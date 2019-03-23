حاتم07
:: عضو مُتميز ::
كيف تربي حنش على طريقة @لؤلؤة قسنطينة أولا عليك بإصطياد حنش صغير أربطه بخيط وفي عصا وحطلوا شوي ماء وشوي لحم
|التجارة
الله يعطيك الربحطلعتي مربية احناش يااااااااااااا
وانا نقول @ماغيكاي تشان علاش طولت في الخطبه علابالها بلافير تاع الحنش
خويا حاتم اذا عندك الخبره علمني كيفاش نربي لفعة عندي الجرذ ياكل الارانب الصغار كرهلي حياتي بصح لفعة مشي حنش انوش كيما هذاكيف تربي حنش على طريقة @لؤلؤة قسنطينة أولا عليك بإصطياد حنش صغير أربطه بخيط وفي عصا وحطلوا شوي ماء وشوي لحم
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