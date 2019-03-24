فاصل مهم في تركيب الارضيات

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اليوم جبلككم موضوع خاص بتركيب ارضيات السيراميك البلاط وللبورسلين



هناك تفصيل صغير ولكنه اساسي يغفل عنه كثير من مركبي الارضيات والحواىط سواء سيراميك او بورسلين وغيرها

الفواصل البلاستيكي

من المعلوم ان المادة التي يصنع منها السيراميك او البورسلين تتمدد وتتقلص كغيرها من المواد المشابهة لها بفعل العوامل الطبيعية كالحرارة والبرودة

لذالك يجب عند تركيب السيراميك احترام بعض القواعد ومنها ترك الفراغ بين القطعة والاخرى وبين القطع والحاىط وذالك باستعمال الفواصل البلاستيكية

وكما هو موضح في الصوره الفواصل موجودة بكل القياسات المطلوبة وكل قياس يناسب نوع معين من الارضيات

وهذا الفاصل يستعمل بين الحائط والارضية



ترك الفراغ بين القطع حتى لا يتصدع السيرميك او الورسلين في وقت لاحق بفعل التمدد

والامر الثاني ليكون الفراغبين القطع متساوي ويعطي جمالية اكثر للارضية

وفي حالة عدم استعمال الفواصل يمكن للارضيه ان تتصدع في وقت لاحق ولو بعد سنوات

كما هو موضح في الصور













مع العلم ان الفواصل صالحه لكل اشكال. وطرق التركيب

الطريقة العاديه والفاىدة من استعمال الفواصل تتلخص في امرين وهماترك الفراغ بين القطع حتى لا يتصدع السيرميك او الورسلين في وقت لاحق بفعل التمددوالامر الثاني ليكون الفراغبين القطع متساوي ويعطي جمالية اكثر للارضيةوفي حالة عدم استعمال الفواصل يمكن للارضيه ان تتصدع في وقت لاحق ولو بعد سنواتكما هو موضح في الصورمع العلم ان الفواصل صالحه لكل اشكال. وطرق التركيبالطريقة العاديه

التركيب المتداخل

التركيب الجانبي

التركيب بالموتيف