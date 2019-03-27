احواض الحمام تفصيل مهم في الديكور

sami44

sami44

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السلام عليكم ورحمة الله

الاحواض تفصيل مهم يغفل عنه الكثيرين

في هذا الموضوع الكثير من انواع الاحواض بمختلف الالوان والاشكال وكيفية الاختيار




عند إختيار أحواض الحمام يجب التأكد من المواد، التصميم، الجودة، الوظائف العامة فهي مجموعة من العوامل التي يجب أن تضعها في إعتبارك قبل اتخاذ قرار الشراء . يمكنك مشاهدة أحواض حمام مدهشة بالصور مع مجموعة من النصائح التي تساعدك عند إختيار أحواض الحمام فهو ليس مجرد حوض عادي في المنزل بل ستستخدمه لفترة طويلة، لذلك يجب أن تتأكد من إختيار شئ يعمل بالنسبة لك والمساحة الموجودة معك .





حوض الحمام عنصر ديكور هام في الحمام ويمكن أن تتوافر مجموعة متنوعة من الأشكال بألوان جذابة إبتداءاً من الزجاج وحتي الفولاذ المقاوم للصدأ وذلك وفقاً للوظيفة الخاصة بالحوض ومع ذلك، ليس كل نوع من الاحواض مناسب لكل حمام، ولهذا تحتاج إلي معرفة مجموعة من النصائح قبل الشراء .

أحواض حمام مدهشة بالصور

إختيار الحوض العلوي :














علي الأرجح هذا هو شكل الحوض الأكثر إستخداماً وشيوعاً وقد تم تصميمه لكي يصبح له شكل بارز . عموماً معظم الحوض يجلس أسفل الديكور في حين أن حافة الحوض هي الجزء العلوي البارز منه ومرئية. هذا النمط من الأحواض مناسب لك بشكل كبير بما في ذلك الأحواض الخشبية فهو مغطي تماماً وبالتالي لا يوجد خطر للتعرض للتلف بسبب الماء كما أنه اقل تكلفة عند التركيب ولا يتطلب تلميع حوله .


قاعدة الحوض المنخفضة :














هنا يصبح الحوض بالكامل ضمن قاعدة الديكور المصمة للحوض. يمكن ان يخلق لهذا النمط من الأحواض نظرة سلسة ونظيفة كما أن له ميزة أخري وهي أن المياه والإنسكابات التي تحدث يمكن أن تنزلق من الحوض مباشرة بدون أي عرقلة . مما يجعله خيار جيد وسهل التنظيف بالنسبة لحمامات الأسرة .














ومن سلبيات هذا النمط أنه يأتي بسطح صلب مثل الحجر وليس مناسب مع الرطوبة بالإضافة إلي أنه أعلي تكلفة .

يتبع .....
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,529
نقاط التفاعل
8,160
النقاط
751
الحوض المحمول علي الحائط :









يتم تثبيت هذا الحوض مباشرة علي الحائط بدون الحاجة إلي الجلوس علي قاعدة الديكور المعروفة. يمكن ان يكون هذا الحوض بسيط ويعطي شعور أصغر للغرفة . من أهم مميزات إستخدام هذا الحوض أنه محمول علي الحائط وبالتالي لا توجد خزانه تحته ، مما يوفر المساحة . ويترك أيضاً مساحة أرضية أكثر وضوحاً ، مما يجعلك تشعر بأن الحمام أكبر . وفي حالة إختيار الحوض المحمول يجب أن تكون جميع السباكة بما في ذلك النفايات ووضعه داخل الجدار للحصول علي نظرة أنيفة ونظيفة دائماً .









ومن سلبيات هذا النمط أنه لا توجد مساحة تخزين لعدم وجود خزانه ويجب ان تضع في إعتبارك حاجتك للتخزين الأشياء الهامة مثل المسحوق .


الحوض يقف علي قاعدة :









يتبع ....​
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,529
نقاط التفاعل
8,160
النقاط
751
إذا كنت تفضل حوض الحمام المحمول ببساطة ولكن لديك نفايات في الأرض لا تتمكن من التخلص منها يمكنك تجربة الحوض علي قاعدة فهي خيار جيد لك . يتميز بقدرته علي إخفاء أي أنابيب موجودة في وهو أيضاً خيار جمالي إذا كنت ترغب في إعطاء الحمام نظرة كلاسيكية .









مرة أخري لن يكون لديك مساحة للتخزين بداخلها كما أن هذا الخيار يمكن أن يكون صعب التنظيف حولة لعدم وجود فجوة بين الجدار والجزء الخلفي من القاعدة .


أحواض غسل المياه :









تعتبر احواض غسل المياه من الخيارات البسيطة والأنفية والتي غالباً ما توجد في الفنادق وحمامات المطاعم . من أهم مميزات هذه الحمامات أنها تأخذ مساحة صغيرة جداً لذلك فهي خيار ممتاز للمساحات المحدودة . يمكنك شراء الحوض المصنوع من السراميك و الخزف، الزجاج،.


يمكن أن يكون هذا الحوض خيار أنسب بالنسبة لغرف الغسيل حيث يتم إستخدام الحوض فقط لغسل اليدين بالإضافة إلي أنه ضحل للغاية .


الأحواض علي شكل سفينة :









وهو الحوض الذي يجلس بالكامل أعلي الخزانة بالرغم من أن هناك مجموعة من الأشكال التي تجلس بشكل جزئي تحت الخزينه .إلا أن هذه الاحواض تتلطب الإهتمام والعناية بها فهي فالأساس مثل وعاء كبير، لذلك فهي خيار مناسب إذا كنت ترغب في حوض عميق لأنه يمكن أن يحمل الكثير من الماء .




ومن سلبياته هذا الحوض هي أن وضعية الحوض أعلي الخزينة يمكن أنه يصعب من عملية إستخدامه ويصبح عالي جداً وغير مريح عند الإستخدام .

للامانة الموضوع منقول للافادة

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