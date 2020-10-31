كيفية مواجهة العنف الاسري

العنف الأسري هو العنف الذي يرتكبه شخص ما في الدائرة المنزلية للضحية ، وهذا يشمل الشركاء والشركاء السابقين وأفراد الأسرة المباشرين والأقارب الآخرين وأصدقاء العائلة ، ويستخدم مصطلح العنف الأسري عندما تكون هناك علاقة وثيقة بين الجاني والضحية ، وعادة ما تكون هناك فجوة في القوة بينهما ، الضحية تعتمد على الجاني يمكن أن يتخذ العنف المنزلي شكل الإيذاء الجسدي أو الجنسي أو النفسي وهناك بعض الطرق التي يمكن ان نواجه بها العنف الأسري مثل الاستعانه بطبيب نفسي.





ما هو العنف الأسري

العنف الأسري أو ما يطلق عليه أيضًا عنف الشريك الحميم ، والعنف المنزلي ، والعنف في المواعدة ، والإساءة الزوجية ، وإساءة معاملة الشريك الحميم هو أي شكل من أشكال سوء المعاملة يحدث بين البالغين أو المراهقين ، وتعد إساءة معاملة الشريك الحميم مشكلة صحية عامة كبيرة ، نظرًا لتأثيرها على أكثر من 2 مليون امرأة و 800000 رجل ، مما يؤدي إلى التشرد أو الإصابة أو وفاة الضحايا ، وتكاليف الرعاية الصحية بمليارات الدولارات ، وفقدان إنتاجية العمل.





ويتم التعامل مع العنف الأسري من خلال إثبات سلامة الضحية والحفاظ عليها ، وتوفير العواقب القانونية المناسبة للمعنف ، ومعالجة التأثير العاطفي على الضحية ومشاكل المعتدي ، لا سيما إذا كانت إحدى المشاكل تشمل الكحول أو تعاطي المخدرات الأخرى.





أسباب العنف الأسري

احيانا بسبب شعور المعتدون بالحاجة للسيطرة على شريكهم بسبب تدني احترام الذات والغيرة الشديدة وصعوبات تنظيم الغضب والعواطف القوية الأخرى ، أو عندما يشعرون بأنهم أدنى من الشريك الآخر في التعليم والخلفية الاجتماعية والاقتصادية.

اعتقاد بعض الأشخاص الذين لديهم معتقدات تقليدية جدًا أن لديهم الحق في السيطرة على شريكهم ، وأن النساء لا يساوين الرجال ، وقد يعاني البعض الآخر من اضطراب في الشخصية غير مشخص أو اضطراب نفسي ، لا يزال البعض الآخر قد تعلم هذا السلوك من نشأته في منزل حيث تم قبول العنف المنزلي كجزء طبيعي من نشأته في أسرهم.

قد تتخذ هيمنة الشريك شكل الاعتداء العاطفي أو الجسدي أو الجنسي ، تشير الدراسات إلى أن السلوك العنيف غالبًا ما يكون ناتجًا عن تفاعل بين العوامل الظرفية والفردية ،هذا يعني أن المعتدين يتعلمون السلوك العنيف من أسرهم والأشخاص في مجتمعهم والتأثيرات الثقافية الأخرى أثناء نموهم.

يتعلم الأطفال الذين يشهدون أو يقعون ضحايا للعنف الاعتقاد بأن العنف طريقة معقولة لحل النزاع بين الناس ، الأولاد الذين يتعلمون أنه لا ينبغي تقدير المرأة أو احترامها والذين يرون العنف الموجه ضد المرأة هم أكثر عرضة للإساءة إليها عندما يكبرون والفتيات اللواتي يشاهدن العنف المنزلي في أسرهن الأصلية أكثر عرضة لأن يقعن ضحية أزواجه ، وعلى الرغم من أن المرأة غالبًا ما تكون ضحية للعنف المنزلي ، إلا أن أدوار الجنسين يمكن أن تنعكس في بعض الأحيان.[1]

آثار العنف الأسري

للعنف الآسري عواقب صحية وعامة خطيرة ، ما بين 25٪ إلى 50٪ من العائلات المشردة فقدت منازلها نتيجة عنف الشريك ، ويرتبط هذا الإيذاء أيضًا بما يقرب من 6 مليارات دولار في تكاليف الرعاية الصحية وخسارة إنتاجية العمل سنويًا ، ويتعرض الأشخاص الذين يعانون من العنف المنزلي لخطر أكبر للتعرض للتمييز في تأمين أي شكل من أشكال التأمين ، بما في ذلك التأمين الصحي والتأمين على الحياة والعجز والتأمين على الممتلكات ، ومن المرجح أن يواجه ضحايا العنف الاسري مشاكل في تربية أطفالهم ويعانون من تمزق الأسرة أيضًا ،على الرغم من أن تعريف الإساءة النفسية قد يكون أصعب من تعريف الإساءة الجسدية العلنية ، فقد وجد أنها تسبب نفس القدر من الضرر على الأقل ، وضحايا عنف الشريك الحميم عرضة لتطوير الاكتئاب ، القلق، واضطرابات تعاطي المخدرات.





