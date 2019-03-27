احواض الحمام تفصيل مهم في الديكور

أحواض حمام مدهشة بالصور

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السلام عليكم ورحمة اللهالاحواض تفصيل مهم يغفل عنه الكثيرينفي هذا الموضوع الكثير من انواع الاحواض بمختلف الالوان والاشكال وكيفية الاختيارعند إختيار أحواض الحمام يجب التأكد من المواد، التصميم، الجودة، الوظائف العامة فهي مجموعة من العوامل التي يجب أن تضعها في إعتبارك قبل اتخاذ قرار الشراء . يمكنك مشاهدة أحواض حمام مدهشة بالصور مع مجموعة من النصائح التي تساعدك عند إختيار أحواض الحمام فهو ليس مجرد حوض عادي في المنزل بل ستستخدمه لفترة طويلة، لذلك يجب أن تتأكد من إختيار شئ يعمل بالنسبة لك والمساحة الموجودة معك .حوض الحمام عنصر ديكور هام في الحمام ويمكن أن تتوافر مجموعة متنوعة من الأشكال بألوان جذابة إبتداءاً من الزجاج وحتي الفولاذ المقاوم للصدأ وذلك وفقاً للوظيفة الخاصة بالحوض ومع ذلك، ليس كل نوع من الاحواض مناسب لكل حمام، ولهذا تحتاج إلي معرفة مجموعة من النصائح قبل الشراء .علي الأرجح هذا هو شكل الحوض الأكثر إستخداماً وشيوعاً وقد تم تصميمه لكي يصبح له شكل بارز . عموماً معظم الحوض يجلس أسفل الديكور في حين أن حافة الحوض هي الجزء العلوي البارز منه ومرئية. هذا النمط من الأحواض مناسب لك بشكل كبير بما في ذلك الأحواض الخشبية فهو مغطي تماماً وبالتالي لا يوجد خطر للتعرض للتلف بسبب الماء كما أنه اقل تكلفة عند التركيب ولا يتطلب تلميع حوله .هنا يصبح الحوض بالكامل ضمن قاعدة الديكور المصمة للحوض. يمكن ان يخلق لهذا النمط من الأحواض نظرة سلسة ونظيفة كما أن له ميزة أخري وهي أن المياه والإنسكابات التي تحدث يمكن أن تنزلق من الحوض مباشرة بدون أي عرقلة . مما يجعله خيار جيد وسهل التنظيف بالنسبة لحمامات الأسرة .ومن سلبيات هذا النمط أنه يأتي بسطح صلب مثل الحجر وليس مناسب مع الرطوبة بالإضافة إلي أنه أعلي تكلفة .