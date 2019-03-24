فاصل مهم في تركيب الارضيات

sami44

sami44

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السلام عليكم ورحمة الله

رواد ومحبي منتدى المواهب والحرف والمهن اهلا بكم
اليوم جبلككم موضوع خاص بتركيب ارضيات السيراميك البلاط وللبورسلين

هناك تفصيل صغير ولكنه اساسي يغفل عنه كثير من مركبي الارضيات والحواىط سواء سيراميك او بورسلين وغيرها

الفواصل البلاستيكي

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من المعلوم ان المادة التي يصنع منها السيراميك او البورسلين تتمدد وتتقلص كغيرها من المواد المشابهة لها بفعل العوامل الطبيعية كالحرارة والبرودة
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لذالك يجب عند تركيب السيراميك احترام بعض القواعد ومنها ترك الفراغ بين القطعة والاخرى وبين القطع والحاىط وذالك باستعمال الفواصل البلاستيكية
وكما هو موضح في الصوره الفواصل موجودة بكل القياسات المطلوبة وكل قياس يناسب نوع معين من الارضيات
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وهذا الفاصل يستعمل بين الحائط والارضية

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والفاىدة من استعمال الفواصل تتلخص في امرين وهما
ترك الفراغ بين القطع حتى لا يتصدع السيرميك او الورسلين في وقت لاحق بفعل التمدد
والامر الثاني ليكون الفراغبين القطع متساوي ويعطي جمالية اكثر للارضية
وفي حالة عدم استعمال الفواصل يمكن للارضيه ان تتصدع في وقت لاحق ولو بعد سنوات
كما هو موضح في الصور

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مع العلم ان الفواصل صالحه لكل اشكال. وطرق التركيب
الطريقة العاديه
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التركيب المتداخل
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التركيب الجانبي
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التركيب بالموتيف
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كما هو موضح في الصور

في السابق كان مركب السيراميك يستعمل اعواد الثقاب لكن مع التطور الحاصل في مجال البناء فهذه الفواصل موجودة في كل المحلات الخاصة ببيع مواد البناء والخردوات


اتمنى لكم الاستفادة
مع تحيات اخوكم sami44


 
البحر الهادي

البحر الهادي

:: مشرف ::
منتدى المرحلة المتوسطة
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السلام عليك
شكرا لك
رغم اني أعرف هذا من اصدقائي لكنهم يستعملون الأشياء البدائية مثل عود الثقاب أو ماشابه
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,487
نقاط التفاعل
7,956
النقاط
751
بالفعل اخي مازال ليومنا هذا يستعملون الاطرق البدائية
اعواد الثقاب وأشياء اخرى
لكن هذ الفواصل عملية جدا وتساعد في التطبيق ورخيسة الثمن
كل الشكر لك اخي على المرور والطلة الطيبه
تقديري لك
 
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