مسؤول عن التدريب

وصف الوظيفة :عرض وظيفة عند Enterprise Privéeالمهام :• المساهمة في تنفيذ خطة التدريب: البحث عن وحدات المناسبة للحاجة ، واختيار المنظمات ، ودعوة المشاركين ، وتنظيم الجلسات ، والمتابعة الإدارية والمتعلقة بالميزانية ، وتخطيط التدريب المطلوب.• تحديد الاحتياجات التدريبية المتعلقة بمهارات الوظائف المتعددة (إدارة ، تنمية شخصية ، مهارات عامة متعددة الأعمال ، وظيفة الدعم ... الخ).• قيادة مشاريع التدريب والمشاركة في سلوك ابتغيير .• المساهمة في التفكير وتطور سياسة الموارد البشرية وضمان الامتثال بممارسات الموارد البشرية والإجراءات والقواعد.نبذه عن الوظيفه :• مستوى التعليم العالي باكالوريا +4 / 5 في الموارد البشرية.• امتلاك خبرة قوية من 2/3 سنوات في مجال الموارد البشرية داخل شركة كبيرة (القطاع المالي / التأمين).• التمتع بقدرة كبير من التفاعل والشعور بالنتيجة.• صارمة و شعور عال في العلاقة مع الزبائن وجودة الخدمة.• الطلاقة في اللغة الفرنسية مكتوبة وشفهيةو كذلك اتقان الادوات المكتبية ضروري.• سوف يسمح لك إحساسك بالعمل الجماعي وقوة اقتراحك بالنجاح في هذه الوظيفة.