مسؤول عن التدريب

wased222
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وصف الوظيفة :
عرض وظيفة عند Enterprise Privée
المهام :
• المساهمة في تنفيذ خطة التدريب: البحث عن وحدات المناسبة للحاجة ، واختيار المنظمات ، ودعوة المشاركين ، وتنظيم الجلسات ، والمتابعة الإدارية والمتعلقة بالميزانية ، وتخطيط التدريب المطلوب.
• تحديد الاحتياجات التدريبية المتعلقة بمهارات الوظائف المتعددة (إدارة ، تنمية شخصية ، مهارات عامة متعددة الأعمال ، وظيفة الدعم ... الخ).
• قيادة مشاريع التدريب والمشاركة في سلوك ابتغيير .
• المساهمة في التفكير وتطور سياسة الموارد البشرية وضمان الامتثال بممارسات الموارد البشرية والإجراءات والقواعد.
نبذه عن الوظيفه :
• مستوى التعليم العالي باكالوريا +4 / 5 في الموارد البشرية.
• امتلاك خبرة قوية من 2/3 سنوات في مجال الموارد البشرية داخل شركة كبيرة (القطاع المالي / التأمين).
• التمتع بقدرة كبير من التفاعل والشعور بالنتيجة.
• صارمة و شعور عال في العلاقة مع الزبائن وجودة الخدمة.
• الطلاقة في اللغة الفرنسية مكتوبة وشفهيةو كذلك اتقان الادوات المكتبية ضروري.
• سوف يسمح لك إحساسك بالعمل الجماعي وقوة اقتراحك بالنجاح في هذه الوظيفة.
الرابـــــــــــــــــط
عرض وظيفة عند Enterprise Privée
المهام :
• المساهمة في تنفيذ خطة التدريب: البحث عن وحدات المناسبة للحاجة ، واختيار المنظمات ، ودعوة المشاركين ، وتنظيم الجلسات ، والمتابعة الإدارية والمتعلقة بالميزانية ، وتخطيط التدريب المطلوب.
• تحديد الاحتياجات التدريبية المتعلقة بمهارات الوظائف المتعددة (إدارة ، تنمية شخصية ، مهارات عامة متعددة الأعمال ، وظيفة الدعم ... الخ).
• قيادة مشاريع التدريب والمشاركة في سلوك ابتغيير .
• المساهمة في التفكير وتطور سياسة الموارد البشرية وضمان الامتثال بممارسات الموارد البشرية والإجراءات والقواعد.
نبذه عن الوظيفه :
• مستوى التعليم العالي باكالوريا +4 / 5 في الموارد البشرية.
• امتلاك خبرة قوية من 2/3 سنوات في مجال الموارد البشرية داخل شركة كبيرة (القطاع المالي / التأمين).
• التمتع بقدرة كبير من التفاعل والشعور بالنتيجة.
• صارمة و شعور عال في العلاقة مع الزبائن وجودة الخدمة.
• الطلاقة في اللغة الفرنسية مكتوبة وشفهيةو كذلك اتقان الادوات المكتبية ضروري.
• سوف يسمح لك إحساسك بالعمل الجماعي وقوة اقتراحك بالنجاح في هذه الوظيفة.
الرابـــــــــــــــــط