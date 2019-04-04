كرانيش الجبس من اعمالي

السلام عليكم ورحمة الله

رواد وزوار منتدى موهبتي منتدى الحرف والمهن اهلا بكم

اليوم جبتلكم موضوع من اعمالي خاص بتركيب كرانيش الجبس العادية

من المعلوم ان كثير من الناس لا يركبون اسقف البلاكو بلاتر او البيفيسي اة او شبه سقف الجبس

لكل منهم سبب معين واغلب للذين لا يركبون احد انواع هذه الاسقف يرجع السبب للكلفة المادية

لذالك يلجأؤون الى تلبيس الاسقف بالاسمنت العادي ومن ثما تركيب كرانيش الجبس التي تعطي نوع من الجمال للسقف

كما تحدد الاطراف التي تساعد الدهان في عمله وهي في حد ذاتها ديكور

كما انا الكرانيش يمكن تركيبها مع سقف الجبس ومع سقف الجبس المركب وحتى مع الpvc والبلاكو بلاتر

تركيبها لا يتطلب الكثير الجبس فقط

اما الادوات المستعملة ادوات تقليدية عادية لا تحتاج الى عدة كثيرة ولا الى الات يمكن لصاحب البيت ان يركبها

دون عناء ودون مساعدة من صاحب الحرفة

ولو انو صاحب الحرفة افضل وذالك لانهاء العمل جيدا

احسن طلاء للكرانيش هو الاطلاء المائي الابيض اما الفينيل او الساتيني المات

هناك كرانيش من كل الاشكال والاحجام وحسب الطلب وحسب مقاييس البيت والحزام الاسمنتي للبيت

تصنع في بلادنا وفي كل مكان وثمنها في متناول الجميع

والصور الاتية توضح البعض من طريقة التركيب