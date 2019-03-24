فاصل مهم في تركيب الارضيات

sami44
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السلام عليكم ورحمة الله
رواد ومحبي منتدى المواهب والحرف والمهن اهلا بكم
اليوم جبلككم موضوع خاص بتركيب ارضيات السيراميك البلاط وللبورسلين
هناك تفصيل صغير ولكنه اساسي يغفل عنه كثير من مركبي الارضيات والحواىط سواء سيراميك او بورسلين وغيرها
الفواصل البلاستيكي
من المعلوم ان المادة التي يصنع منها السيراميك او البورسلين تتمدد وتتقلص كغيرها من المواد المشابهة لها بفعل العوامل الطبيعية كالحرارة والبرودة
لذالك يجب عند تركيب السيراميك احترام بعض القواعد ومنها ترك الفراغ بين القطعة والاخرى وبين القطع والحاىط وذالك باستعمال الفواصل البلاستيكية
وكما هو موضح في الصوره الفواصل موجودة بكل القياسات المطلوبة وكل قياس يناسب نوع معين من الارضيات
وهذا الفاصل يستعمل بين الحائط والارضية
والفاىدة من استعمال الفواصل تتلخص في امرين وهما
ترك الفراغ بين القطع حتى لا يتصدع السيرميك او الورسلين في وقت لاحق بفعل التمدد
والامر الثاني ليكون الفراغبين القطع متساوي ويعطي جمالية اكثر للارضية
وفي حالة عدم استعمال الفواصل يمكن للارضيه ان تتصدع في وقت لاحق ولو بعد سنوات
كما هو موضح في الصور
مع العلم ان الفواصل صالحه لكل اشكال. وطرق التركيب
الطريقة العاديه
التركيب المتداخل
التركيب الجانبي
التركيب بالموتيف
كما هو موضح في الصور
في السابق كان مركب السيراميك يستعمل اعواد الثقاب لكن مع التطور الحاصل في مجال البناء فهذه الفواصل موجودة في كل المحلات الخاصة ببيع مواد البناء والخردوات
اتمنى لكم الاستفادة
مع تحيات اخوكم sami44
رواد ومحبي منتدى المواهب والحرف والمهن اهلا بكم
اليوم جبلككم موضوع خاص بتركيب ارضيات السيراميك البلاط وللبورسلين
هناك تفصيل صغير ولكنه اساسي يغفل عنه كثير من مركبي الارضيات والحواىط سواء سيراميك او بورسلين وغيرها
الفواصل البلاستيكي
من المعلوم ان المادة التي يصنع منها السيراميك او البورسلين تتمدد وتتقلص كغيرها من المواد المشابهة لها بفعل العوامل الطبيعية كالحرارة والبرودة
لذالك يجب عند تركيب السيراميك احترام بعض القواعد ومنها ترك الفراغ بين القطعة والاخرى وبين القطع والحاىط وذالك باستعمال الفواصل البلاستيكية
وكما هو موضح في الصوره الفواصل موجودة بكل القياسات المطلوبة وكل قياس يناسب نوع معين من الارضيات
وهذا الفاصل يستعمل بين الحائط والارضية
والفاىدة من استعمال الفواصل تتلخص في امرين وهما
ترك الفراغ بين القطع حتى لا يتصدع السيرميك او الورسلين في وقت لاحق بفعل التمدد
والامر الثاني ليكون الفراغبين القطع متساوي ويعطي جمالية اكثر للارضية
وفي حالة عدم استعمال الفواصل يمكن للارضيه ان تتصدع في وقت لاحق ولو بعد سنوات
كما هو موضح في الصور
مع العلم ان الفواصل صالحه لكل اشكال. وطرق التركيب
الطريقة العاديه
التركيب المتداخل
التركيب الجانبي
التركيب بالموتيف
كما هو موضح في الصور
في السابق كان مركب السيراميك يستعمل اعواد الثقاب لكن مع التطور الحاصل في مجال البناء فهذه الفواصل موجودة في كل المحلات الخاصة ببيع مواد البناء والخردوات
اتمنى لكم الاستفادة
مع تحيات اخوكم sami44