kacimo samy
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 12 ماي 2018
- المشاركات
- 1,336
- نقاط التفاعل
- 704
- النقاط
- 551
السلام عليكم
متوفر 500 اورو Paysera للبيع مقابل CCP
السعر: 1 اورو= 220 دج
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التأكيد مني ثم سأرسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
متوفر 500 اورو Paysera للبيع مقابل CCP
السعر: 1 اورو= 220 دج
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التأكيد مني ثم سأرسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