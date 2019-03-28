هل اصبح للبيوت اسرار

سر العائلة عبارة عن سر يتم الاحتفاظ به في إطار الأسرة. ومعظم العائلات لها أسرارها،

إلا أن نوع هذا السر وأهميته تختلف من عائلة لأخرى حسب المستوى والموقع الاجتماعي لافراد كل اسرة

. ويمكن مشاركة أسرار العائلة من قبل كل أفراد العائلة أو من قبل بعض أفراد العائلة أو يحتفظ به أحد أفراد العائلة.وغالبا ما يكون كبيرها

ويمكن أن يتعلق هذا السر بأشياء محظورة، مثل انتهاك القواعد أو قد تكون تلك الأسرار مجرد أسرار تقليدية

ومن هذه الأسرار الطلاق أو الصحة العقلية أو الجريمة أو تعاطي مواد الإدمان أو الإساءة البدنية أو الإساءة النفسية أو السلوكيات الجنسية البشرية أو الحمل قبل الزواج

أو الشراكة المنزلية أو تعاطي الكحوليات أو الانحراف.

وهذا لا يعني ان كل الاسرار تتعلق باشياء محضورة يمكن ان تكون الاسرار خاصة باشياء ثمينة كنوز او اموال او اراض وعقارات

ومن بين الأسرار الأبسط؛ تعارضات الشخصية والوفاة والدين والأداء الأكاديمي ومشكلات الصحة البدنية

.وأي أمر يمكن أن يرى أفراد العائلة أنه يمكن أن يمثل مصدرًا للتلهف والقلق يمكن أن يصبح سرًا من أسرار العائلة.

ويرى بعض أفراد العائلة في الغالب أن الحفاظ على الأسرار يكون أمرًا هامًا للغاية من أجل الحفاظ على استمرارية العائلة،

إلا أن الأسرار، مع مرور الوقت، يمكن أن تزيد من مستوى التلهف والقلق في العائلة

.ففي السابق كانت الاسرار حقيقة لا يتم كشفها الا بقوة قاهرة واغلب الحالات تكون عند اصابة احد افراد العائلة بمرض وهذا كان ومازال من المعضلات الاخلاقية عند الطبيب المعالج

وفي بعض الاحيان تكشف الاسرار اذا تخاصم افراد العائلة مع فرد منهم او من الاصهار

اما في وقتنا الحالي فقد فقدت الاسرار حصانتها واصبحت المنافذ كثيرة

فالاطفال صغار السن اسهل الطرق لكشف الاسرار ومع التفتح والتطور الحاصل اصبحت الاسرار في مواقع التواصل الاجتماعي

حتى من كان يكتم الاسرار استقال من مهمته واصبح يرى الاسرار مجرد امور ووسع دائرة الاشخاص اللذين يمكمهم العلم بهذه الاسرار