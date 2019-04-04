كرانيش الجبس من اعمالي

sami44
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السلام عليكم ورحمة الله
رواد وزوار منتدى موهبتي منتدى الحرف والمهن اهلا بكم
اليوم جبتلكم موضوع من اعمالي خاص بتركيب كرانيش الجبس العادية
من المعلوم ان كثير من الناس لا يركبون اسقف البلاكو بلاتر او البيفيسي اة او شبه سقف الجبس
لكل منهم سبب معين واغلب للذين لا يركبون احد انواع هذه الاسقف يرجع السبب للكلفة المادية
لذالك يلجأؤون الى تلبيس الاسقف بالاسمنت العادي ومن ثما تركيب كرانيش الجبس التي تعطي نوع من الجمال للسقف
كما تحدد الاطراف التي تساعد الدهان في عمله وهي في حد ذاتها ديكور
كما انا الكرانيش يمكن تركيبها مع سقف الجبس ومع سقف الجبس المركب وحتى مع الpvc والبلاكو بلاتر
تركيبها لا يتطلب الكثير الجبس فقط
اما الادوات المستعملة ادوات تقليدية عادية لا تحتاج الى عدة كثيرة ولا الى الات يمكن لصاحب البيت ان يركبها
دون عناء ودون مساعدة من صاحب الحرفة
ولو انو صاحب الحرفة افضل وذالك لانهاء العمل جيدا
احسن طلاء للكرانيش هو الاطلاء المائي الابيض اما الفينيل او الساتيني المات
هناك كرانيش من كل الاشكال والاحجام وحسب الطلب وحسب مقاييس البيت والحزام الاسمنتي للبيت
تصنع في بلادنا وفي كل مكان وثمنها في متناول الجميع
والصور الاتية توضح البعض من طريقة التركيب
هذا صالون قبل بداية العمل
وهذه الكرانيش المختارة
هذا نوع الجبس المستعمل في التركيب وهو جبس فلوريس الخاص بالتركيب لا التصنيع
في هذه الصورة قطعة الكورنيش قبل التركيب يجب تحريف الحافة او الزاوية القائمة من الخلف لسهولة التركيب و عدم تلقي صعوبات خاصة عندما يكون السقف فيه اعوجاجات
والصورة الثانية خاصة بكمية الجبس الخاصة بالتركيب
بعد خلط الجبس يجب تركه لمدة دقيقة على الاقل ليتثلب او يصبح مثل الهلام ومن ثما صبه فوق القطعة بكمية محدودة كما هو موضح في الصورة
وعند وضع القطعة في مكانها وتحريكها يمينا وشمالا مع الضغط تخرج كمية الجبس الزائدة
في هذه الصورة عند تركيب القطعة الثانية يجب وضع كمية زائدة من الجبس بين القطعتين وتركه يجف لمدة خمس دقائق تقريبا
في هذه الصورة بعد جفاف الجبس ونقوم بحك الزائد منه لاستواء الحواف و يضهر الفاصل بينهما وكأنه ملحم مع الانتباه لديكور القطعتين
في هذه الصورة اصعب مرحلة في التركيب وهي عند نهاية كل حائط او الالتقاء بين القطع في الزاوية
اولا قياس القطعة المراد تركيبها ومن ثما تحريف الجزء العلوي منها كما هو موضح في الصورة مع القياس واعادة الكرة حتى تكون مناسبة ومن ثما صب الجبس ووضعها في مكانها
في هذه الصورة عند التركيب في الزاوية يجب ترك الفراغ بين القطعتين حتى يكون عندنا هامش للمناورة وتشكيل الزاوية وكذالك لدخول الجبس بين القطعتين للتثبيت اكثر
هنا في الصورة عند تركيب القطعة في الزاوية يجب وضع الزائد من الجبس في الزاوية والاطراف السفلي والعلوي للقطعة لسهولة التشكيل فيما بعد
وفي هذه الصورة عملية الانهاء بعد حك الجبس بعد الجفاف
وهنا الزاوية بعد الجفاف الكلي ومسحها بالماء والاسفنجة
وهنا الشكل النهائي بعد تركيب كل الكرانيش وغلق الفراغ الموجود بين الكرانيش في مكان الحزام الاسمنتي في الوسط
وبعد تركيب الوردتين في وسط السقف