وارتبط سوء معاملة الشريك للنساء الحوامل بالولادة المبكرة لأطفال ناقصي الوزن عند الولادة ، وسبب إساءة معاملة الشريك المنزلي أطفال الزوجين لخطر انخفاض الأداء الفكري ، ووقوعهم ضحايا لإساءة معاملة الأطفال وهم أطفال ، هذا النوع من العنف الأسري يعرض الأطفال أيضًا لخطر أكبر من التعرض لمشاكل عاطفية والانخراط في تعاطي المخدرات ، بالنظر إلى هذه المخاطر ، يجب أن يكون وجود إساءة معاملة الشريك الحميم في الأسرة أحد الاعتبارات المهمة في قضايا حضانة الأطفال.





بحث عن العنف الاسري وطرق مواجهته

طرق علاج العنف الأسري

الحصول على الضحية والحفاظ عليهم بمكان أمن

يعتبر الحصول على ضحية العنف الأسري والحفاظ عليها آمنة جزءًا أساسيًا من علاج العنف المنزلي ، يوصي المهنيون الذين يعملون مع الضحايا بتطوير خطط السلامة ، سواء في المنزل أو في مكان العمل ، تتضمن هذه الخطة تشجيع الضحية على الاحتفاظ بهاتف محمول مشحون بحوزته في جميع الأوقات ، والحفاظ على السلام النشط ، أو أوامر الحماية أو التقييد ضد المعتدي ، والاحتفاظ بنسخة من الأمر في جميع الأوقات ، إلى جانب توزيع نسخ من الطلب لمشرف الضحية ومنطقة الاستقبال في مكان العمل والأمن ، وكذلك المدارس ومقدمي الرعاية للأطفال.





تغير مكان الضحية

قد تتضمن العناصر الأخرى لخطة السلامة من العنف الأسري تغيير الضحية لموقع العمل أو موقف السيارات أو المدرسة.





نموذج دولوث

أحد الأساليب المعروفة لمعالجة أسر العنف الأسري هو نموذج دولوث ، ويسمى أيضًا مشروع التدخل في العنف المنزلي (DAIP) ويركز على النساء كضحايا والرجال كمرتكبي عنف الشريك ، يأخذ نموذج العلاج هذا منهج تمكين المرأة من خلال تزويدها بالمعلومات والموارد والدعم ، مما يقلل بشكل كبير من العنف في حياة الضحايا بمرور الوقت ، كما تستخدم الموارد القانونية كوسيلة للحفاظ على سلامة المرأة ومحاسبة الذكور الذين يمارسون الضرب على أفعالهم ، فيما يتعلق بالعلاج المحدد للضاربين ، فإن الامتثال لجلسات المشورة المتعددة قد يقلل من احتمالية تكرار مرتكبي العنف المنزلي للسلوك ، لكن نموذج دولوث لم يظهر انخفاضًا واضحًا في سلوك الجاني.





هناك طرق علاج أخرى للضاربين كانت لها نتائج إيجابية ولكن لم يتم دراسة أي منها بشكل كافٍ للتوصية بها على نطاق واسع.





الاستعانه بمعالج سلوكي او طبيب نفسي

ساعد هذا في تقليل عدد المرات التي يبرر فيها المشاركون إيذاءهم وإعادة إيذائهم ، كما أنها طريقة تساعد في تقليل أعراض الاكتئاب وأعراض الصحة العقلية الأخرى ، وكذلك تحسين احترام الذات والدعم الاجتماعي ، سواء أثناء المشاركة في المجموعة أو بعد أشهر من انتهاء التدخل.





حيث وجد أن وجود مهنيين يزودون ضحايا العنف الأسري بمعلومات حول ملاجئ العنف المنزلي وغيرها من خدمات الدعم السكنية والمالية وغيرها في المجتمع تقلل بشكل كبير من مقدار العنف الذي يتعرض له ضحايا إساءة معاملة الشريك الحميم بعد مغادرة المعتدي ، بالنسبة للأزواج الذين يقوموا بإدمان الكحول أو تعاطي الكحول المفرط ، فقد وجد أيضًا أن تشخيص هذا المرض والعلاج الزوجي الذي يركز على إدمان الكحول فعالين.[2]