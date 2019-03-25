الطفل والهاتف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكم الله جميعا.

من الافات الجديدة التي طغت على تربية الاولاد هي افة الهاتف

كم مرة لفت انتباهي ام تسكت ابنها الذي لم يتجاوز العامين بالهاتف النقال

شعارها #المهم يسكت عليا#

الا يعد هذا ظلما للطفل بما ان الهاتف يحمل ذبذبات تؤثر على البالغين فما بالك بقطعة لحم تتنفس!!

وزيادة على ذلك ضرر في البصر

والهاتف يقتل كل بديل طبيعي يجعل من الطفل يكتشف الاشياء الملموسه

اين الالعاب الطبيعية التي تنمي عقل الطفل وتجعل عقله يتسع شيئا فشيئا

نحن كبار واحيانا نجد انفسنا تائهين في

ما نختار مشاهدته وتجد الوقت مر علينا بدون فائدة

والطفل احوج منا الى التعلم فهو في سن اخذ المبادئ فمشين

ان يعلم ان اسكاته يكون وظيفة

لا مشاعر حنان.