الله فيكم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.