اتمنى ان تنال اعجابكم
اتمنى لكم الاستفادة
اي استفسار اخوكم سامي44 في الخدمة
تقديري لكم
رواد وزوار منتدى موهبتي منتدى الحرف والمهن اهلا بكم
اليوم جبتلكم موضوع من اعمالي خاص بتركيب كرانيش الجبس العادية
من المعلوم ان كثير من الناس لا يركبون اسقف البلاكو بلاتر او البيفيسي اة او شبه سقف الجبس
لكل منهم سبب معين واغلب للذين لا يركبون احد انواع هذه الاسقف يرجع السبب للكلفة المادية
لذالك يلجأؤون الى تلبيس الاسقف بالاسمنت العادي ومن ثما تركيب كرانيش الجبس التي تعطي نوع من الجمال للسقف
كما تحدد الاطراف التي تساعد الدهان في عمله وهي في حد ذاتها ديكور
كما انا الكرانيش يمكن تركيبها مع سقف الجبس ومع سقف الجبس المركب وحتى مع الpvc والبلاكو بلاتر
تركيبها لا يتطلب الكثير الجبس فقط
اما الادوات المستعملة ادوات تقليدية عادية لا تحتاج الى عدة كثيرة ولا الى الات يمكن لصاحب البيت ان يركبها
دون عناء ودون مساعدة من صاحب الحرفة
ولو انو صاحب الحرفة افضل وذالك لانهاء العمل جيدا
احسن طلاء للكرانيش هو الاطلاء المائي الابيض اما الفينيل او الساتيني المات
هناك كرانيش من كل الاشكال والاحجام وحسب الطلب وحسب مقاييس البيت والحزام الاسمنتي للبيت
تصنع في بلادنا وفي كل مكان وثمنها في متناول الجميع
والصور الاتية توضح البعض من طريقة التركيب
هذا صالون قبل بداية العمل
وهذه الكرانيش المختارة
هذا نوع الجبس المستعمل في التركيب وهو جبس فلوريس الخاص بالتركيب لا التصنيع
في هذه الصورة قطعة الكورنيش قبل التركيب يجب تحريف الحافة او الزاوية القائمة من الخلف لسهولة التركيب و عدم تلقي صعوبات خاصة عندما يكون السقف فيه اعوجاجات
والصورة الثانية خاصة بكمية الجبس الخاصة بالتركيب
بعد خلط الجبس يجب تركه لمدة دقيقة على الاقل ليتثلب او يصبح مثل الهلام ومن ثما صبه فوق القطعة بكمية محدودة كما هو موضح في الصورة
وعند وضع القطعة في مكانها وتحريكها يمينا وشمالا مع الضغط تخرج كمية الجبس الزائدة
في هذه الصورة عند تركيب القطعة الثانية يجب وضع كمية زائدة من الجبس بين القطعتين وتركه يجف لمدة خمس دقائق تقريبا
في هذه الصورة بعد جفاف الجبس ونقوم بحك الزائد منه لاستواء الحواف و يضهر الفاصل بينهما وكأنه ملحم مع الانتباه لديكور القطعتين
في هذه الصورة اصعب مرحلة في التركيب وهي عند نهاية كل حائط او الالتقاء بين القطع في الزاوية
اولا قياس القطعة المراد تركيبها ومن ثما تحريف الجزء العلوي منها كما هو موضح في الصورة مع القياس واعادة الكرة حتى تكون مناسبة ومن ثما صب الجبس ووضعها في مكانها
في هذه الصورة عند التركيب في الزاوية يجب ترك الفراغ بين القطعتين حتى يكون عندنا هامش للمناورة وتشكيل الزاوية وكذالك لدخول الجبس بين القطعتين للتثبيت اكثر
هنا في الصورة عند تركيب القطعة في الزاوية يجب وضع الزائد من الجبس في الزاوية والاطراف السفلي والعلوي للقطعة لسهولة التشكيل فيما بعد
وفي هذه الصورة عملية الانهاء بعد حك الجبس بعد الجفاف
وهنا الزاوية بعد الجفاف الكلي ومسحها بالماء والاسفنجة
وهنا الشكل النهائي بعد تركيب كل الكرانيش وغلق الفراغ الموجود بين الكرانيش في مكان الحزام الاسمنتي في الوسط
وبعد تركيب الوردتين في وسط السقف
اتمنى ان تنال اعجابكم
اتمنى لكم الاستفادة
اي استفسار اخوكم سامي44 في الخدمة
تقديري لكم
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